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  4. Narayanpet: Intermediate Student Dies While Dancing at Marriage Function Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 2 September 2026 (11:08 IST)

Narayanpet: వివాహ వేడుకలో విషాదం.. డీజే డ్యాన్స్ చేస్తూ యువకుడి మృతి

DJ Sound
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (11:08 IST)
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DJ Sound
వివాహ వేడుకలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. నారాయణపేట జిల్లా, కోస్గి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని పోతిరెడ్డిపల్లి గ్రామంలో జరిగిన ఒక వివాహ వేడుకలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. డీజే సంగీతానికి అనుగుణంగా నృత్యం చేస్తుండగా 17ఏళ్ల ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థి ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి మరణించాడు. 
 
మృతుడిని దస్తయ్య, లక్ష్మి దంపతుల కుమారుడు రవి తేజగా గుర్తించారు. అతను కోస్గి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ప్రథమ సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. తన స్నేహితుడి సోదరి వివాహ వేడుకలో నృత్యం చేస్తుండగా రవి తేజ కుప్పకూలిపోయాడని సమాచారం. 
 
వెంటనే అతన్ని కోస్గి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే అతను మరణించినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. గుండెపోటు కారణంగానే అతను మరణించినట్లు తెలుస్తోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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