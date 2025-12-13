Local Polls: ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికలు.. తెలివిగా ఆలోచిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్
ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక ఎన్నికల పర్వం త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. సంక్రాంతి తర్వాత అన్ని స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ ప్రక్రియను పలు దశల్లో నిర్వహించాలని యోచిస్తోంది. పంచాయతీ, మున్సిపల్, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు దశలవారీగా జరుగుతాయి. ఈసారి, మొదటిసారిగా ఈవీఎంలను ఉపయోగించడం మీరు చూడవచ్చు. గతంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎప్పుడూ బ్యాలెట్ పత్రాలతోనే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను నిర్వహించేది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈవీఎంల వినియోగాన్ని పరిశీలించాలని అది అన్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాలను కోరింది.
ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆ మార్పును అమలు చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ 80 శాతానికి పైగా స్థానిక సంస్థలను నియంత్రిస్తోంది. 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ పార్టీ వాటిని కైవసం చేసుకుంది. ఇప్పుడు టీడీపీ క్షేత్రస్థాయిలో బలాన్ని తిరిగి సమతుల్యం చేయడానికి తాజా ఎన్నికలు కోరుకుంటోంది. 2024 ఎన్నికలలో ఓటమి తర్వాత వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇది మొదటి ఎన్నిక కానుంది. వైఎస్ జగన్ పర్యటించినప్పుడు పార్టీ కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో గుమిగూడటం చూశారు. ఈ హాజరును ఆయన పునరుజ్జీవన సంకేతంగా భావిస్తున్నారు.
అయితే, జగన్ చుట్టుపక్కల లేనప్పుడు అదే ఉత్సాహం తగ్గిపోవడాన్ని కూడా మీరు గమనిస్తారు. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ సంస్థాగత బలం స్థిరంగా కనిపించడం లేదు. ఇది వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడంపై సందేహాలను రేకెత్తించింది. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ ఎన్నికలను బహిష్కరించవచ్చనే చర్చ పెరుగుతోంది.
ఒకవేళ అదే జరిగితే, టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీలకు ఇది ఒక పెద్ద అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. అవి స్థానిక సంస్థలలో పెద్ద వాటాను చేజిక్కించుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ దశ జనసేనకు కూడా ఒక కీలక అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. గ్రామ స్థాయిలో ఆ పార్టీకి బలమైన క్యాడర్ మరియు నాయకత్వం లేదని మీకు తెలుసు.
ఈ ఎన్నికలు దాని స్థానిక ఉనికిని వేగంగా విస్తరించడానికి ఒక అవకాశాన్ని అందిస్తాయి. పవన్ కళ్యాణ్ తన గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖను వ్యూహాత్మకంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఆయన చిన్న గ్రామ స్థాయి పనులకు నిధులు మంజూరు చేస్తున్నారు.
ఈ ప్రాజెక్టులు సాధారణంగా క్షేత్రస్థాయి నాయకులు తమ ప్రభావాన్ని పెంచుకోవడానికి సహాయపడతాయి. ఫలితంగా, ఇతర పార్టీల నాయకులు జనసేన వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులు, ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అభివృద్ధి పనులకు ప్రాప్యత ఈ మార్పుకు కారణమవుతోంది. అయితే, పవన్ కళ్యాణ్ ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్నారు.