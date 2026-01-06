ఏపీ సీఎం చంద్రబాబును కలవనున్న కూల్ కెప్టెన్ ధోనీ
భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఐపీఎల్ స్టార్ ఎంఎస్ ధోని.. జనవరి 9న అమరావతికి రానున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడును కలవనున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో క్రికెట్ అకాడమీ ఏర్పాటు ప్రణాళికలు కూడా చర్చల్లో ఉన్నాయని పుకార్లు ఉన్నాయి.
కూల్ కెప్టెన్గా పేరుగాంచిన ఎంఎస్ ధోని ఆంధ్రప్రదేశ్లో యువ క్రీడా ప్రతిభను పెంపొందించడంపై ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు చెబుతున్నారు. చంద్రబాబు మానవ వనరుల మంత్రి నారా లోకేష్తో కలిసి క్రీడలకు బలమైన మద్దతు ఇస్తున్నందున, ఈ అకాడమీ భవిష్యత్ క్రికెట్ స్టార్లను రూపొందించగలదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఇటువంటి చొరవ తిలక్ వర్మ వంటి ప్రతిభను అభివృద్ధి చేయడంలో సహాయపడుతుందని క్రీడా నిపుణులు భావిస్తున్నారు. రాష్ట్రం త్వరలో దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మరిన్ని స్థానిక ఆటగాళ్లను చూడగలదని వారు నమ్ముతున్నారు. ప్రతిపాదిత అకాడమీ ఈ ప్రాంతంలోని గ్రాస్రూట్ క్రికెట్ అభివృద్ధిని బలోపేతం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
మహేంద్ర సింగ్ ధోని 2007 టీ20 ప్రపంచ కప్, 2011 వన్డే ప్రపంచ కప్, 2013 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీతో సహా ప్రధాన ఐసీసీ టైటిళ్లకు భారతదేశానికి నాయకత్వం వహించాడు. మూడు ఐసీసీ ట్రోఫీలను గెలుచుకున్న ఏకైక కెప్టెన్గా ఆయన ఇప్పటికీ నిలిచారు. వికెట్ కీపర్, ఫినిషర్గా ధోని పాత్ర భారతదేశాన్ని అనేక చిరస్మరణీయ విజయాలకు దారితీసింది. ఐపీఎల్లో అతని ప్రజాదరణ పెరుగుతూనే ఉంది.