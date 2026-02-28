ఆయేషా మీరా కేసు కొట్టివేయడంపై ఆమె తల్లిదండ్రులు సీరియస్- సీఎంకు విజ్ఞప్తి
సీబీఐ కోర్టు ఈ కేసును ఆధారాలు లేవని పేర్కొంటూ దివంగత ఆయేషా మీరా తల్లి షంషాద్ బేగం కేసును కొట్టివేయడంపై సర్వత్రా వ్యతిరేకత వ్యక్తం అవుతోంది. ఈ కేసులో ఆధారాలు లేవడం కేసును క్లోజ్ చేయడంపై ఆయేషా తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇదేనా న్యాయమా? సీబీఐ కోర్టు ఆధారాలు లేవని చెప్పి కేసును ముగించింది. ఎఫ్ఐఆర్లో నా కుమార్తె వయస్సు 17 ఏళ్ల వయసులో 19 ఏళ్లుగా తప్పుగా పేర్కొనబడింది. నేరం కనమరుగైంది. న్యాయం రాజకీయ నాయకులు మరియు ధనవంతులకు మాత్రమేనా? సామాన్య ప్రజలకు న్యాయం లేదా? అని ఆమె భావోద్వేగంగా ప్రశ్నించారు.
మైనారిటీలు భిన్నమైన న్యాయ ప్రమాణాలను ఎదుర్కొంటున్నారని పేర్కొంటూ అయేషా తల్లిదండ్రులు ఆరోపించారు. మనకు ఒక రకమైన న్యాయం ఉంది.. ఇతరులకు మరొక రకమైన న్యాయం ఉంది. ఈ వాస్తవికతకు సమాజం మేల్కొననివ్వండని ఆమె అన్నారు. సిట్టింగ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తితో కేసు దర్యాప్తుకు ఆదేశించాలని షంషాద్ బేగం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు విజ్ఞప్తి చేశారు. సీపీ ఆనంద్, ఎస్ఐ మురళి, హనుమంత రావు, సహేరా బేగం వంటి కొంతమంది పోలీసు అధికారులు కేసును తప్పుగా నిర్వహించి అణచివేశారని కూడా ఆమె ఆరోపించారు.
ఆయేషా మీరా తండ్రి సయ్యద్ ఇక్బాల్ బాషా కూడా మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఈ కేసులో ఆధారాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. "ఎటువంటి ఆధారాలు లేవని వారు చెబుతున్నారు, కానీ అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి. మా కుమార్తె కేసులో ప్రమేయం ఉన్న పోలీసు అధికారులను దర్యాప్తు చేసి రిమాండ్కు పంపాలి. చంద్రబాబు వంటి శక్తివంతమైన నాయకులను కూడా రిమాండ్కు పంపారు. అయితే సంబంధిత అధికారులను ఎందుకు పంపకూడదు?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
ముస్లిం ఆచారాల ప్రకారం, ఒకసారి ఖననం చేసిన మృతదేహాన్ని బయటకు తీయకూడదని, కానీ న్యాయం జరుగుతుందనే ఆశతో కుటుంబం తిరిగి పోస్ట్మార్టంకు అంగీకరించిందని ఆయన అన్నారు. "సిబిఐ కోర్టు న్యాయమూర్తి ముందు అభ్యర్థించిన విధంగా మృతదేహాలను పోలీసు ఎస్కార్ట్తో అప్పగిస్తామని మాకు చెప్పబడింది. న్యాయం జరిగే వరకు మా పోరాటం ఆగదు" అని ఆయన తెలిపారు.