సోమవారం, 16 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 16 ఫిబ్రవరి 2026 (10:06 IST)

Nara Lokesh: కోవా బన్ విక్రేత వలిని త్వరలో కలుస్తా.... మంత్రి నారా లోకేష్ (video)

కర్నూలుకు చెందిన కోవా బన్ విక్రేత వలి గురించి ఇటీవల జరిగిన వివాదం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీనిపై ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేష్ త్వరగా స్పందించారు. ఎక్స్‌లో ఓ పోస్టు ద్వారా, తాను త్వరలో వలిని కలుస్తానని, అతని కోవా బన్ను రుచి చూడటానికి ఆసక్తిని కూడా వ్యక్తం చేశానని తెలిపారు. 
 
ఐక్యతకు భంగం కలిగించే ప్రవర్తనకు సమాజంలో స్థానం లేదని, విక్రేతకు మద్దతు ఇస్తానని నారా లోకేష్ స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. వలిని వ్యక్తిగతంగా కలవాలని లోకేష్ ఎంచుకోవడం దీనిని సోషల్ మీడియా సమస్య కంటే ఎక్కువగా మారుస్తుంది. చిన్న వ్యాపారులు వేధింపులను ఎదుర్కొన్నప్పుడు ప్రభుత్వం వారికి అండగా నిలుస్తుందని ఇది సందేశాన్ని పంపుతుంది. 
 
రాజకీయంగా, త్వరగా స్పందించే, సామాజిక సామరస్యం కోసం నిలబడే నాయకుడిగా నారా లోకేష్ ఇమేజ్‌ను బలపరుస్తుంది. లోకేష్ సాధారణ పౌరులతో నేరుగా పాల్గొనడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. తన యువ గళం పాదయాత్రలో, ఆయన యువత, రైతులు, చిన్న వ్యాపారులను కలుసుకుని, వారి ఆందోళనలను హైలైట్ చేశారు.

