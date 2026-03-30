సోమవారం, 30 మార్చి 2026
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: సోమవారం, 30 మార్చి 2026 (14:35 IST)

అనకాపల్లిలో ఏసీ పేలి వ్యక్తి మృతి, ఏసీలు ఎందుకు పేలతాయి? కారణాలు

Why Do ACs Explode
అనకాపల్లి లక్ష్మీదేవిపేటలో విషాదం చోటుచేసుకున్నది. రేబాక రామారావు అనే విశ్రాంత ఉద్యోగి ఇంట్లో ఏసీ పేలి అతడు మృత్యువాత పడ్డాడు. మిగిలిన కుటుంబసభ్యులు తృటిలో తప్పించుకున్నారు. అసలు ఎండాకాలంలో ఏసీలు బాంబుల్లా ఎందుకు పేలతాయి? దీని వెనుక ఉన్న ప్రధాన సాంకేతిక కారణాలు, మనం చేయకూడని పొరపాట్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
ఏసీల్లో వాడే గ్యాస్, ముఖ్యంగా పాత మోడల్స్‌లో వాడే R-22 లేదా కొత్త వాటిలో వాడే R-32 గ్యాస్ చాలా ప్రమాదకరమైనవి. గ్యాస్ పైపుల్లో చిన్న లీక్ ఉన్నప్పుడు, ఆ గ్యాస్ బయటకు వచ్చి లోపల ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ స్పార్క్‌.. అంటే చిన్న నిప్పురవ్వ తగిలితే ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి ఏసీ పేలిపోతుంది. 
 
ఏసీ అనేది చాలా ఎక్కువ విద్యుత్ తీసుకునే పరికరం. కాబట్టి ఏసీకి సరిపడా కెపాసిటీ లేని పల్చటి వైర్లు వాడటం వల్ల అవి వేడెక్కి కాలిపోతాయి. వోల్టేజ్ ఒక్కసారిగా పెరిగినా లేదా తగ్గినా ఏసీ సర్క్యూట్ బోర్డులు కాలిపోయి పేలుడుకు దారితీస్తాయి. కనుక స్టెబిలైజర్ వాడాలి.
 
ఏసీకి గుండె లాంటిది కంప్రెసర్. ఇది బయట ఔట్ డోర్ యూనిట్లో వుంటుంది. అవుట్ డోర్ యూనిట్ చుట్టూ గాలి సరిగ్గా ఆడటానికి ఖాళీ లేకపోయినా లేదా దానిపై నేరుగా తీవ్రమైన ఎండ పడుతున్నా కంప్రెసర్ విపరీతంగా వేడెక్కుతుంది. ఒక స్థాయికి మించి వేడి పెరిగినప్పుడు లోపల ప్రెషర్ తట్టుకోలేక కంప్రెసర్ పేలిపోతుంది.
 
మరొక కారణం రెగ్యులర్ సర్వీసింగ్ చేయించకపోవడం, మనం చేసే అతిపెద్ద పొరపాటు ఏసీని సరిగ్గా సర్వీసింగ్ చేయించకపోవడం. ఏసీ ఫిల్టర్లు, కాయిల్స్ మీద దుమ్ము పేరుకుపోతే, గాలి లోపలికి వెళ్లక కంప్రెసర్ మీద విపరీతమైన భారం పడుతుంది. ఇది మెల్లగా వేడిని పెంచి ప్రమాదానికి దారితీస్తుంది. అలాగే ఏసీని బిగించేటప్పుడు గ్యాస్ ప్రెషర్‌ను సరిగ్గా చెక్ చేయకపోవడం లేదా పైపుల మధ్య కనెక్షన్స్ వదులుగా ఉండటం వల్ల కూడా ప్రమాదాలు జరుగుతాయి.
 
ప్రమాదాలను అరికట్టాలంటే... రెగ్యులర్ సర్వీసింగ్ చేయిస్తుండాలి. ఏసీని వాడటం మొదలుపెట్టే ముందు, మధ్యలో కనీసం సంవత్సరానికి రెండుసార్లు నిపుణులైన టెక్నీషియన్‌తో సర్వీసింగ్ చేయించాలి. ఏసీకి కనీసం 4sq mm వైరింగ్, మంచి క్వాలిటీ ఉన్న MCB స్విచ్ వాడాలి. వోల్టేజ్ హెచ్చుతగ్గుల నుండి ఏసీని కాపాడుకోవడానికి మంచి Voltage Stabilizer తప్పనిసరి. బయట ఉండే యూనిట్ మీద గాలి తగిలేలా చూసుకోవాలి. దాని మీద నేరుగా ఎండ పడకుండా చిన్న షెడ్డు లాంటిది ఏర్పాటు చేస్తే ఇంకా మంచిది.
 
పాత ఏసీలు: 10 ఏళ్లకు పైబడిన ఏసీలను వాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, వీలైతే వాటిని మార్చేయడం మంచిది. ఏసీ నుంచి ఏదైనా వింత శబ్దం వస్తున్నా లేదా గది సరిగ్గా కూలింగ్ అవ్వకపోయినా వెంటనే ఆపివేసి మెకానిక్‌ను సంప్రదించాలి. నిర్లక్ష్యం చేస్తేనే ప్రమాదాలు జరుగుతాయి.

Hema: ఆ టైంలో మా ఇంటికి పనిమనిషి కూడా రానంది : హేమ ఆవేదన

Hema: ఆ టైంలో మా ఇంటికి పనిమనిషి కూడా రానంది : హేమ ఆవేదనగతంలో బెంగుళూరులో జరిగిన డ్రగ్స్ కేసులో నటి హేమ వుందని కొన్ని మీడియా సంస్థలు, సోషల్ మీడియా ప్రచారం చేయడంతో తాను తీవ్రంగా మానసికంగా క్రుంగిపోయాననీ, తన తప్పు ఏమీలేకుండానే నేను మానసిక క్షోభను అనుభవించాననీ, ఇది తెలిసిన తర్వాత మా ఇంటి పనిమనిషి కూడా ఇంటికి రానంది, ఆ క్షణం చనిపోవాలనుకున్న అని నటి హేమ ఆవేదన వ్యక్తంచేసింది. ఆ తర్వాత ఆమె చేసిన న్యాయపోరాటంలో కోర్టు కూడా క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది. నేడు హైదరాబాద్ ఫిలింఛాంబర్ లో మీట్ ది ప్రెస్ ఏర్పాటు చేసింది.

Dhurandhar sequel collections:: ధురందర్ ది రివెంజ్ 11 రోజుల్లోనే ₹1365 కోట్లను వసూలు చేసింది

Dhurandhar sequel collections:: ధురందర్ ది రివెంజ్ 11 రోజుల్లోనే ₹1365 కోట్లను వసూలు చేసిందిరెండవ వారాంతంలో కూడా రికార్డుల పరంపరను కొనసాగిస్తూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏకంగా ₹1365 కోట్ల రూపాయలను ధురందర్ ది రివెంజ్ వసూలు చేసిందని చిత్ర టీమ్ ఓ పోస్టర్ ను విడుదల చేసింది.జియో స్టూడియోస్ & బి62 స్టూడియోస్ వారి ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ధురందర్ ది రివెంజ్ తన చారిత్రాత్మక బాక్సాఫీస్ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అద్భుతమైన ₹1365 కోట్లు మరియు భారతదేశంలో ₹867 కోట్ల నికర వసూళ్లతో, సర్వకాలిక తిరుగులేని హిందీ చిత్రంగా నిలిచింది. కేవలం 11 రోజుల్లోనే ధురందర్ (పార్ట్ 1) వసూళ్లను అధిగమించడం, దాని అసాధారణమైన ప్రపంచవ్యాప్త ఆదరణకు మరియు అన్ని మార్కెట్లలో దాని ఆధిపత్యానికి నిదర్శనం.

Sesh Adavi: డెకాయిట్‌ చిచ్చుబుడ్డి ఫుల్ సాంగ్ లో మెరిసిన అడివి శేష్, జోనితా గాంధీ, పవన్ సింగ్

Sesh Adavi: డెకాయిట్‌ చిచ్చుబుడ్డి ఫుల్ సాంగ్ లో మెరిసిన అడివి శేష్, జోనితా గాంధీ, పవన్ సింగ్డెకాయిట్‌ లో అడివి శేష్ డాన్స్ చేసిన చిచ్చుబుడ్డి ఫుల్ సాంగ్ నేడు రిలీజ్ అయింది. రామ్ మిరియాలా, జోనిత గాంధీ ఆలపించారు. భాస్కరభట్ల రవికుమార్ సాహిత్యం అందించారు. భీమ్స్ సిరిలియో సంగీతం సమకూర్చారు. ఏప్రిల్ 10న థియేటర్లలోకి రాబోతున్న పాన్-ఇండియా యాక్షన్-రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ 'డెకాయిట్‌'తో అడవి శేష్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో శేష్ తొలిసారిగా మాస్, రగ్గడ్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ప్రోమోలు, ఫస్ట్ సింగిల్ 'రుబారూ' ఒక రగ్గడ్ హీరోని ప్రజెంట్ చేశాయి.

Prakash Raj: ప్రకాశ్ రాజ్ కు మాత్రుమూర్తి సువర్ణలత వియోగం

Prakash Raj: ప్రకాశ్ రాజ్ కు మాత్రుమూర్తి సువర్ణలత వియోగంప్రకాశ్ రాజ్ మాతృమూర్తి సువర్ణలత (86) ఈ రోజు ఉదయం స్వగృహంలో స్వర్గస్తులయ్యారు. ఈరోజు సాయంత్రం బెంగుళూర్ లో అంత్య క్రియలు జరుగుతాయని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. స్వర్ణలత రాజ్ నర్సు, బెంగళూరులోనే మంజునాథ్ రాయ్‌తో విహం అయింది. అయితే సువర్ణలత గత కొద్దికాలంగా మతిమరుపు వ్యాధితో బాధపడుతోంది. ఇటీవలే డిమెన్షియా స్నేహపూర్వక ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించే ఒక చొరవలో భాగంగా ప్రకాష్ రాజ్ ఆదివారం బెంగుళూరులో జరిగిన బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు.

Niharika: విజయ్ దేవరకొండ తో రిలేషన్ షిప్ పై క్లారిటీ ఇచ్చిన నీహారిక కొణిదెల

Niharika: విజయ్ దేవరకొండ తో రిలేషన్ షిప్ పై క్లారిటీ ఇచ్చిన నీహారిక కొణిదెలనీహారిక కొణిదెల మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆమె నిర్మించిన రాకాస సినిమా ఏప్రిల్ 3వ తేదీన విడుదల కాబోతుంది. సంతోష్ శోభన్ హీరోగా నటించాడు. మానస శర్మ దర్శకురాలు. కాగా, ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ లో భాగంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె ఓ ప్రశ్న ఎదురైంది. నీహారిక సింగిల్ గా వున్నప్పుడు విజయ్ దేవరకొండను పెండ్లి చేసుకోబోతోందని వార్తలు పుట్టుకొచ్చాయి. దానికి ఆమె క్లారిటీ ఇచ్చింది.

రవీనా టాండన్, రాషా థడానీలతో తల్లి-కూతుళ్ల నమ్మకాన్ని వేడుక చేసిన గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్

రవీనా టాండన్, రాషా థడానీలతో తల్లి-కూతుళ్ల నమ్మకాన్ని వేడుక చేసిన గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ తమ తాజా ప్రచారంలో నటి రవీనా టాండన్‌తో తమ అనుబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటూ, రాషా థడానీని తమ నూతన ప్రచారంలో పరిచయం చేస్తోంది. ఈ ప్రచారం ద్వారా, ఇంట్లోనే సులభంగా హెయిర్ కలర్ చేసుకోవడాన్ని వేడుకగా చేస్తూనే, బ్రాండ్ యొక్క కీలక విలువలలో ఒకటైన నమ్మకాన్ని చాటిచెప్పడానికి నిజ జీవితంలోని ఈ తల్లి-కూతుళ్ల ద్వయాన్ని ఒకచోట చేర్చింది. ఈ ప్రచారం, గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ యొక్క విశ్వసనీయమైన, సహజంగా కనిపించే హెయిర్ కలర్ వారసత్వాన్ని, రవీనా యొక్క కాలాతీత ఆకర్షణను రాషా యొక్క తాజా, నూతన తరపు అనుబంధాన్ని మేళవించి, బ్రాండ్‌కు ఒక సహజమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది.

మహిళల్లో రుతుక్రమం ఎందుకు ఆలస్యం, ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?

మహిళల్లో రుతుక్రమం ఎందుకు ఆలస్యం, ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?గర్భవతి కారణం కాకుండా కొందరు మహిళల్లో రుతుక్రమంలో తీవ్ర జాప్యం చోటుచేసుకుంటుంది. దీనికి అధిక ఒత్తిడి లేదా తక్కువ శరీర బరువు కారణంగా ఆలస్యం కావచ్చు. పాలీసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్, మధుమేహం వంటివి కూడా ఋతు చక్రంపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకా పలు కారణాల వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మెనోపాజ్‌కు చేరుకోనివారిలో సాధారణంగా ప్రతి 28 రోజులకోసారి రుతువిరతి వుంటుంది, ఆరోగ్యకరమైన ఋతు చక్రం ప్రతి 21-40 రోజుల వరకు ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి వల్ల హార్మోన్లపై ప్రభావం చూపడంతో అది మెదడులోని మూలాన్ని ప్రభావితం చేయడం వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరగవచ్చు.

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?అనేక మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని భావించి పచ్చికూరగాయాలను ఆరగిస్తుంటారు. ఇలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని పోషకాలు శరీరానికి అందే మాట నిజమే. అయితే, వీటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే ఆరగించవచ్చు. మరికొన్నింటిని ఆరగించరాదు. అలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం కూడా జరగొచ్చు. అలాగే, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. దీనిపై అగాహన ఎంతో అవసరం. అందుకే పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడని ఏవో ఓ సారి పరిశీలిద్ధాం.

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...గ్రీన్ టీ. కొవ్వు కరిగించుకోవాలని చాలామంది ఈ టీని ఇటీవలి కాలంలో తాగుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే అది అనారోగ్యకరమైన ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ కారణంగా, అధికంగా తాగడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ టీలో టానిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి వాంతులు, వికారాన్ని కలిగించవచ్చు. ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల నిద్ర దినచర్యకు అంతరాయం ఏర్పడి అది నిద్రలేమికి కారణం కావచ్చు. గ్రీన్ టీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ మైగ్రేన్‌ నొప్పికి కారణమవుతుంది.

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియో

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (W.H.O.) సిఫార్సు చేసిన ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్(ORS) ఫార్ములేషన్ ప్రోలైట్ ORS తయారు చేసే సిప్లా హెల్త్ లిమిటెడ్ సరికొత్త మసాలా జామకాయ ఫ్లేవర్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ వినియోగదారులను ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ కొత్త రకం ఓఆర్‌ఎస్‌ (ORS) నిరూపితమైన సామర్థ్యాన్ని భారతీయ రుచులతో మేళవించి హైడ్రేషన్‌ను కేవలం సమర్థవంతంగానే కాకుండా ఆనందదాయకంగా కూడా చేస్తుంది. శాస్త్రీయ ఆధారిత ఉపశమనాన్ని, సుపరిచితమైన రుచిని రెండింటినీ అందిస్తుంది.
