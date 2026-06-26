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  4. Nara Lokesh Orders Control Over High Private School Fees
Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 26 June 2026 (22:51 IST)

ప్రైవేట్ సంస్థల అధిక ఫీజుల భారాన్ని పరిష్కరించాల్సిందే- నారా లోకేష్

Nara Lokesh
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (22:45 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (22:51 IST)
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Nara Lokesh
ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో అధిక ఫీజుల నియంత్రణపై సమగ్ర అధ్యయనం చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా- ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం ఉండవల్లిలోని తన నివాసంలో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో ఆయన ఈ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ సమావేశంలో పాఠశాల విద్య, ఉన్నత విద్య మరియు నైపుణ్యాభివృద్ధి -శిక్షణ శాఖల పనితీరు, అలాగే రాబోయే కార్యక్రమాలపై మంత్రి సమీక్షించారు. 
 
విద్య అందరికీ సమానంగా అందుబాటులో ఉండేలా చూసేందుకు, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు వసూలు చేస్తున్న అధిక ఫీజుల భారాన్ని పరిష్కరించాల్సిన అవసరం ఉందని మంత్రి లోకేష్ చెప్పారు. 
 
పాఠశాల ఫీజుల నియంత్రణతో పాటు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న శిక్షణ, ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమాలను కూడా మంత్రి సమీక్షించారు. యువతకు నైపుణ్యాభివృద్ధి అవకాశాలను మెరుగుపరచడానికి, క్రమబద్ధీకరించడానికి, జూలైలో ప్రత్యేకంగా ఒక స్కిల్ పోర్టల్‌ను అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నట్లు కూడా ప్రకటించారు.
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