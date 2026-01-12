రాబోయే జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు తెలంగాణలో తమ ఉనికిని విస్తరించుకోవడానికి టీడీపీ, జనసేన పార్టీలకు ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. ఇటీవల, జనసేన తెలంగాణ జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ప్రకటించి, తుది నిర్ణయాన్ని పవన్ కళ్యాణ్కు వదిలేసింది.
స్వతంత్రంగా పోటీ చేయాలా లేక టీడీపీ, బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకోవాలా అనే దానిపై తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటామని జనసేన పేర్కొంది. అయితే, ఒక్క రోజులోనే తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు, తమకు పొత్తు అవసరం లేదని, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
తెలంగాణ గురించి పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ఈ ప్రకటన వెలువడింది. కోనసీమ కొబ్బరి చెట్లు తెలంగాణ ప్రజల దుష్టశక్తికి గురయ్యాయని ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర ప్రతిచర్యలకు దారితీశాయి. బీజేపీ మినహా తెలంగాణలోని దాదాపు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలను ఖండించాయి.
గతంలో కూడా, తెలంగాణ ఏర్పాటు గురించి ఆయన భావోద్వేగంగా మాట్లాడుతూ, పది రోజులకు పైగా నిద్ర, ఆహారం లేకుండా గడిపానని చెప్పారు. ఈ ప్రకటనలు, రాజకీయ ప్రతిచర్యలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, బీజేపీకి పొత్తు అనవసరమని భావించి ఉండవచ్చు.
ఈ వైఖరిలో మార్పు లేకపోతే, జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల కోసం టీడీపీ, జనసేన కలిసి రావడానికి స్పష్టమైన మార్గం ఏర్పడుతుంది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో సెటిలర్ల ప్రభావం గణనీయంగా ఉన్నందున ఈ ఎన్నికలు ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమైనవి. పరిమిత సంఖ్యలో జీహెచ్ఎంసీ స్థానాలను గెలుచుకున్నా కూడా, ఈ రెండు పార్టీలు తెలంగాణలోని ఇతర ప్రాంతాలలో తమ బలాన్ని పెంచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ, టీడీపీ, జనసేన తమ తెలంగాణ యూనిట్లను బలోపేతం చేయడంపై పెద్దగా దృష్టి పెట్టలేదు. గత జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో, జనసేన మొదట స్వతంత్రంగా పోటీ చేయాలని ప్రణాళిక వేసి, కొన్ని స్థానాల్లో నామినేషన్లు కూడా దాఖలు చేసింది.
తర్వాత, బీజేపీ పవన్ కళ్యాణ్ను ఒప్పించి, నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకుని, బీజేపీ అభ్యర్థులకు మద్దతు ఇవ్వమని కోరింది. ఇలాంటి పరిస్థితే మళ్లీ ఎదురైతే, అది గందరగోళాన్ని సృష్టించి, టీడీపీ, జనసేన రెండు పార్టీల అవకాశాలను దెబ్బతీస్తుంది. చివరి నిమిషంలో జరిగే మార్పులను నివారించడానికి స్పష్టమైన, పటిష్టమైన వ్యూహం అవసరం. జనసేన ఇప్పటివరకు తెలంగాణలో కేవలం ఒక ప్రధాన ఎన్నికలో మాత్రమే పోటీ చేసింది. అది 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికలు.
భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తులో భాగంగా ఆ పార్టీ ఎనిమిది స్థానాల్లో పోటీ చేసి, ఒక్క స్థానంలో కూడా గెలవలేకపోయింది. సెటిలర్లు అధికంగా ఉన్న కూకట్పల్లి నియోజకవర్గంతో సహా జనసేన అభ్యర్థులందరూ డిపాజిట్లు కోల్పోయారు. తెలంగాణలో టీడీపీ కూడా ఇబ్బందులు పడుతోంది.
రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఖమ్మం జిల్లా వెలుపల పరిమిత ప్రభావాన్ని మాత్రమే చూపగలిగింది. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ ఈ అవకాశాన్ని జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో రాజకీయ లాభాలుగా మార్చుకోగలరో లేదో చూడాలి.