సమగ్ర సంభాషణాత్మక ట్రావెల్ బుకింగ్ అసిస్టెంట్ మైరా 2.0ను ఆవిష్కరించిన మేక్మైట్రిప్
మేక్మైట్రిప్, భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఆన్లైన్ ట్రావెల్ సంస్థ, తన AI ఆధారిత ట్రావెల్ అసిస్టెంట్ మైరాలో కీలకమైన అభివృద్ధిని ప్రకటించింది. ఇప్పుడు ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా వినియోగదారులు ప్రారంభ సెర్చింగ్ నుంచి చెల్లింపుతో కూడిన బుకింగ్ నిర్దారణ వరకు మొత్తం ప్రయాణ బుకింగ్ ప్రక్రియను ఒకే సంభాషణాత్మక ఇంటర్ఫేస్లో పూర్తి చేయవచ్చు. అవసరమైతే, ఈ మొత్తం అనుభవాన్ని పూర్తిగా వాయిస్ ఆధారిత విధానంలో కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు.
మైరా ఇప్పుడు సాధారణ వన్-లైన్ సెర్చ్ల నుంచి బహుళ పరిమితులతో కూడిన క్లిష్టమైన ప్రయాణ అభ్యర్థనల వరకు వినియోగదారుల అవసరాలను అర్థం చేసుకుని నిర్వహించగలదు. ఉదాహరణకు, వారణాసి పర్యటనను ప్లాన్ చేస్తున్న ఒక కుటుంబం శాకాహార రెస్టారెంట్ ఉన్న హోటల్, వృద్ధ తల్లిదండ్రుల కోసం ర్యాంప్ యాక్సెస్, అలాగే నలుగురికి కనెక్టింగ్ గదులు కావాలని కోరితే, సాధారణంగా ఇందుకు అనేక వెబ్సైట్లు చూడడం లేదా హోటల్కు నేరుగా కాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే మైరా ఈ మూడు అవసరాలకు సరిపోయే ఎంపికలను ఒకే చోట చూపిస్తుంది. అదేవిధంగా, ముంబై నుంచి Sao Paulo(సావో పాలో)కు అడ్డిస్ అబాబా మీదుగా నాలుగేళ్ల చిన్నారితో ప్రయాణించే వారు ట్రాన్సిట్ వీసా అవసరమా, చిన్నారికి ప్రత్యేక వీసా కావాలా అని అడిగితే, మైరా ఇద్దరికీ వర్తించే నియమాలను వెంటనే చూపిస్తుంది. అలాగే పాస్పోర్ట్ను అప్లోడ్ చేయమని సూచించి, ప్రయాణికుల వివరాలను ఆటో-ఫిల్ చేసి, ఒకే సంభాషణలో బుకింగ్ను ధృవీకరించే వరకు మొత్తం ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తుంది.
త్రైమాసికానికి 3 మిలియన్కు పైగా సంభాషణలను నమోదు చేస్తున్న సమయంలో మేక్మైట్రిప్ ఈ కొత్త మైరా అప్గ్రేడ్ను ఆవిష్కరించింది. ప్రస్తుతం మైరా వినియోగంలో 45 శాతానికి పైగా వాటా టైర్-2, చిన్న నగరాల నుంచే వస్తోంది. అలాగే, మైరాను ఉపయోగించే ప్రయాణికులు సంప్రదాయ ఫిల్టర్-ఆధారిత బుకింగ్ ప్రక్రియలతో పోలిస్తే సుమారు 10 శాతం అధిక మార్పిడి రేటును చూపిస్తున్నారు.
సంభాషణ నుంచి ధృవీకరిత బుకింగ్ వరకు ఉన్న అంతరాన్ని తొలగించి, మొత్తం ప్రక్రియను ఒకే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో సజావు అనుభవంగా మార్చేందుకు ఈ అప్గ్రేడ్ రూపొందించబడింది. ముఖ్యంగా, వాయిస్ వినియోగం మెట్రో నగరాలతో పోలిస్తే మెట్రోయేతర ప్రాంతాల్లో సుమారు 50 శాతం ఎక్కువగా ఉంది. మైరాకు వచ్చే వాయిస్ ప్రశ్నల్లో 70 శాతం హింగ్లిష్లో ఉండగా, వాయిస్ ప్రాంప్ట్లు టెక్స్ట్ ఇన్పుట్లతో పోలిస్తే 40 శాతం ఎక్కువ పొడవుగా, క్లిష్టంగా ఉంటున్నాయి. ఇది వినియోగదారుల అధిక నిమగ్నతను సూచించడమే కాకుండా, వారి అవసరాలను మరింత లోతుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశాన్ని కూడా కల్పిస్తోంది.
మైరా యొక్క అప్గ్రేడ్ చేసిన వెర్షన్ ప్రస్తుతం దశలవారీగా వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నారు. గత వెర్షన్లాగే, ఈ AI ఆధారిత ట్రావెల్ అసిస్టెంట్ కూడా వినియోగదారుల పరస్పర చర్యల నుంచి నేర్చుకుంటూ, కాలక్రమేణా మరింత మెరుగుపడే విధంగా రూపొందించబడింది.
ప్రయాణ రంగం అనేది రియల్-టైమ్ డేటాపై ఆధారపడే విభాగం. ఇందులో ధరలు, అందుబాటులో ఉన్న జాబితాలు నిరంతరం మారుతూ ఉంటాయి. అదే సమయంలో, ప్రతి ప్రయాణికుడి అవసరం వ్యక్తిగతంగా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఒకే ప్రశ్నను కూడా ఎవరు అడుగుతున్నారు, ఎందుకు అడుగుతున్నారు అన్నదాని ఆధారంగా అర్థం మారుతుంది. ఈ రెండు అంశాలను ప్రత్యక్ష జాబితా సమాచారాన్ని, మానవ సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకుని వ్యక్తిగతీకరించేందుకు మైరా రూపొందించబడింది, అని మిస్టర్ రాజేష్ మాగోవ్, సహ వ్యవస్థాపకుడు, గ్రూప్ సిఇఒ, మేక్మైట్రిప్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం మైరాలోని ఏజెంటిక్ AI సామర్థ్యాలు అంతర్జాతీయ విమానాలు, హోటల్ రిజర్వేషన్లు వంటి క్లిష్టమైన బహుళ-దశల బుకింగ్లను కూడా ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు సంభాషణాత్మక విధానంలో పూర్తి చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి ప్రక్రియలను ఆటోమేట్ చేయడం ఇప్పటివరకు చాలా క్లిష్టంగా భావించబడేది అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మైరా యొక్క ఆరు కొత్త సామర్థ్యాలు:
1. ఎండ్-టు-ఎండ్ వాయిస్ బుకింగ్: మైరా ఇప్పుడు బెంగాలీ, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం, మరాఠీ, తమిళం, తెలుగు, ఆంగ్లం సహా ఎనిమిది భాషల్లో బార్జ్-ఇన్ మద్దతుతో పూర్తి వాయిస్-ఆధారిత బుకింగ్ సౌకర్యాన్ని అందిస్తోంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు స్క్రీన్ను తాకాల్సిన అవసరం లేకుండా, కేవలం వాయిస్ ద్వారా సెర్చ్ చేయడం, ఎంపిక చేయడం, ధృవీకరించడం, పూర్తి బుకింగ్ ప్రక్రియను చేయవచ్చు.
2. తెలివైన ఆటో-కంప్లీట్: వినియోగదారులు తమ ప్రశ్నను టైప్ చేయడం ప్రారంభించిన వెంటనే, మైరా ఇప్పుడు సందర్భానికి అనుగుణంగా సంబంధిత సూచనలను రియల్ టైమ్లో ప్రదర్శిస్తుంది. దీంతో సంభాషణను ప్రారంభించడానికి అవసరమైన ప్రయత్నం తగ్గడమే కాకుండా, మొదటి పదం నుంచే వినియోగదారులను మరింత స్పష్టమైన, ఖచ్చితమైన అవసరాల వైపు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. ప్రశ్న పూర్తిగా టైప్ చేయకముందే సరైన సూచనలు అందించడం ద్వారా, మైరా మరింత వేగవంతమైన, ఉపయోగకరమైన ట్రావెల్ అసిస్టెంట్గా మారుతోంది.
3. ట్యాప్-ఆధారిత ప్రాధాన్యత ఎంపికలు: సీటు ఎంపిక, గది రకం ప్రాధాన్యతలు, ప్రయాణికుల పేర్ల నమోదు వంటి సాధారణంగా ఎక్కువ టైపింగ్ అవసరమయ్యే దశల కోసం, మైరా ఇప్పుడు నిర్మాణాత్మక ట్యాప్-ఆధారిత ఎంపికలను అందిస్తోంది. దీంతో బుకింగ్ ప్రక్రియలో వినియోగదారులు మధ్యలోనే ఆగిపోయే అవకాశాలు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. ఈ విధానం ద్వారా సంప్రదాయ యాప్లలో ఇప్పటికే విజయవంతంగా ఉపయోగిస్తున్న, సమర్థవంతమైన పరస్పర చర్య నమూనాలను మైరా తన సంభాషణాత్మక అనుభవంలో సమగ్రపరుస్తోంది. ఫలితంగా, వినియోగదారులకు మరింత సులభమైన, వేగవంతమైన, సహజమైన బుకింగ్ అనుభవం లభిస్తోంది.
4. సమగ్ర చెల్లింపు సౌకర్యాలు: మొట్టమొదటిసారిగా, మైరా వినియోగదారులను సంభాషణ నుంచి బయటకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా, ట్రావెల్ ఎంపికల అన్వేషణ నుంచి చెల్లింపు ధృవీకరణ వరకు మొత్తం ప్రక్రియను పూర్తి చేయగలుగుతోంది. సెర్చ్, సెలెక్ట్, కన్ఫర్మ్, పేమెంట్, ఈ మొత్తం బుకింగ్ ప్రక్రియ ఇప్పుడు ఒకే ఇంటర్ఫేస్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
5. మల్టీమోడల్ ఇన్పుట్ సపోర్ట్: వినియోగదారులు ఇప్పుడు చిత్రాలు, డాక్యుమెంట్లను నేరుగా మైరాలో షేర్ చేయవచ్చు. టికెట్లు, హోటల్ వోచర్లు వంటి పత్రాలను అప్లోడ్ చేసే సౌకర్యంతో పాటు, ఈ సామర్థ్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మొదటగా పాస్పోర్ట్ OCR ఫీచర్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. దీనితో పాస్పోర్ట్ వివరాలను స్వయంచాలకంగా గుర్తించి, బుకింగ్ ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేయవచ్చు.
6. సందర్భానుసార మిడ్-జర్నీ ప్రశ్నలు: వినియోగదారులు ఇప్పుడు తమ ప్రధాన శోధన సందర్భాన్ని కోల్పోకుండా, ఒక నిర్దిష్ట విమానం, హోటల్ లేదా బస్సు ఎంపికకు సంబంధించిన ప్రత్యేక ప్రశ్నలను బుకింగ్ ప్రక్రియ మధ్యలోనే అడగగలుగుతున్నారు. దీంతో పరిశీలన దశలో ఏర్పడే సందిగ్ధత తగ్గి, వినియోగదారులు సెషన్ను వదిలి మళ్లీ ప్రారంభించాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. ఫలితంగా, మొత్తం బుకింగ్ అనుభవం మరింత సాఫీగా, అంతరాయం లేకుండా కొనసాగుతుంది.
క్రాస్ స్టేట్ రియాల్టీ షో జంగిల్ బుగి కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ శుక్రవారం హైదరాబాద్ లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ రియాల్టీ షోలో తెలుగు లయన్స్, హిందీ హాక్స్, తమిళ్ టైగర్స్, మావెరిక్స్, కన్నడ పాంతర్స్...ఇలా ఐదు టీమ్స్ పాల్గొననున్నాయి. ఈ నెల 17,18వ తేదీల్లో హైదరాబాద్ లో ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ వేదికగా జరిగే ఆడిషన్స్ నుంచి వివిధ దశల వడబోత తర్వాత పోటీదారులను ఎంపికచేయనున్నారు.
తనకు విడాకులు మంజూరయ్యే వరకు తాను నటనకు దూరంగా ఉంటానని, అప్పటివరకు తన సినిమాలు బిగ్ స్క్రీన్పై విడుదల కాబోవని హీరో రవి స్పష్టం చేశారు. తన భార్య ఆర్తితో ఏర్పడిన మనస్పర్థల కారణంగా విడాకుల కోసం న్యాయపోరాటం చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో రవి మోహన్ జీవితంలోకి బెంగుళూరుకు చెందిన ప్రముఖ సింగర్ కెనీషా ఫ్రాన్సిస్ ప్రవేశించారు. ఆమెతో సన్నిహితంగా మెలుగుకూ వచ్చారు. అయితే, కెనీషాను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొందరు సైబర్పుల్లింగ్ చేశారు. ఈ వేధింపులను తట్టుకోలేని కెనీషా... హీరో రవి మోహన్తో పాటు చెన్నై నుంచి వెళ్లిపోతున్నట్టు శుక్రవారం ప్రకటించారు.
కథా బలమున్న చిత్రాలను ప్రేక్షకులకు అందిస్తూ సక్సెస్ ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ గా, డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు ధీరజ్ మొగిలినేని. ఆయన తన ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ పై "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే చిల్డ్రన్ మూవీని త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమాను మన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే ఒక అందమైన కథతో దర్శకుడు శ్రీకర్ రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో తేజ సజ్జ నటించిన 'హనుమాన్' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ సూపర్ హీరో ఫాంటసీ ఎంటర్టైనర్ హిందీలోనూ ఘన విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చరిత్ర సృష్టించిన ఈ జాతీయ పురస్కార విజేత చిత్రం, అద్భుతమైన 3D సినిమాటిక్ అనుభవంతో తిరిగి వెండితెరపైకి రాబోతోంది. తాజాగా పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది చిత్ర యూనిట్. ఈ చిత్రం 3D వెర్షన్ జూన్ 25, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
కోలీవుడ్ హీరో జయం రవి అలియాస్ రవి మోహన్ జీవితం నుంచి ప్రముఖ గాయని కెనీషా ఫ్రాన్సిస్ తప్పకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఫెమినిజం గెలిచింది. ఆనందం ఓడిపోయింది అంటూ కెనీషా ఓ ట్వీట్ చేశారు. అలాగే, సోషల్ మీడియా వేదికల నుంచే కాకుండా ఏకంగా చెన్నై నుంచి వెళ్లిపోతున్నట్టు ప్రకటించారు. గత కొన్ని రోజులుగా రవి మోహన్ సతీమణి ఆర్తి రవి, సింగర్ కెనీషాల చుట్టూ ఉన్న వివాదం సోషల్ మీడియాలో హోరెత్తుతున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో గాయని కెనీషా ఒక సుదీర్ఘ వివరణ చేస్తూ ట్వీట్ చేశారు.