అధికారం శాశ్వతం కాదు.. రేవంత్ రెడ్డి అప్రమత్తంగా వుండాలి.. తలసాని హితవు
బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకుడు, ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత మీడియా ముందుకు వచ్చి, హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ ప్రాంతాన్ని ఏకపక్షంగా విభజించడంపై ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు. ఈ చర్యలో ప్రణాళిక లోపించిందని, చారిత్రక వాస్తవాలను విస్మరించిందన్నారు.
హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్లకు అపారమైన చారిత్రక ప్రాముఖ్యత ఉందని తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు. సికింద్రాబాద్కు గొప్ప వారసత్వం ఉన్నప్పటికీ, దానిని అస్తవ్యస్తంగా విభజించడంపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నిర్ణయం నగరం గుర్తింపును దెబ్బతీస్తుందని ఆయన ఆరోపించారు.
ఈ నెల 17వ తేదీన సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్తో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమం చేపడతామని తలసాని ప్రకటించారు. ఈ నిరసనలో మద్దతు ఇచ్చే పార్టీలు కూడా పాల్గొంటాయని తెలిపారు. ఎలాంటి సాంకేతిక అధ్యయనం లేకుండానే ఈ విభజన జరిగిందని ఆయన ఆరోపించారు.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఉపయోగించిన భాషను తలసాని విమర్శించారు. ఇటువంటి భాష పిల్లలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని, ముఖ్యమంత్రి తన భాషను, ప్రవర్తనను మార్చుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. చాలా సంవత్సరాలుగా కేసీఆర్ కూడా ప్రజా జీవితంలో ఇలాంటి భాషనే ఉపయోగించారు.
బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారులలో ఒక వర్గం, మీడియాలోని కొన్ని విభాగాలు దీనిని తెలంగాణ భాష, తెలంగాణ యాసగా సమర్థించాయి. ఇప్పుడు అదే శైలిని రేవంత్ రెడ్డి అనుసరిస్తున్నారు. ఇలాంటి వ్యూహాలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు బీఆర్ఎస్ నైతిక స్థానాన్ని తీసుకోలేదు. ఆ పార్టీ తన సొంత రాజకీయ పద్ధతుల పర్యవసానాలను ఎదుర్కొంటోంది. గతంలో కేసీఆర్ చంద్రబాబు నాయుడుపై కఠినమైన భాషను ఉపయోగించారు.
అయితే చంద్రబాబు అదే స్థాయిలో అరుదుగా స్పందించేవారు. ప్రతీకారం తీర్చుకోగల సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ వైఎస్ఆర్ సంయమనం పాటించారు. తెలంగాణ భాష, యాస పేరుతో కేసీఆర్ ఉద్యమ సమయంలో కూడా దూకుడుగా మాట్లాడారు. ఈ రోజు కూడా కేటీఆర్ రేవంత్ రెడ్డికి సమాధానం ఇస్తూ ఇలాంటి భాషనే ఉపయోగిస్తున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ఇలాంటి ప్రవర్తనకే ప్రజలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని శిక్షించారు. ఐదేళ్ల తర్వాత అహంకారాన్ని ప్రజలు నిశ్చయంగా తిరస్కరించారు. కేసీఆర్, జగన్ మోహన్ రెడ్డిల విషయంలో చూసినట్లుగా అధికారం శాశ్వతం కాదు కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి అప్రమత్తంగా ఉండాలని తలసాని అన్నారు.