లోకేష్ కనకరాజ్ కూలీ సినిమాపై సౌందర్య రజనీకాంత్ ఏమన్నదో తెలుసా?
రజనీకాంత్ కుమార్తె సౌందర్య రజనీకాంత్, కోలీవుడ్ పరిశ్రమలో సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత నిర్మాతగా తిరిగి వస్తూ ప్రస్తుతం తన 'విత్ లవ్' చిత్రాన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రం చాలా సంవత్సరాల తర్వాత తెరపైకి వస్తోంది. తాజాగా ఒక ప్రచార ఇంటర్వ్యూలో, సౌందర్య రజనీకాంత్ తన తండ్రి ఇటీవల విడుదల చేసిన 'కూలీ' చిత్రంపై తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. ఆమె వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించి విస్తృత చర్చకు దారితీశాయి. కూలీ చిత్రంలోని 10 నిమిషాల డీ-ఏజింగ్ సన్నివేశాన్ని తాను నిజంగా ఆస్వాదించానని ఆమె అన్నారు. అయితే, ఒక కరడుగట్టిన తలైవా అభిమానిగా, తాను సినిమా నుండి ఇంకా ఎక్కువ ఆశించానని అంగీకరించారు. ఇది తన తండ్రికి ఇష్టమైన చిత్రాల జాబితాలో చేరదని స్పష్టం చేశారు.
అలాగే కూలీ గురించి మరింత వివరంగా చెప్పడానికి ఇష్టపడలేదు. అనేక బలమైన చిత్రాలను అందించిన లోకేష్ కనగరాజ్పై తనకు అపారమైన గౌరవం ఉందని తెలిపారు. ఆమె వ్యాఖ్యల తర్వాత, చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆమెకు సినిమా నచ్చలేదని స్పష్టంగా ఉందని పేర్కొంటూ స్పందించారు. ఆమె కేవలం డీ-ఏజింగ్ సన్నివేశాన్ని మాత్రమే మెచ్చుకున్నారని, కానీ తన నిరాశను బహిరంగంగా వ్యక్తం చేయకుండా తప్పించుకున్నారని వారు భావిస్తున్నారు.