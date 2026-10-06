తగ్గుముఖం పట్టిన బంగారం- వెండి ధరలు
ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్లో మంగళవారం నాడు బంగారం -వెండి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. స్పాట్ మార్కెట్లో డిమాండ్ బలహీనంగా ఉండటం, మార్కెట్ పాల్గొనేవారు అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపడమే ఇందుకు కారణమని విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో, డిసెంబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన బంగారం కాంట్రాక్టులు రూ. 16 (లేదా 0.01 శాతం) తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ.1,49,300 వద్దకు చేరాయి.
ఈ క్రమంలో 1,281 లాట్ల వ్యాపార టర్నోవర్ నమోదైంది. స్పాట్ డిమాండ్ తగ్గడమే బంగారం ధరల పతనానికి కారణమని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడ్డారు. అంతర్జాతీయంగా, న్యూయార్క్లో బంగారం ఫ్యూచర్స్ 0.20 శాతం తగ్గి ఔన్స్కు 4,131.19 డాలర్లకు చేరాయి.
ఎంసీఎక్స్లో డిసెంబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన వెండి కాంట్రాక్టులు కిలోకు రూ. 466 (0.21 శాతం) తగ్గి, రూ. 2,25,621 వద్దకు చేరాయి. ఈ లావాదేవీలో 1,938 లాట్ల వ్యాపార టర్నోవర్ నమోదైంది.
ప్రధానంగా ట్రేడర్లు అమ్మకాలు జరపడమే వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపిందని విశ్లేషకులు తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, న్యూయార్క్లో వెండి ఔన్సుకు 60.67 డాలర్ల వద్ద 0.65 శాతం తక్కువగా ట్రేడవుతోంది.