Gold Silver: పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో బంగారం, వెండి ధరలు పడిపోయాయి. సోమవారం ఉదయం ఇటీవలి ర్యాలీ తర్వాత వ్యాపారులు లాభాలను నమోదు చేసుకున్నారు. స్పాట్ మార్కెట్లో బలహీనమైన డిమాండ్ మధ్య ఈ తగ్గుదల సంభవించింది, అయితే అమెరికా డాలర్ బలహీనపడటం, పెట్టుబడిదారులు యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఈ వారం రేటు తగ్గింపును ప్రకటించాలని ఆశించడం వలన నష్టాలు పరిమితంగా ఉన్నాయి.
ప్రారంభ వాణిజ్యంలో, ఎంసీఎక్స్ బంగారం ఫిబ్రవరి ఫ్యూచర్స్ 10 గ్రాములకు 0.04 శాతం తగ్గి రూ. 1,30,409 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి. ఎసీఎక్స్ బంగారం పెరుగుతున్న ఛానెల్ నమూనాలో ఉంది. ప్రస్తుతం రూ. 1,32,250 దగ్గర తిరస్కరణను ఎదుర్కొన్న తర్వాత రూ. 1,30,300, రూ. 1,30,400 జోన్ చుట్టూ తిరుగుతోంది.
ఇది ఇప్పుడు తక్షణ నిరోధకతగా పనిచేస్తుందని నిపుణులు తెలిపారు. ఎంసీఎక్స్ వెండి మార్చి ఫ్యూచర్స్ 1 శాతం తగ్గి కిలోకు రూ. 1,81,600కి చేరుకున్నాయి. గత సెషన్లో బలమైన లాభాల తర్వాత స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించింది, బంగారం ఫ్యూచర్స్ 0.30 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 1,30,462 వద్ద ముగియగా, వెండి ఫ్యూచర్స్ దాదాపు 3 శాతం పెరిగి కిలోకు రూ. 1,83,408 వద్ద స్థిరపడ్డాయి.
రోజులో రూ. 1,85,234 కొత్త రికార్డు గరిష్ట స్థాయిని తాకిన తర్వాత.. డిసెంబర్ 10న జరగనున్న యుఎస్ ఫెడరల్ ఓపెన్ మార్కెట్ కమిటీ సమావేశం ఫలితం కోసం పెట్టుబడిదారులు వేచి ఉండటంతో విలువైన బంగారం ధరలు చాలా అస్థిరంగా ఉన్నాయి.
ఆర్థిక సూచికలు మిశ్రమ సంకేతాలను పంపుతున్న సమయంలో యుఎస్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ తన విధాన నిర్ణయాన్ని ప్రకటిస్తుంది. వ్యక్తిగత వినియోగ వ్యయాల (పీసీఈ) ధర సూచిక, ఫెడ్ ఇష్టపడే ద్రవ్యోల్బణ కొలత, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ రెండింటిలోనూ 0.3 శాతం పెరిగింది.
వార్షిక ప్రాతిపదికన, ఆగస్టులో 2.7 శాతం నుండి సెప్టెంబర్లో 2.8 శాతానికి పెరిగింది. ద్రవ్యోల్బణం ఇప్పటికీ కొద్దిగా పెరిగిందని చూపిస్తుంది. అదే సమయంలో, రేటు తగ్గింపు అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. ఇది అమెరికా డాలర్పై ఒత్తిడిని పెంచింది. డాలర్ ఇండెక్స్ ఆరు వారాల కనిష్ట స్థాయి 98.76 దగ్గర ఉంది. ఇది చివరిసారిగా డిసెంబర్ 4న కనిపించింది.