20 గుంటల భూమి కోసం.. ఇద్దరు మైనర్ కుమారులకు విషం కలిపిన బిస్కెట్లు ఇచ్చిన తండ్రి.. ఎక్కడ?
20 గుంటల భూమి కోసం కన్నతండ్రి కిరాతకుడిగా మారాడు. భూమి కోసం తన మొదటి భార్య బిడ్డలు మైనర్లైనా ఆ కిరాతకుడు వదల్లేదు. ఈ క్రమంలో విషం కలిపిన బిస్కెట్లను మైనర్ కుమారులకు ఇచ్చి కన్నతండ్రే హతమార్చాడు. ఈ దిగ్భ్రాంతికరమైన కుట్ర, జనగాం జిల్లాలోని రఘునాథపల్లి మండలం పొట్టిగుబ్బ తండాలో వెలుగుచూసిందని పోలీసులు తెలిపారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. నిందితుడైన బానోత్ శ్రీనివాస్ (35) 2016లో తన మొదటి భార్య అనితను వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు (ఇద్దరూ 10 ఏళ్లలోపు వారే). అయితే, కుటుంబ కలహాల కారణంగా, శ్రీనివాస్ ముడవత్ మమత అనే మరో మహిళను రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ వివాదానికి మూలకారణం, అతని మొదటి భార్య ద్వారా కలిగిన ఇద్దరు కుమారుల పేర్ల మీద ఉన్న 20 గుంటల భూమి.
ఈ భూమిని సొంతం చేసుకునేందుకు అథని రెండో భార్య ప్రోత్సాహంతో, ఆ ఆస్తిని తిరిగి తన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకునేందుకు ఆ పిల్లలను హతమార్చాలని శ్రీనివాస్ నిర్ణయించుకున్నట్లు ఆ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో ఆ పిల్లలకు విషం కలిపిన బిస్కెట్లు తినిపించి చంపేందుకు ఆ దంపతులు ఒక కుట్ర పన్నినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ దుర్మార్గాన్ని అమలు చేసేందుకు, వారు స్థానికంగా ఉన్న ఒక గ్రామస్తుడిని సంప్రదించి, ఆ హత్యలు జరిపినందుకు గాను అతనికి సుపారీ ఇచ్చారు.
అయితే ఈ వ్యక్తి భయంతో ఆ కుట్ర మొత్తాన్ని గ్రామస్తుల ముందు బయటపెట్టాడు. ఈ విషయం తెలిసి దిగ్భ్రాంతికి గురైన గ్రామస్తులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. రఘునాథపల్లి పోలీసులు శ్రీనివాస్ను, అతని రెండవ భార్య మమతతో సహా అరెస్టు చేశారు. వీరిద్దరినీ జనగాం కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయస్థానం వారికి 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధించింది.