Amaravati: అమరావతి రాజధాని భూ సమీకరణ రెండో దశ ప్రారంభం
అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో భూ సమీకరణ రెండో దశ జనవరి 3న ప్రారంభం కానుంది. ఏడు గ్రామాలు, తొమ్మిది యూనిట్ల నుండి భూమిని సమీకరించనున్నారు. దీని ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొత్తం 16,666.78 ఎకరాలను సేకరించనుంది. అధికారిక నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన తర్వాత దరఖాస్తులు స్వీకరించబడతాయి. ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడానికి ముందు జీఐఎస్ మ్యాపింగ్, క్షేత్రస్థాయి సర్వేలు నిర్వహించబడతాయి.
ఈ ప్రక్రియను ఫిబ్రవరి 28, 2026 నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. కొత్తగా సమీకరించిన భూమిని ఇప్పటికే ఉన్న రాజధాని భూ బ్యాంక్కు జోడిస్తారు. ఈ చర్య రైతులలో విశ్వాసాన్ని పెంచుతుందని, అమరావతి ప్రాంతం అంతటా రియల్ ఎస్టేట్ కార్యకలాపాలను పునరుద్ధరిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
మొదటి దశలో దాదాపు 34,000 ఎకరాలను సమీకరించారు. పరిహారంపై ఆందోళనలు ఉన్నప్పటికీ, చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం రైతులకు ఇచ్చిన హామీలను నిలబెట్టుకుంటామని, రాజధాని అభివృద్ధిని వేగవంతం చేస్తామని విశ్వాసం వ్యక్తం చేసింది.
రెండో దశలో చేర్చబడిన గ్రామాలు వైకుంఠపురం, పెదమద్దూరు, ఎండ్రాయి, కర్లపూడి లెమల్లె, వడ్డమాను, హరిచంద్రాపురం, పెదపిరిమి. ఈ అదనపు భూమి చేరికతో, రాజధాని నగరం విస్తీర్ణం దాదాపు 65,000 నుండి 70,000 ఎకరాలకు విస్తరిస్తుంది.
భూ సమీకరణ రెండో దశతో ముందుకు వెళ్లాలనే నిర్ణయానికి నవంబర్ 27, 2025న మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది, తద్వారా అమరావతి విస్తరణలో తదుపరి దశకు మార్గం సుగమమైంది.