Guntur: టీడీపీ ఎమ్మెల్యే, మేయర్ల మధ్య కోల్డ్ వార్
గుంటూరు పశ్చిమ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీకి కంచుకోటగా పరిగణించబడుతుంది. రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, ఈ నియోజకవర్గం సంవత్సరాలుగా స్థిరంగా టీడీపీతోనే ఉంది. గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గం నుండి టీడీపీ టిక్కెట్ పొందితే విజయం దాదాపు ఖాయమని రాజకీయ పరిశీలకులు తరచుగా చెబుతుంటారు. ఈ నియోజకవర్గం అనేక ఎన్నికల చక్రాలలో పార్టీ పట్ల బలమైన విధేయతను ప్రదర్శించింది.
2014లో, మోదుగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి టీడీపీ టిక్కెట్పై ఈ స్థానాన్ని గెలుచుకున్నారు. 2019లో, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ హవా ఉన్నప్పటికీ, మద్దాలి గిరి టీడీపీ తరపున ఈ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు. అయితే ఆయన తర్వాత వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్లోకి ఫిరాయించారు. 2024 ఎన్నికలలో, టీడీపీకి చెందిన గల్లా మాధవి గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గం నుండి రికార్డు మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. ఆమె విజయం ఈ నియోజకవర్గానికి టీడీపీ కంచుకోటగా ఉన్న పేరును మరింత బలపరిచింది.
ఎన్నికల తర్వాత, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్కు చెందిన గుంటూరు కార్పొరేషన్ మేయర్ కావటి మనోహర్ రాజీనామా చేయడంతో రాజకీయ ముఖచిత్రం మారింది. టీడీపీ ఫ్లోర్ లీడర్ కోవెలమూడి రవీంద్ర కీలక వ్యక్తిగా ఉద్భవించారు. అయితే, త్వరలోనే ఎమ్మెల్యే, మేయర్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తలెత్తాయి.
2019 ఎన్నికల తర్వాత మద్దాలి గిరి ఫిరాయించడంతో, టీడీపీ అధిష్టానం కోవెలమూడి రవీంద్రను గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్గా నియమించింది. రవీంద్ర 2024 ఎన్నికల్లో పార్టీ టిక్కెట్ ఆశిస్తూ నియోజకవర్గంలో చురుకుగా పనిచేశారు. ఆయనకు బదులుగా గల్లా మాధవిని బరిలోకి దింపాలనే నిర్ణయం ఆశ్చర్యం కలిగించింది. ఇది రవీంద్రను నిరాశపరిచిందని సమాచారం. ఆమెకు రాజకీయ అనుభవం లేకపోవడం వల్ల పార్టీ వర్గాలలో పోటీ తనకు సులభం అవుతుందని ఆయన మొదట్లో భావించారు.
మాధవి ప్రారంభంలో తక్కువ ప్రాధాన్యతతో ఉన్నప్పటికీ, క్రమంగా నియోజకవర్గంపై తన పట్టును బలపరుచుకున్నారు. ఆమె ఇతర నాయకుల జోక్యాన్ని పరిమితం చేయడం ప్రారంభించారు, ఇది రెండు వర్గాల మధ్య ఉద్రిక్తతలను పెంచింది. డివిజన్ అధ్యక్షుల పదవీకాలం ముగిసినప్పుడు ఈ విభేదం మరింత తీవ్రమైంది.
ఎమ్మెల్యే మేయర్కు మద్దతుగా ఉన్న పలువురు నాయకులను తొలగించి, తన మద్దతుదారులను నియమించడంతో ఈ విభజన మరింత లోతుగా మారింది. పదకొండు గ్రామాలను గుంటూరు కార్పొరేషన్లో విలీనం చేయాలనే ప్రతిపాదనపై కూడా విభేదాలు తలెత్తాయి.
ఈ సమస్య ఇద్దరు నాయకుల మధ్య జరుగుతున్న అధికార పోరాటానికి మరింత ఆజ్యం పోసింది. ఈ అంతర్గత విబేధాలు ప్రస్తుతం టీడీపీ వర్గాలలో ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారింది. పరిస్థితి మరింత తీవ్రం కాకుండా నిరోధించడానికి అధిష్టానం త్వరగా జోక్యం చేసుకోవాలని పార్టీ మద్దతుదారులు భావిస్తున్నారు.