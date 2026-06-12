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పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ కాదు.. ఆయన ఒక పెద్ద క్యాబేజీ.. ఆర్కే రోజా
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్పై వైకాపా ఫైర్ బ్రాండ్, మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా ఫైర్ అయ్యారు. పవన్ కళ్యాణ్ తనను తాను ఓజీ గా భావిస్తుంటారని, కానీ అసలు నిజానికి ఆయన ఒక పెద్ద క్యాబేజీ అంటూ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లో ఒక సూపర్ ఫ్లాప్ నేత అని స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడే తేల్చేశారని ఆమె ఎద్దేవా చేశారు.
ఎన్నికల సమయంలో పవన్ను నమ్మి మద్దతుగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరినీ ఆయన ఘోరంగా మోసం చేశారని ధ్వజమెత్తారు. ముఖ్యంగా కాపు వర్గాన్ని, మహిళలను వంచించారని మండిపడ్డారు.
గతంలో సంచలనం సృష్టించిన సుగాలి ప్రీతి ఉదంతాన్ని రోజా ప్రస్తావించారు. అప్పట్లో సుగాలి ప్రీతి పేరిట పవన్ కళ్యాణ్ పెద్ద ఎత్తున రాజకీయం చేశారని, తీరా తాము అధికారంలోకి వచ్చాక ఆ బాధిత కుటుంబానికి ఎలాంటి న్యాయం చేయలేకపోయారని దుయ్యబట్టారు. ఏపీ ప్రజలకు కనీస న్యాయం చేయడం చేతకాని పవన్ కళ్యాణ్.. ఇటీవల తెలంగాణ రాజకీయాలు, అక్కడి పరిస్థితులపై పెద్ద పెద్ద వ్యాఖ్యలు చేయడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు.
Allu Arjun: కేరళలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన అల్లు అర్జున్.. హ్యాపీ రీ రిలీజ్
ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీలో పాన్ ఇండియా స్టార్ అనే పదం పాపులారిటీ పొందక ముందే చాలా మంది యాక్టర్స్ ఆశించే పాన్ ఆల్ ఇండియా స్థాయి గుర్తింపు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ సంపాదించారు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాల ముందే ఆర్య, హ్యాపీ, బన్నీ, దేశముదురు వంటి సినిమాల మలయాళ డబ్బింగ్ వెర్షన్స్ ద్వారా అక్కడి ప్రేక్షకులతో ఆయకు ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఏర్పడింది.
Sukku: సుకుమార్, బన్నీ వాస్ నిర్మాతలుగా ప్రియదర్శి కథానాయకుడిగా మూవీ
టాలీవుడ్ లో మరో ఇంట్రెస్టింగ్ కాంబో రెడీ అవుతోంది. ప్రముఖ యంగ్ ప్రొడ్యూసర్ బన్నీ వాస్, జీనియస్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కలిసి ప్రియదర్శి హీరోగా ఓ సినిమాను నిర్మించబోతున్నారు. బన్నీ వాస్ వర్క్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించనున్నాయి. ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ కాంబో మూవీ అందరిలో ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. ఈ సినిమాకి దర్శకుడు ఎవరు? ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు ఎవరు? అనేది త్వరలో మేకర్స్ వెల్లడించనున్నారు.
T. Gopichand : టి. గోపీచంద్ కొత్త చిత్రం సింగ టైటిల్ ప్రోమో రిలీజ్
టి. గోపీచంద్, మలయాళ నటి అనార్కలి నజర్ హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న సినిమాకు సింగ టైటిల్ ఖరారు చేస్తూ గోపీచంద్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నేడు ప్రకటించారు. యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్ వి వెంకట్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్న ఈ చిత్రాన్ని 70ఎంఎం ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై విజయ్ చిల్లా, శశి దేవిరెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. గోపీచంద్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ సినిమా టైటిల్తో పాటు ఆయన లుక్ను కూడా రివీల్ చేశారు.
సుత్తి వీరభద్రం, బ్రహ్మి హాస్యభరితమైన బీచ్ ప్రోమోతో అనిల్ రావిపూడి ప్రయోగం
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి రూపొందిస్తున్న చిత్రం విక్లరీ వెంకటేష్ తో చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా కొనసాగుతోంది. అయితే ప్రతీ క్రాఫ్ట్ లో పరిజ్నానం వున్న అనిల్ సినిమాలకు జంథ్యాల, ఇవివి సత్యనారాయణ చిత్రాలను, వారి శైలిని ఎంచుకుంటుంటారు. తాజాగా ఆ సినిమాలో పాటలకు ట్యూన్ చేయడానికి సంగీత దర్శకుడు జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ ను కిడ్నాప్ చేసి సముద్ర తీరం ఇసుకలో పూడ్చిపెట్టి అప్పటి సంథ్యాల సినిమాలోని సుత్తి వీరభ్రదరావు, బ్రహ్మానందాన్ని టార్చెర్ చేసిన సీన్ ను జోడించి.. అనిల్ రావిపూడి పాటలు రాబట్టుకునే కాన్సెప్ట్ తో వీడియో విడుదల చేశారు.
Kiran Abbavaram: దర్శకుడిగా తొలి చిత్రం రియాలిటీ ని ప్రారంభించిన కిరణ్ అబ్బవరం
తెలుగు నటుడు కిరణ్ అబ్బవరం, తాత్కాలికంగా 'రియాలిటీ' లేదా #KA13 అనే పేరుతో పిలుస్తున్న తన తొలి దర్శకత్వ చిత్రం షూటింగ్ను ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఒక ఘనమైన పూజ అనంతరం ప్రారంభించారు. పల్లెటూరి జీవితాన్ని, హృద్యమైన భావోద్వేగాలను మేళవించే ఈ భారీ బడ్జెట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్కు ఆయనే దర్శకత్వం వహిస్తూ, కథ, స్క్రీన్ప్లే రాస్తూ, నటిస్తున్నారు.