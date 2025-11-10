Mukesh Ambani: తిరుమలలో ఆధునిక ఉపగ్రహ వంటగది నిర్మాణానికి ముఖేష్ అంబానీ
భక్తులకు ఉచిత భోజన సేవను బలోపేతం చేయడానికి తిరుమలలో ఆధునిక ఉపగ్రహ వంటగది నిర్మాణానికి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్ ముఖేష్ అంబానీ మద్దతు ప్రకటించారు. టిటిడి శ్రీ వెంకటేశ్వర అన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో పనిచేసే ఈ కొత్త సౌకర్యం రోజుకు రెండు లక్షలకు పైగా భోజనాలను తయారు చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
అంబానీ ఆదివారం శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయాన్ని సందర్శించి, తెల్లవారుజామున జరిగిన సుప్రభాత సేవలో పాల్గొన్నారు. ఆలయ పూజారులు ఆయనకు పట్టు వస్త్రం బహూకరించగా, టిటిడి అదనపు కార్యనిర్వాహక అధికారి సిహెచ్. వెంకయ్య చౌదరి లడ్డూ, తీర్థ ప్రసాదాలను అందించారు.
ప్రస్తుతం, మూడు వంటశాలలలో ఉచిత భోజనం తయారు చేస్తున్నారు. మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమామ అన్నదానం కాంప్లెక్స్ (ఎంటీవీఏసీ), పాంచజన్యం గెస్ట్ హౌస్ సమీపంలోని కేంద్రీకృత వంటగది, మాధవ నిలయం వద్ద మరొకటి. ఈ సౌకర్యాలు రోజుకు దాదాపు 17 గంటలు పనిచేస్తాయి. దీంతో 1-1.5 లక్షల భోజనాలను అందిస్తాయి.
యాత్రికుల రద్దీ పెరగడంతో, టీటీడీ ఇప్పటికే ఉన్న వంటశాలలపై భారాన్ని తగ్గించే మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. ఎంటీవీఏసీ ప్రాంతం నుండి ఎల్పీజీ కాంప్లెక్స్ను తరలించడం వలన కొత్త మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పడ్డాయి. అంతరాయం లేని సేవలను నిర్ధారించడానికి ఆ స్థలంలో ఆటోమేటెడ్ వంట వ్యవస్థలతో ఉపగ్రహ వంటగదిని ఏర్పాటు చేయాలని టీటీడీ ప్రతిపాదించింది.
ఈ ప్రతిపాదనను ఆమోదం కోసం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ముందు ఉంచారు. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, ఒక అధికారిక ప్రకటనలో, టిటిడి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో సమన్వయంతో ఈ ప్రాజెక్టును అమలు చేయడంలో అంబానీ ఆసక్తిని ధృవీకరించింది.
ఈ చొరవ కంపెనీ సేవా కార్యకలాపాలలో భాగం, తిరుమలలో దీర్ఘకాలంగా ఉన్న అన్నప్రసాద సంప్రదాయానికి మద్దతు ఇవ్వడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా ఉన్న ఇతర టిటిడి దేవాలయాలకు అన్నప్రసాద కార్యక్రమాన్ని విస్తరించాలనే ముఖ్యమంత్రి దార్శనికతకు కూడా ఇది అనుగుణంగా ఉంది.