Fly 91: హైదరాబాద్- విజయవాడల మధ్య ఫ్లై 91 కొత్త విమాన సేవలు
హైదరాబాద్, విజయవాడల మధ్య ప్రయాణించేవారు ప్రస్తుతం ప్రాంతీయ విమానయాన సంస్థ ఫ్లై 91 ప్రారంభించిన కొత్త విమాన మార్గం ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గించి, సామాన్య ప్రజలకు విమాన ప్రయాణాన్ని మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలను కలుపుతూ ఈ విమానయాన సంస్థ తన కార్యకలాపాలను ప్రారంభించింది.
కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్ మోహన్ నాయుడు శుక్రవారం శ్రీకాకుళం నుండి వర్చువల్గా ఈ సర్వీసును జెండా ఊపి ఈ మార్గాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి రామ్ మోహన్ నాయుడు భారతదేశంలోని టైర్-2, టైర్-3 నగరాలకు ప్రాంతీయ అనుసంధానాన్ని మెరుగుపరచడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని చెప్పారు. సామాన్యులు విమానంలో ప్రయాణించేలా చేయాలన్న ప్రధానమంత్రి దార్శనికతను నిజం చేయడానికి ఈ కొత్త సర్వీసు సహాయపడుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
విజయవాడ, హైదరాబాద్ల మధ్య అధిక రద్దీ ఉన్నందున ఈ సర్వీసు ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. సాధారణంగా రోడ్డు మార్గంలో 5 నుండి 6 గంటల సమయం పట్టే ప్రయాణాన్ని, ఇప్పుడు విమానంలో సుమారు 50 నిమిషాల నుండి ఒక గంటలో పూర్తి చేయవచ్చు.
హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ ఐటీ రంగం, విజయవాడలోని అభివృద్ధి చెందుతున్న వ్యాపార కేంద్రాల దృష్ట్యా, ఈ సేవ పారిశ్రామికవేత్తలకు, నిపుణులకు ఒక ముఖ్యమైన వరం అవుతుందని భావిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ మార్గంలో ఇతర విమానయాన సంస్థలతో పోటీగా, టిక్కెట్ ధరలను అందుబాటులో ఉంచడానికి ఫ్లై 91 కట్టుబడి ఉంది.