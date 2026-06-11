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పచ్చటి కుటుంబంలో చిచ్చుపెట్టిన నాటు కోడికూర... ఎక్కడ?
పచ్చటి కుటుంబంలో నాటు కోడి కూర చిచ్చుపెట్టింది. భార్యాభర్తల మధ్య గొడవకు దారితీసింది. ఫలితంగా కన్నకొడుకు చేతిలో తండ్రి హతమయ్యడు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జనగామ జిల్లాలో ఈ దారుణం జరగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
జిల్లా తరిగొప్పుల మండలం అక్కరాజుపల్లి అనే గ్రామానికి చెందిన జంగిటి రమేష్ (42) మంగళవారం రాత్రి 10 గంటలకు ఒక నాటు కోడి తీసుకొని వచ్చారు. కూర వండమని భార్య అనూషకు చెప్పారు. అయితే, ఇపుడు చేపలకూర చేశనని, ఇపుడు నాటు కోడి కూర వద్దని ఆమె చెప్పింది. ఈ క్రమంలో వారిద్దరికీ గొడవ జరిగింది. పక్కనే ఉన్న కుమారుడు గణేష్ మా అమ్మను ఎందుకు తిడుతున్నావు అని ప్రశ్నించాడు. దీంతో అతడిపై రమేష్ చేయిచేసుకున్నాడు.
క్షేణికావేశంలో గణేశ్ పక్కనే ఉన్న రోకలిబండతో తండ్రి తలపై బాదాడు. రమేష్ అక్కడే పడిపోవడంతో సుంకరి హరీష్ అనే వ్యక్తి గమనించి చికిత్స నిమిత్తం జనగామ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరం వరంగల్ ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్ ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించాలని అక్కడికి వైద్యులు సూచించారు. హైదరాబాద్కు తరలిస్తుండగా మార్గంమధ్యలోనే బుధవారం ఉదయం 11 గంటలకు రమేశ్ మృతి చెందారు. మృతుడి సోదరుడు శ్రీనివాస్ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
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'మీరే నా సర్వస్వం..' - భారతీరాజా మృతిపై నటి రాధిక ఎమోషనల్ పోస్ట్
సినీ దర్శకుడు భారతీరాజా మృతిపై సీనియర్ నటి రాధిక శరత్ కుమార్ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. భారతీరాజాతో ఆమెకు విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. భారతీరాజాను ఆమె తన గురువుగా భావిస్తారు. సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా ఆయనపై ఉన్న అభిమానాన్ని వెల్లడిస్తూనే ఉంటారు. ఇపుడు తన గురువు మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ఈ మేరకు ఇన్స్టా వేదికగా ఓ పోస్ట్ చేశారు. ఆయనతో దిగిన ఫొటోలను పంచుకున్నారు. 'మీరే నా సర్వస్వం..' అని రాసుకొచ్చారు. ఆయన లేరని తెలిసి తన హృదయం ముక్కలైందన్నారు. ఆమె చేసిన పోస్ట్లో...
లక్షలకు లక్షలు పారితోషికం తీసుకున్న వరలక్ష్మి ప్రమోషన్కు డుమ్మా కొట్టారు.. (Video)
ప్రముఖ నటి వరలక్ష్మిపై 'పోలీస్ కంప్లైట్' చిత్ర దర్శకుడు సంజీవ్ మేగోటి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. లక్షలకు లక్షలు పారితోషికం తీసుకున్న నటి వరలక్ష్మి ప్రమోషన్కు పిలిస్తే రావడం లేదు కదా సమయం లేదంటూ చెబుతున్నారన్నారు. పెద్ది సినిమాకు రామ్ చరణ్ వంటి స్టార్ హీరో రేయింబవుళ్లు ప్రమోషన్ చేశారని ఆయన గుర్తు చేశారు.
కర్మ ఎవరినీ వదలదు—వరలక్ష్మిని కూడా : దర్శకుడు సంజీవ్ మెగోటి
హారర్, యాక్షన్, థ్రిల్లర్, కామెడీ, రొమాన్స్ అంశాల సమ్మేళనంగా తెరకెక్కిన అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ చిత్రం జూన్ 12న తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఎంఎస్కే ప్రమిద శ్రీ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్పై బాలకృష్ణ మహారాణా నిర్మాణంలో, క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్ర ప్రీ రిలీజ్ వేడుక హైదరాబాద్ ఫిలిం ఛాంబర్లో ఘనంగా నిర్వహించారు.
రాజా ది రాజా నుంచి యూత్ ఫుల్ మెలోడీ తుఝ్పే ఫిదా సాంగ్
రుత్విక్ను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ వృందావన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత కె. నిహారిక దాసరి చిత్రం ‘రాజా ది రాజా’. నేటి తరానికి కనెక్ట్ అయ్యే ఎమోషన్స్, అందమైన ప్రేమకథతో మేళవిస్తూ ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మేకర్స్ మ్యూజికల్ జర్నీ స్టార్ట్ చేశారు. సినిమా నుంచి తుఝ్పే ఫిదా సాంగ్ ను విడుదల చేశారు.