సోమవారం, 29 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 29 డిశెంబరు 2025 (14:42 IST)

Dhoni Smoking Scandal: మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ కారులో సిగరెట్ ప్యాకెట్.. ఎవరిది?

Dhoni
Dhoni
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ పుట్టినరోజుకు హాజరయ్యేందుకు ధోని వెళ్తున్న ఫోటోలు ఇంటర్నెట్‌లో అంతటా ఉన్నాయి. వెనుక సీటుపై ఉన్న సిగరెట్ ప్యాకెట్‌ను చూపించే ఒక ఫోటో అసాధారణ దృష్టిని ఆకర్షించింది. తీవ్రమైన ఆన్‌లైన్ ప్రతిచర్యలకు దారితీసింది. సిగరెట్ ప్యాకెట్ ఆన్‌లైన్‌లో ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తిస్తోంది.
 
ఈ చిత్రంలో సాక్షి ధోని వెనుక కూర్చుని, పక్కన సిగరెట్ ప్యాక్‌తో ఉన్నట్లు చూపబడింది. కెమెరాలో బంధించబడిన ప్రైవేట్ క్షణం ద్వారా ధోని, అతని కుటుంబాన్ని హానికరమైన అలవాటును ప్రోత్సహించారని విమర్శిస్తూ చాలామంది దూకుడుగా స్పందించారు. 
 
అభిమానులు తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా వెనక్కి తగ్గారు ధోని అభిమానులు వెంటనే అతనిని సమర్థించడానికి ముందుకు వచ్చారు. మీరు మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో చేసేది ప్రజా ఆస్తి కాదని వారు అందరికీ గుర్తు చేశారు. 
 
అభిమానులు, ట్రోలర్లు సరిహద్దు దాటిన చోట ఈ ఎపిసోడ్ ఆన్‌లైన్‌లో సరిహద్దులు ఎంత త్వరగా అదృశ్యమవుతాయో మళ్ళీ హైలైట్ చేస్తుంది. అభిమానులు, ట్రోలర్లు ఇద్దరూ తరచుగా గౌరవం ముఖ్యమని మర్చిపోతారు. ప్రజా వ్యక్తిని అనుసరించడం వల్ల వారి కుటుంబ ఎంపికలను పరిశీలించే లేదా సిగ్గుపడే హక్కు ఎవరికీ ఉండదు.

ఆపరేషన్ సిందూర్‌తో బాగా దెబ్బతిన్నాం : పాక్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్ దార్

ఆపరేషన్ సిందూర్‌తో బాగా దెబ్బతిన్నాం : పాక్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్ దార్భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్‌ తమను బాగా దెబ్బతీసిందని పాకిస్థాన్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్ దార్ అంగీకరించారు. ముఖ్యంగా, తమకు అత్యంత కీలక వైమానిక స్థావరమైన నూర్ ఖాన్ కేంద్రం దెబ్బతిందని పేర్కొన్నారు. ఆ దాడిలో స్థావరం దెబ్బతిన్నదని చెప్పారు.

సామర్లకోట రోడ్డంటే ఆ గోతుల్లో పడి చాలామంది సచ్చిపోయార్లెండి, ఇప్పుడు పవన్ వచ్చాకా...

సామర్లకోట రోడ్డంటే ఆ గోతుల్లో పడి చాలామంది సచ్చిపోయార్లెండి, ఇప్పుడు పవన్ వచ్చాకా...పవన్ కల్యాణ్ గారు పిఠాపురం ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక రాష్ట్రంలోని ప్రతి రోడ్డును గుంతలు లేని రోడ్లుగా మారుస్తున్నారు. పంచాయతీల పనితీరును పట్టాలెక్కిస్తున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ పనితీరుపై పిఠాపురం నియోజకవర్గం పరిధిలోని జగ్గయ్యచెరువు ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... పవన్ కల్యాణ్ గారు వచ్చిన తర్వాత పిఠాపురం బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. జగ్గయ్యచెరువు పధిలో అన్నిచోట్లా రోడ్లు నున్నగా వేస్తున్నారు. డ్రైనేజిలు వేస్తున్నారు. గతంలో సామర్లకోట రోడ్డంటే ఆ గోతుల్లో పడి చాలామంది సచ్చిపోయార్లెండి. ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి లేదు. చక్కగా అన్నీ చేసేస్తున్నారు.

ఉన్నావ్ అత్యాచార నిందితుడుని కస్టడీ నుంచి విడుదల చేయొద్దు : సుప్రీంకోర్టు

ఉన్నావ్ అత్యాచార నిందితుడుని కస్టడీ నుంచి విడుదల చేయొద్దు : సుప్రీంకోర్టుఉన్నావ్ అత్యాచార బాధితుడుకి సుప్రీంకోర్టు గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. ఈ కేసు నుంచి ఆయనను విడుదల చేస్తూ ఇటీవల ఢిల్లీ హైకోర్టు జారీచేసిన ఆదేశాలపై స్టే విధించింది. కస్టడీ నుంచి నిందితుడుని విడుదల చేయొద్దంటూ పోలీస్ శాఖను ఆదేశించింది.

అసెంబ్లీకి ఎందుకు వచ్చారో.. ఎందుకు వెళ్ళారో కేసీఆర్‌ను అడగండి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

అసెంబ్లీకి ఎందుకు వచ్చారో.. ఎందుకు వెళ్ళారో కేసీఆర్‌ను అడగండి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డితెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సమావేశాలు సోమవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సమావేశాలకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ హాజరయ్యారు. సభ సమావేశాలు ప్రారంభంకాగానే ఆయన సభ నుంచి వెళ్లిపోయారు. దీనిపై రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. కేసీఆర్‌ను అసెంబ్లీలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసినట్లు చెప్పారు.

తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలలో ఆసక్తికర సంఘటన- కేసీఆర్‌కు రేవంత్ రెడ్డి షేక్ హ్యాండ్

తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలలో ఆసక్తికర సంఘటన- కేసీఆర్‌కు రేవంత్ రెడ్డి షేక్ హ్యాండ్తెలంగాణ శాసనసభ శీతాకాల సమావేశాలు సోమవారం, డిసెంబర్ 29, 2025న ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సమావేశాల్లో ప్రధానంగా సాగునీటి సమస్యలు, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య కృష్ణా, గోదావరి నదీ జలాల పంపకంపై చర్చ జరిగింది. డిసెంబర్ 30, 31, జనవరి 1 తేదీలలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగవు. జనవరి 2న తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. గత రెండు సంవత్సరాలుగా చాలా వరకు సమావేశాలకు దూరంగా ఉన్న బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు కే చంద్రశేఖర్ రావు సోమవారం జరిగిన శాసనసభ సమావేశానికి హాజరయ్యారు.

Watch More Videos

ఓ వ్యక్తిని ప్రేమించాను.. కానీ ఆ వ్యక్తే మోసం చేశాడు... ఇనయా సుల్తానా

ఓ వ్యక్తిని ప్రేమించాను.. కానీ ఆ వ్యక్తే మోసం చేశాడు... ఇనయా సుల్తానాతనకంటూ ఎవరూ లేరని, దీంతో తాను ఒంటరితనాన్ని అనుభవించానని యువ నటి ఇనయా సుల్తానా అన్నారు. ఈ ఒంటరితనానికి దూరంగా ఉండేందుకు వీలుగా ఓ వ్యక్తిని ప్రేమించానని, అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలని భావించానని కానీ, అతను తనను మోసం చేశాడని చెప్పారు. ఈ విషయంలో తనదే పొరపాటు అని, తనదే తప్పు అని విషయం అర్థం కావడానికి కొంత సమయం పట్టిందని చెప్పారు.

2025 Movie Year Review,: 2025లో తెలుగు సినిమా చరిత్ర సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ కారణాలు - ఇయర్ రివ్యూ

2025 Movie Year Review,: 2025లో తెలుగు సినిమా చరిత్ర సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ కారణాలు - ఇయర్ రివ్యూ2025లో విడుదలైన చిత్రాల జాబితా గా తెలుగు సినిమా రంగంలో 303 సినిమాలు విడుదల య్యాయి. అందులో పెద్ద, చిన్నా చిత్రాలున్నాయి. అందులో కొన్ని ఆదరణ పొందితే మరికొన్ని వచ్చి వచ్చినట్లే వెళ్ళిపోయాయి. ఈ సినిమాల్లో 190 స్ట్రెయిట్ చిత్రాలు. అనువాద చిత్రాలు ఆంగ్లం, పరబాషా చిత్రాలు కలిపి 113 దాకా వున్నాయి. ప్రతి ఏడాది సక్సెస్ రేటు 10, 12 శాతం కంటే ఎక్కువగా వుండదు. ఇది సినిమా ఆనవాయితీగా వుంటూ వచ్చింది. ఈసారి కూడా ఇంచుమించు అలాంటి ఫలితాలే రాబట్టింది.

మహిళ కష్టపడి సాధించిన విజయానికి క్రెడిట్ తీసుకునేంత నీచుడుని కాదు : వేణుస్వామి

మహిళ కష్టపడి సాధించిన విజయానికి క్రెడిట్ తీసుకునేంత నీచుడుని కాదు : వేణుస్వామిసినీ నటి ప్రగతి కష్టపడి సాధించిన విజయానికి క్రెడిట్ తీసుకునేంత నీచుడుని కాదని ప్రముఖ జ్యోతిష్యుడు వేణుస్వామి అన్నారు. సినీ నటి ప్రగతి అంతర్జాతీయ వెయిట్ లిప్టింగ్ పోటీల్లో సాధించిన పతకాలపై వివాదం చెలరేగింది. తాను చేసిన పూజల ఫలితాలే నటి ప్రగతి మెడల్స్ సాధించారంటూ వేణుస్వామి వ్యాఖ్యానించారు. దీనికి ప్రగతి గట్టిగానే కౌంటర్ ఇచ్చారు.

Emmanuel: మహానటులు ఇంకా పుట్టలేదు : బిగ్ బాస్ టాప్ 4 ఫైనలిస్ట్ ఇమ్మాన్యుల్

Emmanuel: మహానటులు ఇంకా పుట్టలేదు : బిగ్ బాస్ టాప్ 4 ఫైనలిస్ట్ ఇమ్మాన్యుల్బిగ్ బాస్ నుంచి తాను ఎంతో నేర్చుకున్నానని పేర్కొన్నాడు ప్రముఖ నటుడు ఇమ్మాన్యుల్. 'జబర్దస్త్'తో కోట్లాదిమంది అభిమానాన్ని దండిగా గెలుచుకున్న ఇమ్మాన్యుల్.... బిగ్ బాస్ లోనూ తనదైన శైలిలో అలరించి టాప్ 4 ఫైనలిస్ట్ గా నిలిచాడు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించాడు.

షెరాజ్ మెహదీ, విహాన్షి హెగ్డే, కృతి వర్మ ల ఓ అందాల రాక్షసి రాబోతోంది

షెరాజ్ మెహదీ, విహాన్షి హెగ్డే, కృతి వర్మ ల ఓ అందాల రాక్షసి రాబోతోందిదర్శకుడిగా, హీరోగా, సంగీత దర్శకుడిగా, కథకుడిగా షెరాజ్ మెహదీ అందరినీ ఆకట్టుకుంటూ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ‘ఓ అందాల రాక్షసి’ అనే చిత్రంతో హీరోగా, దర్శకుడిగా మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో విహాన్షి హెగ్డే, కృతి వర్మలు హీరోయిన్లుగా నటించారు. స్కై ఈజ్ ది లిమిట్ బ్యానర్ మీద సురీందర్ కౌర్ నిర్మాతగా ‘ఓ అందాల రాక్షసి’ అనే చిత్రం జనవరి 2న రాబోతోంది. ఈ క్రమంలో చిత్రయూనిట్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో..
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com