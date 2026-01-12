అమరావతిలో భారీ ఎన్టీఆర్ విగ్రహం.. రాజకీయంగా రచ్చ.. ప్రజాధనంతో వద్దు
గుజరాత్లోని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహం తరహాలో అమరావతిలో భారీ ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఏపీలోని చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం నిర్మించాలని యోచిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఒక ప్రధాన పర్యాటక మైలురాయిని సృష్టించడం ఈ ప్రతిపాదన లక్ష్యం. విగ్రహ ప్రాజెక్టు గురించి చర్చించడానికి ఇటీవల ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ సమావేశమైంది.
ఈ సమావేశం తర్వాత, మంత్రి నారాయణ మీడియాతో కీలక వివరాలను పంచుకున్నారు. ఎన్టీఆర్ విగ్రహం ఖరీదు 1,750 కోట్లు ఉంటుందని, 3,500 మెట్రిక్ టన్నుల బరువున్న కాంస్యం ఉంటుందని నారాయణ చెప్పారు.
మొత్తం నిర్మాణం దాదాపు 65,000 మెట్రిక్ టన్నుల బరువు ఉంటుంది. దాదాపు 182 అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది. సందర్శకులు లిఫ్ట్లను ఉపయోగించి 160 అడుగుల వరకు వెళ్లి మొత్తం నగరాన్ని పై నుండి వీక్షించగలరని నారాయణ వివరించారు.
అమరావతిలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహం ఏర్పాటు వ్యవహారం రాజకీయంగా రచ్చకు కారణమవుతోంది. ఈ వ్యవహారంపై సీపీఐ పార్టీ ఇప్పటికే ప్రభుత్వ తీరును తప్పుబట్టగా.. ఇప్పుడు బీసీవై పార్టీ అధినేత రామచంద్ర యాదవ్ సైతం విమర్శలు గుప్పించారు.
ఎన్టీఆర్ మీద టీడీపీకి అంత ప్రేమా, గౌరవం ఉంటే సొంత డబ్బులతోనో, పార్టీ డబ్బులతోనో ఏర్పాటు చేయించుకోవాలని సూచించారు. ప్రజాధనం దుర్వినియోగం చేస్తే సహించేది లేదని.. ఉద్యమం ప్రారంభిస్తామని హెచ్చరించారు