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వన్సర్కిల్ను ప్రారంభించిన మేక్మైట్రిప్, ఏమిటిది?
గురుగ్రామ్: మేక్మైట్రిప్, భారతీయ ప్రయాణికుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన గ్లోబల్ రివార్డ్స్ ప్రోగ్రామ్ 'వన్సర్కిల్'ను ఈ రోజు ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1,002 నగరాల్లో విస్తరించి ఉన్న హోటల్స్ అండ్ ఆల్టర్నేట్ అకామోడేషన్స్ సహా మొత్తం 13,376 వసతి ప్రాపర్టీల (జూన్ 30, 2026 నాటికి) భాగస్వామ్య నెట్వర్క్ను ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చింది.
వన్సర్కిల్ కార్యక్రమం భారతదేశంలోని 868 నగరాలను కవర్ చేస్తూ, ‘అండర్ వన్ రివార్డ్స్ ప్రోగ్రామ్’లో భాగంగా 12,330కు పైగా వసతి ప్రాపర్టీలతో ప్రారంభమైంది. అంతర్జాతీయంగా, ఈ కార్యక్రమం 39 దేశాల్లోని 134 గమ్యస్థానాల్లో ఉన్న 1,046 ప్రాపర్టీలకు విస్తరించింది. విదేశాలకు వెళ్లే భారతీయ ప్రయాణికుల అభిరుచులు, ప్రయాణ ధోరణులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ గమ్యస్థానాలను ఎంపిక చేశారు. ప్రాపర్టీల ఎంపికలో వినియోగదారుల రేటింగ్లు, మేక్మైట్రిప్ సప్లై టీమ్ నిర్వహించిన ఆన్-గ్రౌండ్ అసెస్మెంట్, అలాగే కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం కావాలనే ఆయా ప్రాపర్టీల ఆసక్తిని ప్రధాన ప్రమాణాలుగా పరిగణించారు.
వన్సర్కిల్ కార్యక్రమం లగ్జరీ, ప్రీమియం, బడ్జెట్ విభాగాల్లోని స్వతంత్ర హోటళ్లతో పాటు హోమ్స్టేలు, విల్లాలు వంటి విభిన్న వసతి భాగస్వాములను ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చింది. దీంతో ప్రయాణికులు తమ అభిరుచులు, బడ్జెట్కు అనుగుణంగా విభిన్న రకాల వసతి ఎంపికలను సులభంగా ఎంచుకునే అవకాశం పొందుతారు. ఈ నెట్వర్క్లో బుకింగ్ చేసుకునే ప్రతి ప్రయాణికుడు తన వసతి ఖర్చులో కనీసం 10 శాతాన్ని రివార్డ్ పాయింట్ల రూపంలో తిరిగి పొందవచ్చు. సంపాదించిన ఈ పాయింట్లను వన్సర్కిల్ నెట్వర్క్లోని ఏ భాగస్వామి ప్రాపర్టీలోనైనా తదుపరి వసతి కోసం వినియోగించుకోవచ్చు.
ఈ కార్యక్రమం భారతదేశ దేశీయ ప్రయాణ వృద్ధిని నడిపించే నాన్-మెట్రో మార్కెట్స్ వైపు దృష్టి సారించింది: ఇందులో భాగమైన ప్రతి నాలుగు ప్రాపర్టీల్లో మూడింటి వరకు టైర్-2, టైర్-3 సిటీస్ లోనే ఉన్నాయి. ప్రాపర్టీల సంఖ్య పరంగా గురుగ్రామ్, బెంగళూరు, జైపూర్ అగ్రస్థానాల్లో నిలవగా, రాష్ట్రాల వారీగా మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, కేరళ ముందంజలో ఉన్నాయి. మెట్రో నగరాలు, వ్యాపార కేంద్రాల నుంచి హిల్ స్టేషన్లు, బీచ్లు, ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక కేంద్రాలు, ప్రత్యేక ఆకర్షణ కలిగిన గమ్యస్థానాల వరకు విస్తరించిన ఈ కార్యక్రమం, బడ్జెట్ వసతి నుంచి విలాసవంతమైన హోటళ్ల వరకు అన్ని ధరల శ్రేణిలో ఎంపికలను అందిస్తోంది.
మిస్టర్ రాజేష్ మాగోవ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ మరియు గ్రూప్ సిఇఒ, మేక్మైట్రిప్ మాట్లాడుతూ, "వన్సర్కిల్ ఒక సరళమైన ఆలోచనతో రూపుదిద్దుకుంది. ప్రతి ప్రయాణం ప్రయాణికునికి మరింత విలువను అందించాలి. అలాగే ప్రతి అకామోడేషన్ పార్ట్నర్కు దీర్ఘకాలిక వ్యాపార వృద్ధికి దోహదపడే అవకాశాన్ని కల్పించాలి. ప్రయాణికుల పరంగా చూస్తే, దేశీయమైనా, అంతర్జాతీయమైనా ప్రతి వసతిపై నిజమైన ప్రయోజనాలను పొందే అవకాశం ఇది కల్పిస్తుంది. మా భాగస్వాముల కోసం, కొత్త డిమాండ్ను సృష్టించడంతో పాటు, మళ్లీ వచ్చే అతిథులతో దీర్ఘకాలిక సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకునే అవకాశాన్ని ఈ కార్యక్రమం అందిస్తుంది." దశలవారీగా ప్రారంభించినప్పటి నుంచి వన్సర్కిల్ కార్యక్రమానికి ప్రయాణికుల నుంచి ప్రోత్సాహకరమైన స్పందన లభిస్తోంది.
Chiru, Bobby: వర్షంలో 12 గంటలు తడుస్తూ షూటింగ్ చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి
మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి సినిమాపై తన అంకితభావాన్ని చాటారు. బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న #చిరుబాబీ2 / #చిరు158 షూటింగ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ షెడ్యూల్లో సినిమాకే హైలైట్గా నిలిచే భారీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్ను చిత్రీకరిస్తున్నారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వెంకట్ కె. నారాయణ భారీ బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. 'వాల్తేరు వీరయ్య' వంటి బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత చిరంజీవి, బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
దాదా- ది సౌరవ్ గంగూలీ స్టోరీ మూవీ ఫస్ట్ లుక్, 2027న సినిమా విడుదల
లెజెండ్రీ క్రికెటర్ సౌరవ్ గంగూలీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ‘దాదా - ది సౌరవ్ గంగూలీ స్టోరీ’ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. బాలీవుడ్ స్టార్ రాజ్కుమార్ రావ్ టైటిల్ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులకు ఈ రోజు మరింత ప్రత్యేకంగా మారింది. ఇదే సమయంలో ఈ సినిమాను 2027, మే 14న లాంగ్ హాలిడే వీకెండ్ సందర్భంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు.
Rashmika: మైసా కోసం రష్మిక రిస్కీ స్టంట్స్.. అండర్వాటర్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ పూర్తి
నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న ప్రస్తుతం ప్రతిష్టాత్మక పాన్ ఇండియా యాక్షన్ డ్రామా 'మైసా' షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాలో ఆమె కెరీర్లోనే అత్యంత సవాల్ తో కూడిన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్ సినిమాపై భారీ ఆసక్తిని పెంచగా, ఇప్పుడు రష్మిక చేస్తున్న రిస్కీ స్టంట్స్ మరింత అంచనాలని పెంచుతోంది.
Sagar: వంద మందిని పరిచయం చేస్తూ కొత్త సినిమా..మేము కూడా సినిమా తీసినామురో
కొత్త దర్శకుడు అజర్ లోకల్ టాలెంట్ తో స్థానికంగా రూపొందించిన సినిమా "కొత్త సినిమా". ఈ సినిమాతో వంద మంది న్యూ టాలెంట్ టాలీవుడ్ కు పరిచయం కావడం విశేషం. సురేశ్, రాకేష్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అజర్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ తో పాటు డైలాగ్స్, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మహమ్మద్ వాసిమ్ అక్రమ్, సాగి సుధీర్ రావు, యడండ్ల సతీష్ యాదవ్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
Naresh Vijaya Krishna: తమిళనాడు ఆదర్శంగా ఆంధ్ర లో కొత్త రాజకీయ శక్తి : నరేష్ విజయ కృష్ణ
సీనియర్ నటుడు నరేష్ తమిళనాడు తరహాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు మారిపోతున్నా యని విశ్లేషణను ఎక్స్ లో పంచుకున్నారు. సినీ నటుడు జోసెఫ్ విజయ్ ను ఓ కీలక రాజకీయ శక్తిగా మలచి, ఏకంగా ప్రభుత్వం ఏర్పర్చేటట్లు చేసిన విధంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో సహితం సరికొత్త రాజకీయ సమీకరణలకు క్రైస్తవ శక్తులు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాయా? అవునని స్పష్టమైన సంకేతాలు వెలువడుతున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలపైసీనియర్ నటుడు నరేష్ విజయ కృష్ణ ఎక్స్ లో చేసిన వరుస పోస్టులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.