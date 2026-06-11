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మండుతున్న పెట్రోల్ ధరలు.. కేంద్రం కీలక నిర్ణయం
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు కారణంగా దేశంలో పెట్రోల్ ధరలు మండిపోతున్నాయి. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పెట్రోల్లో అధిక శాతం ఇథనాల్ కలిపిన ఇథనాల్కు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని పూర్తిగా మినహాయించింది. 22 శాతం నుంచి 30 శాతం వరకు ఇథనాల్ ఉన్న పెట్రోల్పై ఈ మినహాయింపు వర్తించనుంది. ఈ22, ఈ25, ఈ27, ఈ30 ఇంధన రకాలపై కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఈ నిర్ణయంతో దేశంలో అధిక శాతం ఇథనాల్ ఉన్న ఇంధనాల వినియోగానికి ఊతం లభించే అవకాశం ఉంది. ముడి చమురు దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం, దేశీయంగా ఉత్పత్తి అయ్యే స్వచ్ఛ ఇంధనాల వినియోగాన్ని పెంచడాన్ని లక్ష్యంగా కేంద్రం అండుగులు వేస్తోంది.
కొన్ని రోజుల క్రితమే ఈ22, ఈ25, ఈ27, ఈ30 పెట్రోల్ మిశ్రమాలకు కొత్త నాణ్యత ప్రమాణాలను బీఐఎస్ ప్రకటించింది. ఇథనాల్ శాతం, ఆక్టేన్ రేటింగ్, సల్ఫర్ పరిమితులు, భద్రతా నిబంధనలకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఇపుడు పన్ను మినహాయింపు కూడా రావడంతో అధిక ఇథనాల్ మిశ్రమాలకు అవసరమైన సాంకేతిక, ఆర్థిక మద్దతు లభించినట్టయింది.
'మీరే నా సర్వస్వం..' - భారతీరాజా మృతిపై నటి రాధిక ఎమోషనల్ పోస్ట్
సినీ దర్శకుడు భారతీరాజా మృతిపై సీనియర్ నటి రాధిక శరత్ కుమార్ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. భారతీరాజాతో ఆమెకు విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. భారతీరాజాను ఆమె తన గురువుగా భావిస్తారు. సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా ఆయనపై ఉన్న అభిమానాన్ని వెల్లడిస్తూనే ఉంటారు. ఇపుడు తన గురువు మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ఈ మేరకు ఇన్స్టా వేదికగా ఓ పోస్ట్ చేశారు. ఆయనతో దిగిన ఫొటోలను పంచుకున్నారు. 'మీరే నా సర్వస్వం..' అని రాసుకొచ్చారు. ఆయన లేరని తెలిసి తన హృదయం ముక్కలైందన్నారు. ఆమె చేసిన పోస్ట్లో...
లక్షలకు లక్షలు పారితోషికం తీసుకున్న వరలక్ష్మి ప్రమోషన్కు డుమ్మా కొట్టారు.. (Video)
ప్రముఖ నటి వరలక్ష్మిపై 'పోలీస్ కంప్లైట్' చిత్ర దర్శకుడు సంజీవ్ మేగోటి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. లక్షలకు లక్షలు పారితోషికం తీసుకున్న నటి వరలక్ష్మి ప్రమోషన్కు పిలిస్తే రావడం లేదు కదా సమయం లేదంటూ చెబుతున్నారన్నారు. పెద్ది సినిమాకు రామ్ చరణ్ వంటి స్టార్ హీరో రేయింబవుళ్లు ప్రమోషన్ చేశారని ఆయన గుర్తు చేశారు.
కర్మ ఎవరినీ వదలదు—వరలక్ష్మిని కూడా : దర్శకుడు సంజీవ్ మెగోటి
హారర్, యాక్షన్, థ్రిల్లర్, కామెడీ, రొమాన్స్ అంశాల సమ్మేళనంగా తెరకెక్కిన అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ చిత్రం జూన్ 12న తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఎంఎస్కే ప్రమిద శ్రీ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్పై బాలకృష్ణ మహారాణా నిర్మాణంలో, క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్ర ప్రీ రిలీజ్ వేడుక హైదరాబాద్ ఫిలిం ఛాంబర్లో ఘనంగా నిర్వహించారు.
రాజా ది రాజా నుంచి యూత్ ఫుల్ మెలోడీ తుఝ్పే ఫిదా సాంగ్
రుత్విక్ను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ వృందావన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత కె. నిహారిక దాసరి చిత్రం ‘రాజా ది రాజా’. నేటి తరానికి కనెక్ట్ అయ్యే ఎమోషన్స్, అందమైన ప్రేమకథతో మేళవిస్తూ ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మేకర్స్ మ్యూజికల్ జర్నీ స్టార్ట్ చేశారు. సినిమా నుంచి తుఝ్పే ఫిదా సాంగ్ ను విడుదల చేశారు.
కనకవర్షం కురిపిస్తున్న రామ్ చరణ్ 'పెద్ది'
బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం 'పెద్ది'. ఈ చిత్రం ఈ నెల 4వ తేదీన విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. భారీ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం వసూళ్ల పరంగా కేవలం ఆరు రోజుల్లోనే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.332 కోట్ల మేరకు గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్రం నిర్మాణ సంస్థ వృద్ధి సినిమాస్ ఒక పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసింది.