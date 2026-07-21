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భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు.. పెరుగుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు
ముడి చమురు ధరలు తగ్గడం, మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనాలకు డిమాండ్ పెరగడంతో, అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లలోని సానుకూల ధోరణులకు అనుగుణంగా మంగళవారం బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి.
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో, ఆగస్టు డెలివరీకి సంబంధించిన బంగారం ఫ్యూచర్స్ 1.03 శాతం లేదా రూ. 1,460 పెరిగి, ఉదయం 11:20 గంటల సమయంలో 10 గ్రాములకు రూ. 1,42,848 గరిష్ట స్థాయిని తాకాయి. అదే సమయంలో, సెప్టెంబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన వెండి ఫ్యూచర్స్ 1.54 శాతం లేదా రూ. 3,380 పెరిగి, కిలోకు రూ. 2,21,780 గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి.
బంగారం రూ. 1,42,157 కనిష్ట స్థాయిని తాకిన తర్వాత, రూ. 1,353 లేదా 0.96 శాతం పెరిగి రూ. 1,42,741 వద్ద ట్రేడవుతోంది. మరోవైపు, వెండి రూ. 2,19,200 కనిష్ట స్థాయిని తాకిన తర్వాత, రూ. 3,002 లేదా 1.37 శాతం పెరిగి రూ. 2,21,402 వద్ద కొనసాగుతోంది.
అంతకుముందు రోజు ప్రారంభంలో, కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో బంగారం, వెండి ధరలు వరుసగా 10 గ్రాములకు రూ. 1,42,386, కిలోకు రూ. 2,19,200 వద్ద ప్రారంభమయ్యాయి.
మధ్యప్రాచ్యంలో ఘర్షణను తగ్గించడానికి దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయన్న వార్తల నేపథ్యంలో బ్రెంట్ ముడి చమురు ధర బ్యారెల్కు 90 డాలర్ల స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోవడంతో, దేశీయ బులియన్ ధరలలో ఈ పెరుగుదల అంతర్జాతీయ ధోరణులను ప్రతిబింబించింది.
ఇరాన్పై లక్ష్యంగా చేసుకుని జరిపిన తాజా వైమానిక దాడులను అమెరికా నిలిపివేసిందన్న వార్తల తర్వాత చమురు ధరలు తగ్గడంతో, అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరలు కూడా పెరిగాయి.
ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగి బ్రెంట్ ధర బ్యారెల్కు 90 డాలర్ల స్థాయిని దాటడం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందనే ఆందోళనలు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వంటి ప్రధాన కేంద్ర బ్యాంకులు ద్రవ్య విధానాన్ని మరింత కఠినతరం చేసే అవకాశం ఉందనే అంచనాలు నెలకొన్న తరుణంలో ఈ తాజా పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి.
Prabhas: స్పిరిట్ పంపిణీ కోసం పీపుల్ మీడియా, ఏషియన్ సురేష్ భాగస్వామ్యం
కర్ణాటకలో ‘స్పిరిట్’ సినిమా పంపిణీ కోసం ఏషియన్ సురేష్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో తమ ప్రతిష్టాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించడం పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీకి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. భారతదేశపు అతిపెద్ద సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా, సంచలన దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కర్ణాటకలో పంపిణీ చేయనున్నారు.
Priyadarshi: ఈ కథ విన్నప్పుడు మా అమ్మ గుర్తొచ్చింది : ప్రియదర్శి
72వ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ లో "35 చిన్న కథ కాదు" సినిమా ఉత్తమ బాలల చిత్రం, ఉత్తమ బాల నటుడు విభాగాల్లో రెండు అవార్డ్స్ గెల్చుకుంది. ఉత్తమ బాల నటుడిగా మాస్టర్ అరుణ్ దేవ్ పోతుల జాతీయ అవార్డ్ అందుకున్నారు. ప్రస్తుతం తను "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే బాలల చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో "35 చిన్న కథ కాదు" మూవీ టీమ్ ను అభినందించారు. "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా టీమ్. ఈ సినిమాను ధీరజ్ మొగిలినేని నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు శ్రీకర్. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్, బేబి ఖుషి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. త్వరలోనే "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Vijay: ఒకేలా బతకడానికి ఇంత పెద్ద జన్మ ఎందుకు? అనేది నాకు స్పూర్తి : వెంకట్ కె. నారాయణ
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత విజయ్ ‘జన నాయకుడు’ సినిమా విడుదలవుతోంది. హెచ్.వినోద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, మమితా బైజు కీలక పాత్రలు పోషించారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై వెంకట్ కె. నారాయణ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. భారీ అంచనాలు వున్న ఈ చిత్రం జులై 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
సోనమ్ రఘువంశీ ప్రవర్తనపై ప్రశ్నాస్త్రాలను సంధించిన సుప్రీం కోర్టు
మేఘాలయలో హనీమూన్ సమయంలో తన భర్త రఘు రఘువంశీని హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సోనం రఘువంశీ ప్రవర్తనపై సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది. అలాగే, ఈ కేసులో ఆమె విచారణను ఎదుర్కోవాలని సూచించింది. మధ్యప్రదేశ్లోని ఇండోర్కు చెందిన ఈమె, గత ఏడాది మే 23న మేఘాలయలోని సోహ్రా ప్రాంతంలో పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు తన వ్యాపారవేత్త అయిన భర్తను హత్య చేసినందుకు గాను గత ఏడాది జూన్లో అరెస్టయ్యారు. ఆ తర్వాత, జూన్ 2, 2025న రఘు మృతదేహం ఒక లోతైన లోయలో లభ్యమైంది. ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసం హంతకులతో కుమ్మక్కై సోనం తన భర్తను హత్య చేసిందని పోలీసులు ఆరోపించారు.
Nayanthara : విలన్ లేకుండా నయనతార, కవిన్ జంటగా హాయ్ చిత్రం
చెన్నై, కోయంబత్తూరు, పొల్లాచ్చి నేపథ్యంలో సాగే హాయ్ చిత్ర కథలో హాస్యం, భావోద్వేగాలు, కుటుంబ బంధాలు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. 'డార్లింగ్ డార్లింగ్ డార్లింగ్', 'సంతోష్ సుబ్రహ్మణ్యం', 'యారడి నీ మోహిని' తరహాలో సాంప్రదాయ విలన్ లేకుండా సాగే పూర్తి స్థాయి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఇది" అని దర్శకుడు విష్ణు ఎడ్విన్ తెలియజేస్తున్నారు.