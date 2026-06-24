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ఎమిరేట్స్తో మీ వేసవిని మరింత ఆనందమయం చేసుకోండి!
దుబాయ్కి లేదా దుబాయ్ మీదుగా ప్రయాణించే ప్రయాణీకుల కోసం ఎమిరేట్స్ ప్రత్యేక ఆఫర్లతో వేసవి సెలవులను ప్రారంభిస్తోంది. ప్రఖ్యాత జెడబ్ల్యు మారియట్ మార్క్విస్లో ఉచిత బసల నుండి, జనాదరణ పొందిన మై ఎమిరేట్స్ పాస్ ద్వారా వందలాది డిస్కౌంట్ల వరకు, ప్రయాణీకులు సుదీర్ఘ విహారయాత్రకు వచ్చినా లేదా చిన్న స్టాప్ఓవర్కు వచ్చినా, నగరాన్ని అన్వేషిస్తూ మరింత విలువను ఆస్వాదించవచ్చు.
ఎమిరేట్స్ డిప్యూటీ ప్రెసిడెంట్ , చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్ అద్నాన్ కాజిమ్ మాట్లాడుతూ, సందర్శకులు విశ్రాంతి, సాహసం, వినోదం లేదా ఈ మూడింటి కలయికను కోరుకున్నా లేదా వేసవి సెలవులకైనా దుబాయ్ ఒక ఆదర్శవంతమైన వేదిక. మీ ప్రయాణంలో భాగంగా ఇక్కడ ఆగినప్పుడు లేదా దుబాయ్ని మీ అంతిమ గమ్యస్థానంగా సందర్శించినప్పుడు ఉచిత హోటల్ బసతో నగరాన్ని మరింతగా ఆస్వాదించమని మేము ఆహ్వానిస్తున్నాము అని అన్నారు.
జెడబ్ల్యు మారియట్ మార్క్విస్లో విశ్రాంతి తీసుకోండి
దుబాయ్ నడిబొడ్డున ఉన్న విలాసవంతమైన 5 స్టార్ జెడబ్ల్యు మారియట్ మార్క్విస్లో ఉచిత బసతో, తమ స్టాప్ఓవర్ను సిటీ బ్రేక్గా మార్చుకోవడానికి లేదా తమ వేసవి సెలవులను పొడిగించుకోవడానికి ఎమిరేట్స్ ప్రయాణికులకు అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. జూన్ 22 నుండి జూలై 12 వరకు, ఫస్ట్ క్లాస్ లేదా బిజినెస్ క్లాస్లో ఎమిరేట్స్ రిటర్న్ టిక్కెట్ను కొనుగోలు చేసే ప్రయాణికులు రెండు రాత్రులు ఉచితంగా బస చేయవచ్చు, అదే సమయంలో ప్రీమియం ఎకానమీ క్లాస్ లేదా ఎకానమీ క్లాస్లో బుక్ చేసుకున్న కస్టమర్లు ఒక రాత్రి ఉచితంగా బస చేయవచ్చు. ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్ జూన్ 25 నుండి సెప్టెంబర్ 30 మధ్య ప్రయాణించే కస్టమర్ల కోసం, దుబాయ్కి రిటర్న్ టిక్కెట్లు తీసుకునే వారికి లేదా అక్కడ 24 గంటల కంటే ఎక్కువ సేపు ఆగే వారికి వర్తిస్తుంది.
దుబాయ్ ఎక్స్పీరియన్స్తో మీ స్టాప్ఓవర్ను సద్వినియోగం చేసుకోండి
జెడబ్ల్యు మారియట్ మార్క్విస్లో విలాసవంతమైన బసతో పాటు, ఎంపిక చేసిన మార్కెట్ల నుండి వచ్చే కస్టమర్లు తమ స్టాప్ఓవర్ను పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ఎమిరేట్స్ దుబాయ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లాట్ఫామ్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
మై ఎమిరేట్స్ పాస్తో ప్రత్యేక ఆఫర్లను పొందండి
ఎమిరేట్స్ యొక్క ప్రసిద్ధ మై ఎమిరేట్స్ పాస్తో 600కు పైగా ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
మరింత సమాచారం కోసం లేదా టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకోవడానికి, ఎమిరేట్స్ వెబ్ సైటును సందర్శించండి. టిక్కెట్లను ఎమిరేట్స్ యాప్, ఎమిరేట్స్ రిటైల్ స్టోర్లు, ఎమిరేట్స్ కాంటాక్ట్ సెంటర్ లేదా ట్రావెల్ ఏజెంట్ల ద్వారా కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
kamal hasan :ఆపరేషన్ డ్రస్తో రజనీకాంత్ ధర్మన్.. ది డెడ్లీ డాక్టర్..మొదలైంది
'ది డెడ్లీ డాక్టర్’ అనే పవర్ఫుల్ ట్యాగ్లైన్తో విడుదలైన ఈ పోస్టర్ ప్రేక్షకుల్లో చాలా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఆపరేషన్ థియేటర్లో నిలబడి ఉన్న రజనీకాంత్, ఆపరేషన్ డ్రస్తో పాటు డార్క్ గ్లాసెస్ ధరించి కనిపించారు. చేతిలో రక్తపు మరకలు ఉన్న స్కాల్పెల్ పట్టుకుని చిరునవ్వుతో కనిపిస్తున్న ఆయన లుక్ ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంది.
Alia Bhatt: ఆల్ఫా ఆటిట్యూడ్కు ఒక ప్రతీకలా ఉంటుంది - అలియా భట్
యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లో రాబోతోన్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం ‘ఆల్పా’. ఇండియాలో ఇది వరకెన్నడూ రానట్టుగా అలియా భట్, షర్వారిలతో భారీ బడ్జెట్ యాక్షన్ మూవీని రూపొందించారు. ఆల్ఫా చిత్రం ఆటిట్యూడ్కు ఒక వేడుకగా, ప్రతీకగా నిలిచే ఓ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతోంది. ఈ మూవీ షూటింగ్, అందులోని క్షణాల్ని తాను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను అని అలియా భట్ అన్నారు.
Mahesh Babu: రావు బహదూర్ చూసి మహేష్ బాబు సర్ప్రైజ్ అయ్యారు : చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి
ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి, అనురాగ్ రెడ్డి & శరత్ చంద్ర నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్, పాటలు, టీజర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి. ‘రావు బహదూర్’ చిత్రం జూలై 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి విలేకరలు సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
రాం చరణ్కు జాతీయ అవార్డు రాకూడదు : మెగాస్టార్ చిరంజీవి
తన కుమారుడు, మెగా పవర్ స్టార్ రాం చరణ్కు 'పెద్ది' చిత్రంలో చేసిన నటనకు గాను జాతీయ అవార్డు రాకపోయినా ఫర్లేదని ఆయన తండ్రి, మెగాస్టార్ చిరంజీవి అన్నారు. 'పెద్ది' సక్సెస్ వేడుకల్లో చిరంజీవి పాల్గొని మాట్లాడుతూ, 'పెద్ది' చిత్రంలో చెర్రీ నటనకు ప్రతి ఒక్కరూ జాతీయ అవార్డు వస్తుందని అంటున్నారని, కానీ తనకు మాత్రం అవార్డు రాకపోయినా ఫర్లేదని, అవార్డు రావడానికి ఎన్నో దారులు ఉంటాయి. కానీ, ప్రజలందరూ నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ ఫెర్ఫార్మెన్స్ అంటుంటే చాలా ఆనందంగా అనిపించిందన్నారు.
జంగా నుంచి పోలీస్ ఆపీసర్ గా గగన్ బాబు స్పెషల్ పోస్టర్
త్రిగుణ్, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్, గగన్ బాబు ప్రధాన పాత్రల్లో రాబోతోన్న చిత్రం ‘జంగా’. కెవిన్ గడ్డం కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. త్రిగుణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా రీసెంట్గా వదిలిన మోషన్ పోస్టర్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. తాజాగా గగన్ బాబు బర్త్ డే సందర్భంగా స్పెషల్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను రివీల్ చేశారు. రమ్య కిలారి, జయచంద్ర నాయుడు కిలారీ నిర్మిస్తున్నారు.