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Written By ఠాగూర్

మండుతున్న పెట్రోల్ ధరలు.. కేంద్రం కీలక నిర్ణయం

ethanol petrol
BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (10:25 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (10:24 IST)
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పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు కారణంగా దేశంలో పెట్రోల్ ధరలు మండిపోతున్నాయి. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పెట్రోల్‌లో అధిక శాతం ఇథనాల్ కలిపిన ఇథనాల్‌కు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని పూర్తిగా మినహాయించింది. 22 శాతం నుంచి 30 శాతం వరకు ఇథనాల్ ఉన్న పెట్రోల్‌పై ఈ మినహాయింపు వర్తించనుంది. ఈ22, ఈ25, ఈ27, ఈ30 ఇంధన రకాలపై కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది. 
 
ఈ నిర్ణయంతో దేశంలో అధిక శాతం ఇథనాల్ ఉన్న ఇంధనాల వినియోగానికి ఊతం లభించే అవకాశం ఉంది. ముడి చమురు దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం, దేశీయంగా ఉత్పత్తి అయ్యే స్వచ్ఛ ఇంధనాల వినియోగాన్ని పెంచడాన్ని లక్ష్యంగా కేంద్రం అండుగులు వేస్తోంది. 
 
కొన్ని రోజుల క్రితమే ఈ22, ఈ25, ఈ27, ఈ30 పెట్రోల్ మిశ్రమాలకు కొత్త నాణ్యత ప్రమాణాలను బీఐఎస్ ప్రకటించింది. ఇథనాల్ శాతం, ఆక్టేన్ రేటింగ్, సల్ఫర్ పరిమితులు, భద్రతా నిబంధనలకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఇపుడు పన్ను మినహాయింపు కూడా రావడంతో అధిక ఇథనాల్ మిశ్రమాలకు అవసరమైన సాంకేతిక, ఆర్థిక మద్దతు లభించినట్టయింది. 
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ఠాగూర్

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