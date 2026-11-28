తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈశాన్య గాలులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమలో మోస్తరు వర్షాలు
వాతావరణ దిగువ పొరలలో ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాంపై ఈశాన్య గాలులు వీస్తున్నాయి. రాబోయే మూడు రోజులలో కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమ వ్యాప్తంగా అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని, పొగమంచు కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేసింది.
Rain and thunderstorms forecast
నవంబర్ 29న దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో ఒక తుఫాను వలయం ఏర్పడి, నవంబర్ 30 నాటికి అల్పపీడన ప్రాంతంగా బలపడే అవకాశం ఉంది. ఇది డిసెంబర్ 2 నాటికి వాయుగుండంగా బలపడవచ్చు. నవంబర్ 29 తర్వాత వర్షాలు, గాలులు బలపడతాయని, తీరప్రాంతాల్లో గాలి వేగం గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వరకు చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా.
నెల్లూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి జిల్లాల్లో వర్షం, మెరుపులు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు హెచ్చరించారు. మార్కాపురం ప్రాంతం, ప్రకాశం జిల్లాతో సహా కోస్తా ఆంధ్రలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో, అలాగే రాయలసీమలో కూడా మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే తేలికపాటి వర్షం కురుస్తున్నట్లు నివేదికలు వస్తున్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా, వాతావరణంలో ఆకస్మిక మార్పు కారణంగా తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిశాయి. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, నల్గొండ, సూర్యాపేట, అవిభక్త మహబూబ్నగర్ జిల్లా, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, భోంగీర్, మెదక్, కామారెడ్డి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్లలో వర్షం, ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది.
ఈ వర్షాలు ప్రధానంగా స్థానిక వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగానే కురుస్తున్నాయని, ఇవి తాత్కాలికమేనని ఆ శాఖ తెలిపింది. డిసెంబర్ నుంచి తెలంగాణలో చలి తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉందని కూడా ఆ శాఖ పేర్కొంది. ఎల్ నినో మార్చి వరకు కొనసాగి, ఆ తర్వాత బలహీనపడి, జూన్ లేదా జూలై నాటికి పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి వస్తాయని అంచనా వేసింది.
ఈ సీజన్లో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే సుమారు రెండు డిగ్రీలు ఎక్కువగా ఉండవచ్చని తెలిపింది. తీవ్రమైన చలి, దట్టమైన పొగమంచు కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రయాణికులు, వాహనదారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆ శాఖ సూచించింది.