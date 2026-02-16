మహా శివరాత్రి.. సామర్లకోటలో రికార్డ్ డ్యాన్సులు
మహా శివరాత్రి రోజున కొన్ని ప్రాంతాలలో జరిగిన రికార్డ్ నృత్యాలు, ఇతర కార్యక్రమాలపై భక్తుల నుండి తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. సామర్లకోటలో, నిర్వాహకులలో ఒకరు శనివారం రాత్రి డీజే షో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్లే చేయబడిన సినిమా పాటలకు కొంతమంది అమ్మాయిలు నృత్యం చేశారు.
ప్రేక్షకులు చప్పట్లు కొడుతూ, కేకలు వేశారు. పంచారామ క్షేత్రాలలో ఒకటైన సమీపంలోని శివాలయం వద్ద గుమిగూడిన అనేక మంది భక్తుల నుండి దీనిపై విమర్శలు వచ్చాయి.
డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని కాట్రేనికోన మండలం బ్రహ్మసమేద్యం పంచాయతీలోని మగసానితిప్ప గ్రామంలో ఆదివారం మద్యం నిండిపోయింది.
కాలభైరవ స్వామి తీర్థంలో మహా శివరాత్రి వేడుకలు జరుగుతున్నప్పటికీ చాలా బెల్టు దుకాణాలు తెరిచారు. దుకాణాలు ఎమ్మార్పీ కంటే రూ.30 నుండి రూ.40 ఎక్కువ ధరకు మద్యం విక్రయించాయి.