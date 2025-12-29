Dhoni Smoking Scandal: మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ కారులో సిగరెట్ ప్యాకెట్.. ఎవరిది?
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ పుట్టినరోజుకు హాజరయ్యేందుకు ధోని వెళ్తున్న ఫోటోలు ఇంటర్నెట్లో అంతటా ఉన్నాయి. వెనుక సీటుపై ఉన్న సిగరెట్ ప్యాకెట్ను చూపించే ఒక ఫోటో అసాధారణ దృష్టిని ఆకర్షించింది. తీవ్రమైన ఆన్లైన్ ప్రతిచర్యలకు దారితీసింది. సిగరెట్ ప్యాకెట్ ఆన్లైన్లో ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తిస్తోంది.
ఈ చిత్రంలో సాక్షి ధోని వెనుక కూర్చుని, పక్కన సిగరెట్ ప్యాక్తో ఉన్నట్లు చూపబడింది. కెమెరాలో బంధించబడిన ప్రైవేట్ క్షణం ద్వారా ధోని, అతని కుటుంబాన్ని హానికరమైన అలవాటును ప్రోత్సహించారని విమర్శిస్తూ చాలామంది దూకుడుగా స్పందించారు.
అభిమానులు తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా వెనక్కి తగ్గారు ధోని అభిమానులు వెంటనే అతనిని సమర్థించడానికి ముందుకు వచ్చారు. మీరు మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో చేసేది ప్రజా ఆస్తి కాదని వారు అందరికీ గుర్తు చేశారు.
అభిమానులు, ట్రోలర్లు సరిహద్దు దాటిన చోట ఈ ఎపిసోడ్ ఆన్లైన్లో సరిహద్దులు ఎంత త్వరగా అదృశ్యమవుతాయో మళ్ళీ హైలైట్ చేస్తుంది. అభిమానులు, ట్రోలర్లు ఇద్దరూ తరచుగా గౌరవం ముఖ్యమని మర్చిపోతారు. ప్రజా వ్యక్తిని అనుసరించడం వల్ల వారి కుటుంబ ఎంపికలను పరిశీలించే లేదా సిగ్గుపడే హక్కు ఎవరికీ ఉండదు.