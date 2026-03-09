43 ఏళ్ల మహిళను హత్య చేసిన భర్త.. కారణం ఏంటంటే?
సూర్యాపేట పట్టణంలోని ఇందిరమ్మ కాలనీలో శనివారం 43 ఏళ్ల మహిళను ఆమె భర్త హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. జమ్ముల పుష్పలతగా గుర్తించబడిన బాధితురాలు కర్రతో తలపై కొట్టడంతో అక్కడికక్కడే మరణించిందని పోలీసులు తెలిపారు. వివాహేతర సంబంధం, కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం గురించి పుష్పలత ప్రశ్నించడంతో ఆమె ఆమె భర్త శ్రీనివాస్ మధ్య వాగ్వాదం జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు.
ఈ దంపతులకు దాదాపు 25 సంవత్సరాలు వివాహం జరిగింది. ఒక కుమారుడు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. వారి కుమార్తె వివాహం చేసుకుంది. వారి కుమారుడు హైదరాబాద్లో నివసిస్తున్నారు. ఈ గొడవలో శ్రీనివాస్ పుష్పలతపై దాడి చేసి, సంఘటన తర్వాత ఇంటి నుండి పారిపోయాడని పోలీసులు తెలిపారు.
ఇంట్లో ఒక రోజు పాటు ఎటువంటి కదలిక లేకపోవడంతో పొరుగువారు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఆదివారం ఉదయం, వారు ఇంట్లోకి ప్రవేశించి పుష్పలత చనిపోయి పడి ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
హత్య ముందస్తు ప్రణాళికతో జరిగిందని బాధితురాలి కుమారుడు ప్రశాంత్ ఆరోపించాడు. అతని తండ్రిని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశాడు. సమాచారం అందుకున్న సూర్యాపేట పట్టణ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం సూర్యాపేటలోని ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్ మార్చురీకి తరలించారు.