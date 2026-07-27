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  4. India Now Has 576 Individuals Reporting Rs 100 Crore+ Income: IT Data
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (19:36 IST)

దేశంలో బిలియనీర్ల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది: పంకజ్ చౌదరి

Money
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (19:36 IST)
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దేశంలో బిలియనీర్ల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిందని, ఈ విషయంలో ప్రపంచంలోని అగ్రగామి దేశాలలో భారత్ ఒకటిగా నిలిచిందన్న విషయం ప్రభుత్వానికి తెలుసా అని లోక్‌సభలో అడిగిన ప్రశ్నకు ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి సమాధానమిస్తూ ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.
 
2025-26 అసెస్‌మెంట్ సంవత్సరానికి సంబంధించి దాఖలు చేసిన ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లలో, ఏకంగా 576 మంది వ్యక్తులు రూ. 100 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ స్థూల ఆదాయాన్ని ప్రకటించారని ప్రభుత్వం సోమవారం తెలిపింది. గత ఐదేళ్లలో ఈ సంఖ్య నాలుగు రెట్లు పెరిగింది.
 
ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 2025 లేదా గతంలోని ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 1961 ప్రకారం బిలియనీర్ అనే పదానికి ఎటువంటి చట్టపరమైన నిర్వచనం లేదని చౌదరి ఒక లిఖితపూర్వక సమాధానంలో పేర్కొన్నారు. అయితే, అసెస్‌మెంట్ ఇయర్ (ఏవై) 2025-26లో దాఖలు చేసిన ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లలో (ఐటీఆర్) రూ. 100 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ స్థూల ఆదాయాన్ని ప్రకటించిన వ్యక్తుల సంఖ్య 576గా నమోదైంది. ఏవై 2021-22లో ఈ సంఖ్య 142గా ఉండగా, ఇప్పుడు అది నాలుగు రెట్లు పెరగడం గమనార్హం.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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