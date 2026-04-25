AI ఆధారిత రుణదాతగా పూర్తిగా మారే దిశగా సాంకేతిక విస్తరణను వేగవంతం చేస్తున్న ఎల్ అండ్ టి

ఎల్ అండ్ టి ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలోని ప్రముఖ నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలలో(NBFC) ఒకటిగా, మార్చి 31, 2026తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరానికి పన్ను తర్వాత అత్యధిక ఏకీకృత లాభం(PAT)గా రూ. 3,003 కోట్లు నమోదు చేసింది(డిసెంబర్ 31, 2025తో ముగిసిన మూడవ త్రైమాసికంలో పరిగణించిన లేబర్ కోడ్ ప్రభావానికి ముందు), ఇది సంవత్సరానికి (YoY) 14% వృద్ధిని సూచిస్తుంది. అలాగే, మార్చి 31, 2026తో ముగిసిన నాల్గవ త్రైమాసికంలో కంపెనీ రూ. 807 కోట్ల ఏకీకృత PATను నమోదు చేసి, 27% YoY వృద్ధిని సాధించింది.
రిటైల్ బుక్ సైజు రూ. 1,19,508 కోట్లకు చేరుకుని, మార్చి 31, 2025తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే 26% YoY వృద్ధిని నమోదు చేసింది. కంపెనీ అత్యధిక వార్షిక రిటైల్ పంపిణీని కూడా నమోదు చేసి, అది రూ. 83,213 కోట్లకు చేరి 39% YoY పెరిగింది. అలాగే, మార్చి 31, 2026తో ముగిసిన నాల్గవ త్రైమాసికంలో అత్యధిక త్రైమాసిక రిటైల్ పంపిణీ రూ. 24,107 కోట్లకు చేరి, 62% YoY వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
తన వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక లక్ష్య 2026ను విజయవంతంగా అమలు చేసిన అనంతరం, కంపెనీ తదుపరి ఐదేళ్ల వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక లక్ష్య 2031ను ప్రకటించింది. ఈ వ్యూహంలో భాగంగా, స్థిరమైన రాబడులతో కూడిన స్థితిస్థాపక వృద్ధిని సమతుల్యం చేయడంతో పాటు, రిస్క్-ఫస్ట్, టెక్నాలజీ-ఫస్ట్, మల్టీ-ప్రొడక్ట్ రిటైల్ ఫైనాన్షియర్గా మారాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. టెక్ ఆధారిత సూక్ష్మ స్థాయి అమలుపై దృష్టి సారిస్తూ, కంపెనీ స్థిరంగా 20% కంటే ఎక్కువ బుక్ వృద్ధిని సాధించడం, 2% కంటే తక్కువ క్రెడిట్ వ్యయాన్ని కొనసాగించడం, ఆస్తులపై రాబడి(RoA)ను 3%-3.2% మధ్య ఉంచడం మరియు ఈక్విటీపై రాబడి(RoE)ను 16%-18% మధ్య సాధించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
వినియోగదారుల కోసం శక్తివంతమైన డిజిటల్ ఛానెల్గా ఎదిగిన కంపెనీ కస్టమర్-ఫేసింగ్ ‘ప్లానెట్’ యాప్, మార్చి 31, 2026 నాటికి 2.40 కోట్లకు పైగా డౌన్లోడ్లను నమోదు చేసి, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 19.2 లక్షలకు పైగా వినియోగదారులను కనెక్ట్ చేసింది. మార్చి 31, 2026 నాటికి, ఈ ఛానెల్ రూ.9,500 కోట్ల విలువైన లావాదేవీలను నిర్వహించి, 12 కోట్లకు పైగా అభ్యర్థనలను ప్రాసెస్ చేయడంతో పాటు, సుమారు రూ. 29,000 కోట్ల వ్యాపారాన్ని సాధించింది.
ఆర్థిక ఫలితాలపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, శ్రీ సుదీప్తా రాయ్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్- సీఈఓ, ఎల్టిఎఫ్ ఇలా అన్నారు, సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఎదురైన సవాళ్లు మరియు చివర్లో భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల ప్రభావంతో మా మైక్రోఫైనాన్స్ వ్యాపారంలో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, FY26 మాకు మొత్తం మీద సానుకూల సంవత్సరంగా నిలిచింది. ఏడాది పొడవునా మేము క్రమశిక్షణతో ముందుకు సాగుతూ, క్రెడిట్ మరియు రిస్క్ నిర్వహణ వ్యవస్థలను మరింత కఠినతరం చేయడం, సేకరణల మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం, AI ఆధారిత సాంకేతిక పరివర్తనను వేగవంతం చేయడం మరియు అన్ని వ్యాపార విభాగాల్లో వృద్ధిపై నిరంతరం దృష్టి సారించడం కొనసాగించాము.
మైక్రోఫైనాన్స్ విభాగంలో, చక్రాన్ని వివేకంతో ఎదుర్కొనేందుకు మేము దృష్టి పెట్టాము. దాని ఫలితంగా, పంపిణీలు, సేకరణ సామర్థ్యాలు రెండూ సంక్షోభానికి ముందు ఉన్న స్థాయికి తిరిగి వచ్చాయి. ఈ పరిణామాలు ఏప్రిల్ 1, 2026(FY27)తో ప్రారంభమయ్యే ఆర్థిక సంవత్సరం ఈ విభాగానికి స్థిరమైన, ఉత్పాదక కాలంగా ఉండబోతుందనే నమ్మకాన్ని మాకు ఇస్తున్నాయి.
FY26 మా లక్ష్య 26 వ్యూహాత్మక ప్రణాళికను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన సంవత్సరంగా నిలిచింది. క్రెడిట్ వాతావరణంలో అస్థిరత ఉన్నప్పటికీ, మేము నిర్ణయించిన లక్ష్యాలను సాధించగలిగాము. ఇది మా వైవిధ్యమైన ఫ్రాంచైజీ దృఢత్వాన్ని, క్రమశిక్షణతో కూడిన అమలును, అలాగే ప్రణాళిక కాలంలో అభివృద్ధి చేసిన డిజిటల్, విశ్లేషణ సామర్థ్యాల బలాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇప్పుడు మా తదుపరి ఐదేళ్ల వ్యూహాత్మక రోడ్మ్యాప్ను ప్రారంభిస్తూ, మెరుగైన లాభదాయకతతో స్థిరమైన వృద్ధిని సాధించేందుకు ప్రతిష్టాత్మకమైన, కొలవగల లక్ష్యాలను నిర్ణయిస్తున్నాము. ప్రపంచ భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, లక్ష్య 26 కాలంలో ఏర్పడిన దృఢమైన ఆధారం మాకు స్థిరమైన ఫలితాలను అందించడంలో, వాటాదారులందరికీ దీర్ఘకాలిక విలువ సృష్టించడంలో, అలాగే ఎల్ అండ్ టి ఫైనాన్స్ను నిజమైన రిస్క్-ఫస్ట్, టెక్నాలజీ-ఫస్ట్, మల్టీ-ప్రొడక్ట్ రిటైల్ ఫైనాన్షియర్గా మార్పు చేయడంలో తోడ్పడుతుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము.