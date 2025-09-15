Upendra : సైబర్ మోసంలో చిక్కుకున్న కన్నడ నటుడు ఉపేంద్ర, భార్య ప్రియాంక (video)
కన్నడ నటుడు-దర్శకుడు ఉపేంద్ర, ఆయన భార్య ప్రియాంక సైబర్ మోసానికి గురయ్యారు. ఇటీవల రజనీకాంత్ నటించిన కూలీ చిత్రంలో అతిథి పాత్రలో కనిపించిన ఈ స్టార్, తమ ఫోన్లను మోసపూరిత కాల్ ద్వారా హ్యాక్ చేశారని వెల్లడించారు. ప్రియాంకకు మొదట అనుమానాస్పద కాల్ వచ్చిందని ఉపేంద్ర ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో వివరించారు.
తనకు నంబర్లు, హ్యాష్ట్యాగ్ల కలయికను నమోదు చేయమని అడిగారు. దీనివల్ల హ్యాకర్లు తెలియకుండానే ఆమె పరికరాన్ని యాక్సెస్ చేయగలిగారు. తరువాత, ఉపేంద్ర ఫోన్ కూడా రాజీ పడింది. తమ నంబర్ల నుండి డబ్బు అడిగే ఏ సందేశాలకు స్పందించవద్దని అభిమానులను హెచ్చరించారు. త్వరలో పోలీసు ఫిర్యాదు నమోదు చేస్తామని ఉపేంద్ర హామీ ఇచ్చారు. ఇలాంటి ఆన్లైన్ మోసాల గురించి అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు.
ఉపేంద్రతో కలిసి పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లేటప్పుడు ప్రియాంక అనుచరులను కూడా అప్డేట్ చేశారు. వారి నుండి వచ్చినట్లు చెప్పుకునే అసాధారణ సందేశాలను నమ్మవద్దని ఆమె ప్రజలకు సలహా ఇచ్చింది. పరిశ్రమలో ఇలాంటి కేసు ఇదే మొదటిసారి కాదు.
నటి లక్ష్మీ మంచు, మలయాళ నటుడు ఉన్ని ముకుందన్ కూడా ఇటీవల హ్యాకర్ల బారిన పడ్డారు. సైబర్ మోసం గురించి అభిమానులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఇరువురూ సోషల్ మీడియాలో హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.