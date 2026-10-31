నెల్లూరు రాంపూర్ ఘాట్లో కనిపించిన రెండు చిరుత కూనలు
నెల్లూరు జిల్లాలోని రాపూరు ఘాట్ రోడ్డు పక్కన ఉన్న చిన్న గోడపై రెండు చిరుతపులి పిల్లలు కనిపించాయి. దీనిని గమనించిన ప్రయాణికులు, వాహనదారులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. రాజంపేట వైపు వెళ్తున్న బస్సులోని ప్రయాణికులు ఈ చిరుత పిల్లలను చూసి, ఇతరులను అప్రమత్తం చేశారు.
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ఇటీవల కాలంలో ఈ ప్రాంతంలో చిరుతపులులు తరచుగా కనిపిస్తున్నాయని ప్రయాణికులు తెలిపారు. అడవి జంతువుల ఉనికి పట్ల ఆందోళన చెందిన ప్రయాణికులు, వాహనదారులు భయాందోళనకు గురయ్యారు.
ముఖ్యంగా తెల్లవారుజామున, రాత్రి వేళల్లో ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే వారికి, ఇలా తరచుగా చిరుతపులులు కనిపిస్తుండటం భద్రతాపరమైన ఆందోళనలను కలిగిస్తోందని వారు పేర్కొన్నారు.