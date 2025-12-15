భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరలు.. గరిష్ఠ స్థాయికి పసిడి, వెండి ధరలు
బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. హైదరాబాదు బులియన్ మార్కెట్లో పది గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర సోమవారం నాటికి రూ.1,37,430కి చేరి సరికొత్త గరిష్టాన్ని నమోదు చేసింది. అదేవిధంగా, 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం ధర రూ.1,25,850 వద్ద నిలిచింది.
దేశీయంగా ధరలు పెరగడానికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోని పరిణామాలు ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తుండటం, గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్లలోకి పెట్టుబడులు పెరగడంతో పసిడి ధరలు గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్నాయి.
బంగారం బాటలోనే వెండి ధర కూడా పరుగులు పెట్టింది. కిలో వెండి ధర రూ.1,96,948కి ఎగబాకింది. అమెరికా డాలర్ బలహీనపడటం, ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు వంటి అంశాలు విలువైన లోహాల ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయని బులియన్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.