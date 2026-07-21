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  4. Gold, silver prices jump as safe-haven demand rises amid Middle East tensions
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 21 July 2026 (19:48 IST)

భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు.. పెరుగుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు

gold
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (19:48 IST)
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ముడి చమురు ధరలు తగ్గడం, మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనాలకు డిమాండ్ పెరగడంతో, అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లలోని సానుకూల ధోరణులకు అనుగుణంగా మంగళవారం బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి.
 
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో, ఆగస్టు డెలివరీకి సంబంధించిన బంగారం ఫ్యూచర్స్ 1.03 శాతం లేదా రూ. 1,460 పెరిగి, ఉదయం 11:20 గంటల సమయంలో 10 గ్రాములకు రూ. 1,42,848 గరిష్ట స్థాయిని తాకాయి. అదే సమయంలో, సెప్టెంబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన వెండి ఫ్యూచర్స్ 1.54 శాతం లేదా రూ. 3,380 పెరిగి, కిలోకు రూ. 2,21,780 గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి.
 
బంగారం రూ. 1,42,157 కనిష్ట స్థాయిని తాకిన తర్వాత, రూ. 1,353 లేదా 0.96 శాతం పెరిగి రూ. 1,42,741 వద్ద ట్రేడవుతోంది. మరోవైపు, వెండి రూ. 2,19,200 కనిష్ట స్థాయిని తాకిన తర్వాత, రూ. 3,002 లేదా 1.37 శాతం పెరిగి రూ. 2,21,402 వద్ద కొనసాగుతోంది.

అంతకుముందు రోజు ప్రారంభంలో, కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు వరుసగా 10 గ్రాములకు రూ. 1,42,386, కిలోకు రూ. 2,19,200 వద్ద ప్రారంభమయ్యాయి.
 
మధ్యప్రాచ్యంలో ఘర్షణను తగ్గించడానికి దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయన్న వార్తల నేపథ్యంలో బ్రెంట్ ముడి చమురు ధర బ్యారెల్‌కు 90 డాలర్ల స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోవడంతో, దేశీయ బులియన్ ధరలలో ఈ పెరుగుదల అంతర్జాతీయ ధోరణులను ప్రతిబింబించింది.
 
ఇరాన్‌పై లక్ష్యంగా చేసుకుని జరిపిన తాజా వైమానిక దాడులను అమెరికా నిలిపివేసిందన్న వార్తల తర్వాత చమురు ధరలు తగ్గడంతో, అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరలు కూడా పెరిగాయి.
 
ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగి బ్రెంట్ ధర బ్యారెల్‌కు 90 డాలర్ల స్థాయిని దాటడం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందనే ఆందోళనలు,  అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వంటి ప్రధాన కేంద్ర బ్యాంకులు ద్రవ్య విధానాన్ని మరింత కఠినతరం చేసే అవకాశం ఉందనే అంచనాలు నెలకొన్న తరుణంలో ఈ తాజా పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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