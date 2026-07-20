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ఫ్రాన్స్ ఫుట్బాల్ స్టార్కు "గోల్డెన్ బూట్"
ఫిఫా ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్ 2026 టోర్నీ ముగిసింది. గత కొన్ని రోజులుగా క్రీడా అభిమానులను ఎంతగానో ఆలరించిన ఈ పోటీల అంతిమ పోరు ఆదివారం రాత్రి న్యూయార్క్ వేదికగా జరిగాయి. ఈ పోటీలో అర్జెంటీనా జట్టుపై స్పెయిన్ జట్టు 1-0 తేడాతో విజయం సాధించి, విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. అయితే, ఈ పోటీల్లో ఫ్రాన్స్ ఫుట్బాల్ స్టార్, జట్టు కెప్టెన్ కిలియన్ ఎంబాప్పే సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డుతో చరిత్ర సృష్టించాడు. 2026 ఫిఫా ప్రపంచకప్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన, అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచి ప్రతిష్ఠాత్మక 'గోల్డెన్ బూట్' అవార్డును అందుకున్నాడు.
గత 2022 ఖతార్ ప్రపంచకప్లోనూ టాప్ స్కోరర్గా నిలిచిన ఎంబాప్పే.. ఈ అవార్డును వరుసగా రెండుసార్లు గెలుచుకున్న మొట్టమొదటి ఫుట్బాల్ ఆటగాడిగా చరిత్ర పుటల్లోకెక్కాడు. ఈ టోర్నీలో 27 ఏళ్ల ఎంబాప్పే ఏకంగా 10 గోల్స్ సాధించాడు. 1970లో పశ్చిమ జర్మనీ ఆటగాడు గెర్డ్ ముల్లర్ తర్వాత ఒకే ప్రపంచకప్ టోర్నీలో రెండెంకల సంఖ్య (10 గోల్స్) మార్కును అందుకున్న ఏకైక ఆటగాడిగా నిలిచాడు.
ఈ రేసులో అర్జెంటీనా దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ 8 గోల్స్తో రెండో స్థానంలో నిలవగా, ఇంగ్లండ్ ఆటగాడు జూడ్ బెల్లింగ్ హామ్ 7 గోల్స్తో మూడో స్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు. శనివారం మియామిలో ఇంగ్లండ్ జరిగిన ఉత్కంఠభరితమైన కాంస్య పతకం పోరులో ఫ్రాన్స్ 4-6తో ఓడిపోయినప్పటికీ, ఆ మ్యాచ్లో ఎంబాప్పే చేసిన రెండు మెరుపు గోల్స్ అతనికి ఈ ట్రోఫీని ఖాయం చేశాయి.
Kasturba Hospital: నాలుగేళ్ల కుడి కంటిలో పరాన్నజీవి.. ఎలా కనుగొన్నారంటే?
మణిపాల్లోని కస్తూర్బా ఆసుపత్రి వైద్యులు, కుడి కంటిలో నిరంతర ఎరుపు, మంటతో వచ్చిన నాలుగేళ్ల చిన్నారి కంటి నుండి సజీవంగా ఉన్న ఒక పరాన్నజీవి పురుగును విజయవంతంగా తొలగించారు. కంటి ఎరుపు తగ్గకపోవడంతో ఆ చిన్నారి తల్లిదండ్రులు వైద్య సహాయం కోరారు. పరీక్ష సమయంలో, కంటి పొర (కన్జంక్టివా) కింద చిన్నగా కదులుతున్నట్లుగా ఉన్న వాపును వైద్యులు గమనించారు, దీనితో అది సజీవ పరాన్నజీవి అయి ఉండవచ్చనే అనుమానం కలిగింది.
బొద్దింక జనతా పార్టీ, CJPకి దక్షిణాది నుంచి మద్దతు కరవు, ఎందుకని?
ప్రస్తుతం బొద్దింక జనతా పార్టీ చలో పార్లమెంట్ నిరసన ర్యాలీ ద్వారా దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల కళ్లల్లో పడేందుకు ప్రయత్నం అయితే చేసినట్లు అర్థమవుతుంది. ఈ బొద్దింక జనతా పార్టీకి ఉత్తరాది నుంచి తప్ప దక్షిణాది నుంచి ఆశించినంత మద్దతు లభించడంలేదనే వాదనలు వున్నాయి. ఈ బొద్దింక జనతా పార్టీ (Cockroach Janta Party- CJP) 2026 మే నెలలో నిరుద్యోగ యువతపై సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలకు నిరసనగానూ, ఒక డిజిటల్ వ్యంగ్య ఉద్యమంగా ప్రారంభమైంది. .
ఇంట్లోకి చొరబడిన నాగుపామును పోరాడి చంపేసిన బాక్సర్ శునకం
కాకినాడ జిల్లా, యు. కొత్తపల్లి మండలం, కొత్తపల్లి గ్రామంలో ఆదివారం నాడు ఒక పెంపుడు బాక్సర్ జాతి కుక్క, తమ ఇంట్లోకి చొరబడిన నాగుపామును చంపి తన యజమానిని, కుటుంబ సభ్యులను కాపాడింది. కుటుంబ సభ్యుల కథనం ప్రకారం, ఇంట్లో ఐదుగురు సభ్యులు ఉన్న సమయంలో పక్కనే ఉన్న ఖాళీ స్థలం నుండి నాగుపాము ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది.
మూడు డిమాండ్లు పరిష్కరిస్తే దీక్ష విరమణకు ఓకే..
ఆగస్టు 1న భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించనున్న ప్రధాని
విజయనగరం జిల్లాలోని అల్లూరి సీతారామరాజు భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ఆగస్టు 1న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభిస్తారని ఆంధ్రప్రదేశ్ హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత సోమవారం తెలిపారు. ప్రధాన మంత్రి పర్యటన, ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం కోసం జరుగుతున్న ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని సజావుగా నిర్వహించేందుకు వివిధ శాఖల మధ్య సరైన సమన్వయం ఉండేలా చూడాలని హోం మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రధానమంత్రికి స్వాగతం పలికేందుకు ఉత్తరాంధ్ర సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే జానపద కళా ప్రదర్శనలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో M4M 2 మూవీ సీక్వెల్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు
శాన్ఫ్రాన్సిస్కో (కాలిఫోర్నియా): అమెరికాలో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతున్న సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'M4M (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్)' మూవీ 60 రోజుల విజయోత్సవాన్ని జూలై 18, 2026న శాన్ఫ్రాన్సిస్కో బే ఏరియాలోని సినీ లౌంజ్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో దర్శక-నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల, హీరోయిన్ Jo Sharma కలిసి 'M4M-2' సీక్వెల్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు.
Sitara: ఎప్పటికీ చిన్నారి తార.. సితార అంటూ మహేష్ బాబు ఆప్యాయంగా ముద్దుపెట్టారు.
జూలై 20న, సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు తన కుమార్తె సితార ఘట్టమనేని 14వ పుట్టినరోజును ఒక హృద్యమైన ఫోటో మరియు 'ఎప్పటికీ నా చిన్ని తార... నువ్వు ఎంత పెరిగినా సరే' అనే క్యాప్షన్తో జరుపుకున్నారు. పండుగ వాతావరణంలో నవ్వుతున్న ఆ టీనేజర్ ఫోటోకు, అభిమానులు పాత పుట్టినరోజుల కుటుంబ త్రోబ్యాక్లు, ఎడిట్లు మరియు క్లిప్లను పంచుకోవడంతో దాదాపు 29,000 లైక్లు వచ్చాయి.
Vijay Deverakonda: రౌడీ జనార్థన మూవీ యాక్షన్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ
స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ లో నటిస్తున్న క్రేజీ మూవీ "రౌడీ జనార్థన". స్టార్ ప్రొడ్యూసర్స్ దిల్ రాజు, శిరీష్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రవికిరణ్ కోలా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంతో భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ గా "రౌడీ జనార్థన" సినిమా రూపొందుతోంది.
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RC17: రామ్ చరణ్, సుకుమార్ RC17 యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా సిద్ధమవుతోంది !
రామ్ చరణ్, సుకుమార్ల కలయిక ఎట్టకేలకు రూపుదిద్దుకుంటోంది. కల్ట్ బ్లాక్బస్టర్ 'రంగస్థలం' అందించిన తర్వాత, ఈ ద్వయం 'RC17' కోసం మరోసారి రాబోతున్నారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం, తుది స్క్రిప్ట్ ఖరారైంది. చిత్ర నిర్మాతలు అతి త్వరలో ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఘనంగా ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ భారీ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్లో లాంఛనంగా ప్రారంభించనుండగా, నవంబర్లో రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది.