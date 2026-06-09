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భర్తతో హనీమూన్కు వెళ్లొచ్చిన భార్య విడాకులు ఇచ్చేసింది.. ఎందుకో తెలుసా?
భర్తతో హనీమూన్కు వెళ్లొచ్చిన భార్య వెంటనే విడాకులు ఇచ్చేసింది. కారణం ఏంటంటే.. హనీమూన్ ట్రిప్కు అత్తమామలు, ఆడపడుచులను భర్త తీసుకురావడమే. వివరాల్లోకి వెళితే.. మ్యాట్రిమోనియల్ వెబ్సైట్ ద్వారా మీరట్కు చెందిన దివ్య, ఢిల్లీలో నివసించే శివమ్ కుమార్లకు పెద్దలు పెళ్లి కుదిర్చారు. సింగపూర్లో హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ చదివిన శివమ్.. పెళ్లయిన తర్వాత భార్యతో కలిసి దుబాయ్కి హనీమూన్ ప్లాన్ చేశాడు.
అయితే భార్యతో పాటు తన తల్లిదండ్రులు, సోదరి, సోదరుడిని కూడా అదే ట్రిప్కు తీసుకెళ్లాడు. వివాహం తర్వాత భర్తతో ప్రైవేట్ సమయాన్ని గడపాలని ఆశించిన దివ్యకు అత్తమామలు, ఆడపడుచుతో హనీమూన్ రావడం నచ్చలేదు.
హనీమూన్ అనేది దంపతుల వ్యక్తిగత విషయమని, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వెళ్తే ఆ ప్రయాణ ఉద్దేశమే దెబ్బతింటుందని ఆమె వాదించింది. మరోవైపు తన కుటుంబ సభ్యులను సంతోష పెట్టడానికే తీసుకెళ్లానని, అందులో తప్పేమీ లేదని భర్త వాదించాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించారు. కానీ ఇద్దరూ విడిపోవడానికే మొగ్గు చూపుతుండటంతో త్వరలో వారికి విడాకులు మంజూరు కానున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
తండ్రి-కొడుకుల అనుబంధం నేపథ్యంగా ఐ యామ్ హ్యాండ్సమ్ ట్రైలర్
తండ్రి-కొడుకుల అనుబంధం, త్యాగం, ప్రేమ, భావోద్వేగాల నేపథ్యంలో రూపొందిన హృదయాన్ని హత్తుకునే చిత్రం ‘ఐ యామ్ హ్యాండ్సమ్’ (Since 2009). దుర్గా దేవ్ నాయుడు హీరోగా నటిస్తూ స్వయంగా కథ, స్క్రీన్ప్లే, దర్శకత్వ బాధ్యతలు నిర్వహించిన ఈ చిత్రాన్ని K ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ పై, మహేష్ గుడారు సమర్పణలో కేదార్నాథ్ నిర్మించారు. అన్విష కథానాయికగా నటించిన ఈ చిత్రం జూన్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో ట్రైలర్ లాంచ్, ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక నిర్వహించారు.
Pawan Kalyan: రాజకీయాల కోసం నటనకు విరామం ఇచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ ?
దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డితో తన రాబోయే #PSPK32 స్క్రిప్ట్ గురించి పవన్ కళ్యాణ్ ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆయన ఆరోగ్య రీత్యా కొంత కాలం విరామం తీసుకున్నారు. ఆ మధ్యలో సినిమాల షూటింగ్ ల కోసం కొత్త గెటప్ వేశారని గడ్డెం పెంచడం, ఆ తర్వాత ట్రిమ్ గా మారడం తెలిసిందే. అయితే ఇప్పుడు వాటికి చెక్ పెడుతూ, రాజకీయంగా బిజీగా వున్నందున షూటింగ్ లకు విరామం ఇవ్వాలనుకుంటున్నట్లు సన్నిహితులు తెలియజేస్తున్నారు.
Puri Jagannadh: దృష్టి లోపం ఉన్న బిచ్చగాడి పాత్రలో స్లమ్ డాగ్ విజయ్ సేతుపతి
డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, హీరో విజయ్ సేతుపతి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్-డ్రామా 'స్లమ్ డాగ్' 33 టెంపుల్ రోడ్'. ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది; అన్ని భాషల వెర్షన్లకు సంబంధించిన పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. చిత్రాన్ని పూరి కనెక్ట్స్ బ్యానర్పై పూరి జగన్నాథ్, ఛార్మీ కౌర్, జె.బి. నారాయణరావు కొండ్రోల్లా జె.బి. మోషన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై నిర్మించారు. తాజాగా చిత్ర బృందం టీజర్ను లాంచ్ చేశారు
Peddi Thanks meet: హిట్ అవ్వాలనే కసితో పెద్ది సినిమా చేశా, ప్రేక్షకులు దీవించారు : రామ్ చరణ్
పెద్ది సినిమా విడుదలై మంచి టాక్ తో రన్ అవుతుండడంతో నేడు హైదరాబాద్ లో థ్యాంక్స్ ప్రెస్ మీట్ ను చిత్ర యూనిట్ నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ మాట్లాడుతూ, నచ్చుతూ, ప్రేమిస్తూ పనిచేయడం నాకు ఇష్టం. తెలిసిన పని చేస్తూ ఇంత ప్రేమను పొందడం అర్థంకాలేదు. ఎవరూ నన్ను పుష్ చేసి ఇలా చేయి అనలేదు. నాకు పెద్ది సినిమా చేయడం చాలా సంత్రుప్తిగా వుంది. అందుకే థ్యాంక్స్ చెబుదామనే ఈ రోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టాం.
Trigun : జంగా గా త్రిగుణ్ మోషన్ పోస్టర్ విడుదల
త్రిగుణ్, నేహా పఠాన్, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్ ప్రధాన తారాగణంగా నటిస్తున్న చిత్రం జంగా. కెవిన్ గడ్డం(శ్రీహరి) కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వనిత కిలారి సమర్పణలో ఆర్కె ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ మీద రమ్య కిలారి, జయచంద్ర నాయుడు కిలారి నిర్మిస్తున్న చిత్రం. నేడు త్రిగుణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా చిత్రయూనిట్ స్పెషల్ అప్డేట్ను ఇచ్చారు.