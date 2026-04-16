Sandeep Kishan: సందీప్ కిషన్, కృష్ణ చైతన్య కాంబినేషన్ లో పవర్ పేట ప్రకటన
దర్శకుడు కృష్ణ చైతన్య విభిన్న జానర్లను కలిపి ఒక పవర్ ఫుల్ కథను రూపొందించారు. సందీప్ కిషన్ తన కెరీర్లోనే అత్యంత ఇంటెన్స్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. పవర్ పేట పోస్టర్ ద్వారా అనౌన్స్మెంట్ చేశారు నిర్మాతలు విజయ్ చిల్లా, శశి దేవిరెడ్డి.
పవర్ పేట చిత్రానికి సంగీతాన్ని మణిశర్మ అందిస్తుండగా, సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలను మధీ నిర్వహిస్తున్నారు. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత శ్రీకర్ ప్రసాద్ ఎడిటర్. రామకృష్ణ, మోనిక ప్రొడక్షన్ డిజైన్ను చూసుకుంటున్నారు. సౌండ్ డిజైన్ను సచిన్ సుధాకరన్, హరిహరన్ రూపొందిస్తున్నారు.
ఆసక్తికరమైన టైటిల్, ఆకట్టుకునే పోస్టర్తో ‘పవర్ పేట’ ఒక పవర్ ఫుల్ కథకు వేదిక సిద్ధం చేస్తోంది. భావోద్వేగాలు, పవర్ రాజకీయాల మధ్య జరిగే పోరాటాన్ని చూపించే ఈ చిత్రం పై మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి
నిర్మాతలు విజయ్ చిల్లా, శశి దేవిరెడ్డి నేతృత్వంలోని ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్ 70mm ఎంటర్టైన్మెంట్స్ కంటెంట్- నిర్మిస్తోంది. హీరో సందీప్ కిషన్, చిత్ర పరిశ్రమలో 16 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని ఒక మైలురాయిని చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, రచయిత-దర్శకుడు కృష్ణ చైతన్యతో ఎక్సయిటింగ్ కొత్త చిత్రాన్ని టీం అనౌన్స్ చేసింది. ఇది కథనం, వాస్తవికతకు దగ్గరగా ఉండే కథల బలమైన కలయికను అందిస్తుంది.
సినిమా గురించి మరిన్ని వివరాలు మేకర్స్ త్వరలో వెల్లడించనున్నారు.