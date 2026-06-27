సంబంధిత వార్తలు
- బలపడిన డాలర్.. తగ్గిన బంగారం ధరలు
- హైదరాబాద్లో పెద్ద ఆఫీస్ క్యాంపస్ల కంటే చిన్న ఆఫీస్ స్పేస్ల నిర్వహణ ఖర్చు 35 శాతం ఎక్కువ, ఎందుకని?
- అధునాతన బ్యాటరీ రీసైక్లింగ్: భాగస్వామ్య సంస్థను ఏర్పాటు చేసిన ఎన్ఏఎన్ గ్రీన్మెట్, సిలాక్స్ గ్రూప్
- ఇంటిలోనే సినిమా థియేటర్ అనుభవం పొందటం కోసం సోనీ ఇండియా బ్రావియా థియేటర్
- ఎమిరేట్స్తో మీ వేసవిని మరింత ఆనందమయం చేసుకోండి!
అదిరిపోయిన ఎయిర్ క్రాస్ కంఫర్ట్ ఎడిషన్ లుక్, పరిచయం చేస్తున్న సిట్రోయెన్ ఇండియా
చెన్నై: సిట్రోయెన్ ఇండియా పరిమిత సంఖ్యలో లభించే ఎయిర్ క్రాస్ కంఫర్ట్ ఎడిషన్ను విడుదల చేసింది. భారతదేశపు కస్టమర్లు యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్న అవసరాలకు అనుగుణమైన ఆధునిక సౌకర్యం, ఆచరణీయత, అందుబాటులో ఉండే నవ్యతలకు బ్రాండ్ యొక్క నిబద్ధతను మరింత శక్తివంతం చేసింది. చెల్లించిన డబ్బుకు తగిన విలువకు కేబిన్ లోపల ప్రీమియం అనుభవాలు, మెరుగైన ఫీచర్లు కోసం శక్తివంతమైన కస్టమర్ డిమాండ్ తో ప్రోత్సహించబడిన, ఎయిర్ క్రాస్ కంఫర్ట్ ఎడిషన్ సిట్రొయోన్ యొక్క 108వ సంవత్సరపు మాసం వేడుకలో భాగంగా పరిచయం చేయబడింది. బ్రాండ్ యొక్క దీర్ఘకాలిక సౌకర్యంతో కూడిన నవ్యత యొక్క వారసత్వానికి మరింత శక్తిని చేకూర్చింది. కంఫర్ట్ ఎడిషన్ అనేది ఒక పరివర్తన, ఇది ప్రత్యేకమైన విలువ ఆధారిత ఇంటీరియర్ మెరుగుదల సమూహాన్ని, మెరుగైన టెక్నాలజీ, భారతదేశపు కస్టమర్లు తమ రోజూవారీ డ్రైవ్ నుండి ఆశించే ప్రత్యేకమైన స్టైలింగ్ ను అందిస్తోంది.
శ్రేణిలోనే మొదటిసారి చేపట్టిన చర్యగా, ప్రీమియం లెదరేట్ ఇంటీరియర్లు ఇప్పుడు ఎయిర్ క్రాస్ యొక్క కంఫర్ట్ ఎడిషన్ అన్ని వేరియెంట్లు యొక్క ట్రిమ్స్ లో ప్రామాణికంగా లభిస్తున్నాయి. ఫలితంగా విస్తృత శ్రేణి కస్టమర్లకు ప్రీమియం సౌకర్యం ఫీచర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అందుబాటులో ఉండే ధరలకి ఫీచర్లు సమృద్ధిగా గల ఆఫర్ల కోసం ప్రాధాన్యతనిచ్చే కస్టమర్ల డిమాండ్ పేరుగుతున్న నేపధ్యంలో ఇది అభివృద్ధి చేయబడింది, ఎయిర్ క్రాస్ కంఫర్ట్ ఎడిషన్, సిట్రొయాన్ ప్రత్యేక స్టైల్ తో కూడిన మరింత సౌకర్యం, మరిన్ని ఫీచర్లు, మెరుగైన స్టైల్ ను అందిస్తూ ఎలాంటి రాజీ లేకుండా సిగ్నేచర్ సిట్రొయాన్ ను తాకినప్పుడు మరింత విలువను చేకూరుస్తుంది.
కుమార్, ప్రియేష్, బిజినెస్ హెడ్ & డైరెక్టర్- ఆటోమోటివ్ బ్రాండ్స్, స్టెల్లాంటిస్ ఇండియా ఇలా అన్నారు: సిట్రోయెన్ లో సౌకర్యం అనేది మా ఉత్పత్తి యొక్క సిద్ధాంతానికి కీలకమైన అంశం. మరిన్ని ఫీచర్లు, మెరుగైన సౌకర్యం, మరియు విలువ ఆధారంగా ప్రోత్సహించబడిన ధరలకి కేబిన్ లోపల ప్రీమియం అనుభవాన్ని కోరుకునే అధికసంఖ్యాక కస్టమర్ల డిమాండ్స్ కు మేము క్షుణ్ణంగా శ్రద్ధవహిస్తున్నాము. ఈ పెరుగుతున్న డిమాండ్ కు ద ఎయిర్ క్రాస్ కంఫర్ట్ ఎడిషన్ ప్రత్యక్ష ప్రతిస్పందన. అంతర్జాతీయంగా మేము సిట్రోయెన్ యొక్క 108వ సంవత్సరాన్ని సంబరం చేస్తున్న కారణంగా, ఈ ఎడిషన్ సౌకర్యంచే ప్రోత్సహించబడిన నవ్యత యొక్క మా వారసత్వాన్ని సూచిస్తోంది, ఇప్పుడు ఇది భారతదేశపు కస్టమర్ల కోసం అనుకూలంగా రూపొందించబడింది. ఇది రోజూ చేసే ప్రయాణాల్లో ఎంతో తేడాను చూపించే ఆచరణీయమైన, ఆలోచనాత్మకమైన అప్ గ్రేడ్స్ తో యజమాని అనుభవాన్ని మెరుగుపరుస్తూనే, ఉన్నతమైన సౌకర్యం, గొప్ప విలువ, మరియు అందుబాటులో ఉండే ఆవిష్కరణలను అందించడం పట్ల మాకు గల నిబద్ధతను మరింత శక్తివంతం చేస్తోంది.
ఉత్పత్తి ప్రధానాంశాలు & మెరుగుదలలు
ద సిట్రొయాన్ ఎయిర్ క్రాస్ కంఫర్ట్ ఎడిషన్ ప్రీమియం ఇంటీరియర్లు మరియు ఆలోచనాత్మకమైన అప్ గ్రేడ్స్ యొక్క సమూహం ద్వారా యజమాని భావాన్ని మెరుగుపరుస్తోంది:
అన్ని కంఫర్ట్ ఎడిషన్ ట్రిమ్స్లో మెట్రోపాలిటాన్ బీజ్ లెదరేట్ కుషన్లు
బేస్ ట్రిమ్లో కూడా మెరుగైన నిర్వహణ కోసం అడ్జస్టబుల్ ఫ్రంట్, రియర్ హెడ్ రెస్ట్స్
బ్లాక్ గ్రెయిన్డ్ మరియు సాఫ్ట్-టచ్ ఫినిష్ లతో సున్నితమైన ఇంటీరియర్ ట్రీట్మెంట్స్ సిల్వర్ యాక్సెంట్ లతో పూర్తి చేయబడ్డాయి(వేరియెంట్ ను బట్టి ఆధారపడింది)స్మార్ట్ కస్టమైజ్డ్ కంఫర్ట్ ప్యాక్స్
ఎయిర్ క్రాస్ కంఫర్ట్ ఎడిషన్ మరింత సౌలభ్యం, వ్యక్తిగతీకరణ, విలువ అనుకూలత కోసం ఒక క్రమబద్ధమైన యాక్ససరీ ప్యాక్ విధానాన్ని పరిచయం చేసింది- ఇది వినియోగదారులు తమ అవసరాలు, బడ్జెట్లకు అనుగుణంగా ఫీచర్ అప్ గ్రేడ్స్ ను ఎంచుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తుంది.
YOU ప్యాక్: సున్నితమైన స్పర్శ కలిగిన IP, ఫాగ్ ల్యాంప్, వైర్ లెస్ యాపిల్ కార్ ప్లే మరియు ఆండ్రాయిడ్ ఆటోతో 10” ఇన్ఫోటైన్మెంట్, గైడ్ లైన్స్ తో రివర్స్ కెమేరా, క్రోమ్ ఏర్పాటుతో డోర్ క్లాడింగ్, ఫుల్ వీల్ కవర్స్ మరియు ఇతర స్టైలింగ్ అంశాలు వంటి కీలకమైన సౌకర్యం అప్ గ్రేడ్స్ రూ. 36,600/-కి లభ్యం
PLUS ప్యాక్: గైడ్ లైన్స్ తో రివర్స్ కెమేరా, వైర్ లెస్ ఛార్జర్, క్రోమ్ ఇన్ సర్ట్ తో డోర్ క్లాడింగ్ మరియు అదనపు స్టైలింగ్ మెరుగుదలలు వంటి సౌకర్యవంతమైన ఫీచర్లు రూ. 8,460/-కి చేర్చబడ్డాయి.
MAX ప్యాక్: ఫ్రంట్ కొలిషన్, లేన్ మార్పు, పెడస్ట్రియన్ కొలిషన్ వెహికిల్ అహెడ్ స్టార్ట్స్ మరియు వెహికిల్ డిస్టెన్స్ కోసం ఊహించదగిన భద్రతా పనితీరుతో ఆధునిక ఫ్రంట్, కేబిన్ & రియర్ డాష్ క్యామ్ మరియు ప్రీమియం JBL స్పీకర్స్ ను రూ. 40,000/-కి అందిస్తోంది.
లిమిటెడ్-ఎడిషన్ సిట్రోయెన్ ఎయిర్ క్రాస్ కంఫర్ట్ ఎడిషన్ రూ. 9.09 లక్షల (ఎక్స్-షోరూం) ప్రారంభపు ధరకి లభిస్తోంది. బుక్కింగ్స్ ఇప్పుడు అన్ని సిట్రోయెన్ డీలర్ షిప్స్ లలో మరియు బ్రాండ్ యొక్క అధికారిక డిజిటల్ వేదికలు ద్వారా లభిస్తున్నాయి.
అవి ఐటమ్ సాంగ్లు కాదు... ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే : తమన్నా
పలువురు అగ్ర హీరోల చిత్రాల్లో తాను నటించే ప్రత్యేక గీతాలపై హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా స్పందించారు. ఆ ప్రత్యేక గీతాలు ఐటమ్ సాంగ్లు కాదన్నారు. అలాంటి పాటలు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు ఆస్వాదించాలా ఉంటాయన్నారు. అందుకే అలాంటి గీతాలను ఎంచుకున్నపుడు వాటిని ఐటమ్ పాటలుగ చూడను అని, తన వరుక అవి ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే అని చెప్పారు.
మరోమారు సందడి చేయనున్న పుష్ప రాజ్ - శ్రీవల్లి జోడీ
వెండితెరపై మరోమారు పుష్పరాజ్ (అల్లు అర్జున్), శ్రీవల్లి (రష్మిక మందన్నా) జోడీ సందడి చేయనుంది. ప్రముఖ కోలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా రాకా పేరుతో ఓ పాన్ ఇండియా మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంల దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్. అయితే, ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్నా కూడా నటించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అల్లు అర్జున్, రష్మికకు సంబంధించిన సన్నివేశాలను త్వరలోనే ముంబైలో చిత్రీకరించనున్నట్టు టాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పుష్ప'లో వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించిన సంగతి తెలిసిందే. రష్మికతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వీ కపూర్ కూడా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం.
మొన్ననే గోవాలో కలిశాను... ఆప్యాయంగా మాట్లాడారు : భాగ్యరాజ్ మృతిపై చిరంజీవి
తమిళ దిగ్గజ నటుడు కె.భాగ్యరాజ్య ఎలా చనిపోయారంటే...?
ఖుష్బూ సుందర్ కుమార్తె పెళ్లికి వెళ్లొచ్చారు.. గుండెపోటుతో భాగ్యరాజ్ కన్నుమూత (video)
ప్రముఖ తమిళ చిత్రనిర్మాత, నటుడు, దర్శకుడు కె. భాగ్యరాజ్ శనివారం చెన్నైలో గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 73 ఏళ్లు. అద్భుతమైన కథా రచన, స్క్రీన్ప్లే నైపుణ్యం, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆకట్టుకునే చిత్రాలను అందించడంలో ఆయన చేసిన కృషికి ఎంతో గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మరణంతో తమిళ చిత్రసీమలో ఒక శకం ముగిసింది. ఆయన అంత్యక్రియలు చెన్నైలోని బెసెంట్ నగర్ శ్మశానవాటికలో మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు నిర్వహించబడతాయి.