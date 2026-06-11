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పవన్ కళ్యాణ్ ఒక పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్.. తెలంగాణకు వస్తే మంచే జరుగుతుంది.. మాధవీలత
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ను టార్గెట్ చేస్తూ టాలీవుడ్ నటుడు రాహుల్ రామకృష్ణ చేసిన వరుస ట్వీట్లపై నటి, బీజేపీ నేత మాధవీలత స్పందించారు. రాహుల్ రామకృష్ణ వైఖరిని తప్పుపడుతూ ఆమె అత్యంత ఘాటుగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. రాహుల్ రామకృష్ణ కేవలం పవన్ కళ్యాణ్ను ప్రశ్నించినంత మాత్రాన దేశద్రోహి అవ్వరని.. కానీ ఆయన ధోరణి చూస్తుంటే భయం వేస్తోందని మాధవీలత వ్యాఖ్యానించారు.
తెలంగాణలో ఆంధ్రావాళ్లు ఉండకూడదు, మార్వాడీలు ఉండకూడదు, అందరూ వెళ్లిపోవాలి.. మీరు ఒక్కరే మిగలాలా? తెలంగాణ అనేది భారతదేశంలో ఒక భాగమనే విషయం మర్చిపోవద్దు అంటూ ఆమె మండిపడ్డారు.
పవన్ కళ్యాణ్ నిస్వార్థమైన నాయకుడని, ఆయన ఎలాంటి భూకబ్జాలు చేయరని, ఎవరి సొమ్ము తినరని మాధవీలత స్పష్టం చేశారు. రాజకీయాల్లో చట్టాలు, రాజ్యాంగ పరిధులు, అధికారులు సహకరించినంత మేర పవన్ కళ్యాణ్ అద్భుతంగా పనిచేయగలరు.
ఆయన నియోజకవర్గ ప్రజలకు, ఏపీ ప్రజలకు ఆయన ఏం చేస్తున్నారో బాగా తెలుసు. పవన్ కళ్యాణ్ ఒక పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్. ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్కు దొరికిన ఒక ఆణిముత్యం. ఒకవేళ ఆయన తెలంగాణలో రాజకీయం చేయాలనుకుంటే.. ఇక్కడి ప్రజలకు కూడా ఒక మంచి నాయకుడు దొరికినట్లేనని కొనియాడారు.
అందరికీ పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రమే ఉద్దెరగా దొరికారని, వేరే ఏ నాయకుడినీ ప్రశ్నించే దమ్ము ఎవరికీ లేదని మాధవీలత ఎద్దేవా చేశారు. పవన్ను అడిగే ప్రశ్నలేవో సొంత రాష్ట్రంలో ఉన్న మంత్రులను అడిగితే బాగుంటుందని రాహుల్ రామకృష్ణకు గట్టిగా హితవు పలికారు.
గతంలో ఆజాద్ కాశ్మీర్ పేరుతో కొందరు భారత్ నుంచి కాశ్మీర్ను వేరు చేయాలని చూశారు. ఇప్పుడు రాహుల్ రామకృష్ణ కూడా తెలంగాణ పేరుతో అదే సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతున్నట్లు కనిపిస్తోందని మాధవీ లత అన్నారు.
Allu Aravindఫ దీవాన చిత్రం బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ - అల్లు అరవింద్
శుభం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తున్నారు. హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయం కానున్నారు. ఈ నెల 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్, మాస్ కా దాస్ హీరో విశ్వక్ సేన్, ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ మొగిలినేని అతిథులుగా పాల్గొన్నారు.
సింగీతం శ్రీనివాస రావు చిత్రపరిశ్రమ ఆస్తి - నిధి : మెగాస్టార్ చిరంజీవి
దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాస రావు చిత్రపరిశ్రమ ఆస్తి, నిధి అంటూ మెగాస్టార్ చిరంజీవి కొనియాడారు. 94 యేళ్ల వయసులో సింగీతం శ్రీనివాస రావు 'సింగ్ గీతం' పేరుతో ఓ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ నెల 12వ తేదీన ఈ చిత్రం విడుదలకానుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందానికి ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఓ పోస్ట్ పెట్టారు.
Sailaja Reddy: అమ్మా..నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి చిత్రం టీజర్ రిలీజ్
మహిళా వ్యాపారవేత్త శైలజ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న వినూత్న ప్రేమకధా చిత్రం "అమ్మా... నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి". శివాల ప్రభాకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో వర్షిక, సుహానా హీరోయిన్లు. సుమన్, రావు రమేష్, రాజీవ్ కనకాల, సత్యకృష్ణ, సుజాత తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటూ త్వరలో విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న ఈ చిత్రం టీజర్ రిలీజ్ ఫంక్షన్ హైదరాబాదులోని ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో అత్యంత ఘనంగా జరిగింది.
Peddi Collections: పెద్ది మొదటి వారానికి ఓజీ, మహావతార్ నరసింహ కంటే వెనుకబడిందా ?
ఇక ఈ విషయం ఇలావుంటే, ట్రేడ్ వర్గాల కథనం మరోలా వుంది. పెద్ది సినిమాలో రామ్ చరణ్ బాగా కష్టపడినా ఎందుకనో క్రేజ్ రాబట్టలేకపోయిందనీ, సుకుమార్ వంటి వారు కూడా కథా పరంగా ఓ చేయివేసినా ఎక్కడో లోపం జరిగిందని తెలుస్తోంది. ఇంకోవైపు కథానాయిక పాత్ర కేవలం వాంప్ గా మాత్రమే చూపించడం కూడా ఓరకంగా మైనస్ గా మారింది. కథనంలో ఊహించని ట్విస్ట్ లు లేకపోవడం కూడా ఓ లోపంగా భావిస్తున్నారు.
రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు : హైకోర్టులో ఆర్తి పిటిషన్
కోలీవుడ్ స్టార్ రవి మోహన్పై ఆయన సతీమణి ఆర్తి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. విడాకుల కోసం పిటిషన్ దాఖలు చేసిన తర్వాత రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదని ఆర్తి రవి ఆరోపించారు. ఈ మేరకు మద్రాస్ హైకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. పిల్లల పోషణ, స్కూలు ఫీజుల చెల్లింపు విషయంలో వీరి మధ్య ఉన్న వివాదంపై కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీచేసింది.