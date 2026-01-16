Sucharitha: వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడాలనే యోచనలో మేకతోటి సుచరిత?
విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్ తొలి మహిళా హోంమంత్రి మేకతోటి సుచరిత, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఆమె తదుపరి అడుగుపై రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. సుచరిత జనసేన పార్టీ వైపు చూస్తున్నారనే చర్చ జోరుగా సాగుతోంది.
ఈ పుకార్లు ఇటీవలి వారాల్లో మరింత ఊపందుకున్నాయి. షెడ్యూల్డ్ కుల వర్గానికి చెందిన సుచరిత, వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి హయాంలో రెండున్నర సంవత్సరాలు మంత్రిగా పనిచేశారు. మంత్రివర్గం నుండి తొలగించిన తర్వాత ఆమె అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు సమాచారం.
నియోజకవర్గం మారిన తర్వాత గత ఎన్నికల్లో ఆమె ఓటమిని కూడా చవిచూశారు. 2024 ఎన్నికలకు ముందు జగన్ చేసిన అనేక మార్పులలో, సుచరిత కూడా ప్రభావితమైన నాయకులలో ఒకరిగా పరిగణించబడుతున్నారు. ఆమెను ప్రత్తిపాడు నుండి తాడికొండకు మార్చారు.
2019లో, ఆమె ప్రత్తిపాడు నుండి తెలుగుదేశం పార్టీ మాజీ మంత్రి డి మాణిక్య వర ప్రసాద్ను, జనసేన పార్టీలో చేరిన మాజీ టీడీపీ మంత్రి రావెల కిషోర్ బాబును ఓడించి ఘన విజయం సాధించారు. తనకు పరిచయం లేని నియోజకవర్గంలో పోటీకి నిలబెట్టడం వల్లే తన ఓటమి జరిగిందని సుచరిత భావిస్తున్నారు.
అప్పటి నుండి, ఆమె పార్టీకి దూరంగా ఉంటున్నారు. ఆమెకు తగిన మద్దతు లభించడం లేదని సమాచారం. ఆమె వైఎస్సార్సీపీలో కొనసాగడం వల్ల పెద్దగా ప్రయోజనం లేదని భావిస్తున్నట్లు తరచుగా సూచిస్తున్నాయి.
ఒక ప్రముఖ వార్తాపత్రికలో ఇటీవల వచ్చిన ఒక కథనం కూడా ఆమె జనసేన వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు పరోక్షంగా సూచించింది. ఆసక్తికరంగా, ప్రస్తుతం ప్రత్తిపాడు, తాడికొండ రెండు నియోజకవర్గాలలోనూ టీడీపీకి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. తాడికొండ అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలోకి వస్తుంది కాబట్టి ఆ స్థానాన్ని పార్టీ వదులుకునే అవకాశం లేదు, సుచరితకు కూడా ఆ స్థానంపై ఆసక్తి లేదని సమాచారం.
అక్కడ బలమైన టీడీపీ నాయకత్వం లేకపోవడాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, ఆమె ప్రత్తిపాడు టికెట్ కోసం ఆశిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సుచరిత జనసేన నుండి స్పష్టమైన టికెట్ హామీని పొందగలరో లేదో చూడాలి.