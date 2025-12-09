ప్రపంచం లోనే అతి పెద్ద ఆన్లైన్ బస్ టికెటింగ్ ప్లాట్ ఫామ్ అనగానే మన అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది రెడ్ బస్. ఇప్పటికే ఎంతోమంది వినియోగదారులకు అత్యుత్తమ సేవలు అందిస్తున్న రెడ్ బస్.. ఇప్పుడు తాజాగా, కూపన్ క్రియేటర్ను ప్రారంభించింది. ఇది వినియోగదారులు వారి సొంతంగా పర్సనలైజ్డ్ రెడ్బస్ కూపన్లను సృష్టించడానికి, ఇతరులకు పంచుకోవడానికి అనుమతించే మొట్టమొదటి పర్సనలైజ్డ్ డిజిటల్ ఫీచర్. దీనిద్వారా, మన ప్రయాణాన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలను జరుపుకోవడానికి కొత్త మార్గంగా మార్చుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, వధువులు, వరులు లేదా వారి స్నేహితులు అతిథుల కోసం కూపన్లను సృష్టించవచ్చు, వారి వివాహ హ్యాష్ట్యాగ్లను సరిపోల్చడం ద్వారా వారు సులభంగా ప్రయాణించడానికి సహాయపడుతుంది. లేదా విద్యార్థులు కళాశాల ఉత్సవాలకు ప్రయాణించడానికి స్నేహితులను ఆహ్వానించవచ్చు.
రెడ్బస్ ఆండ్రాయిడ్ యాప్లో ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉన్న ఈ ఫీచర్ ఏ వినియోగదారుడైనా కస్టమ్ కూపన్ కోడ్ను సృష్టించి, బహుళ గ్రహీతలతో పంచుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది. ప్రతి కూపన్ పంపినవారికి ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా సృష్టించబడుతుంది. గ్రహీతలకు ఆకర్షణీయమైన తగ్గింపులను అందిస్తుంది. కొత్త వినియోగదారులకు 15% తగ్గింపు, రిపీటెడ్ వినియోగదారులకు 2 శాతం తగ్గింపు (₹400 వరకు) వస్తుంది. కూపన్ క్రియేటర్తో, రెడ్బస్ ప్రయాణం ద్వారా జీవిత వేడుకలను పంచుకోవడానికి సరళమైన కానీ ఆలోచనాత్మకమైన మార్గాన్ని పరిచయం చేస్తుంది.
పుట్టినరోజులు, వివాహాలు లేదా కళాశాల ఉత్సవాలు లేదా సాధారణ వేడుకల వరకు ప్రయాణ సందర్భం ఆధారంగా థీమ్ను ఎంచుకోవడం ద్వారా వినియోగదారులు కొన్ని దశల్లో సులభంగా వ్యక్తిగతీకరించిన కూపన్ను సృష్టించవచ్చు. ప్రత్యేకమైన కూపన్ కోడ్ను సృష్టించడం, స్నేహితులు లేదా కుటుంబ సభ్యులతో తక్షణమే భాగస్వామ్యం చేయడం ద్వారా వారి బస్సు ప్రయాణాలలో ఆదా చేయడంలో వారికి సహాయపడుతుంది. ప్రతి వినియోగదారు నెలకు ఒక కూపన్ను మాత్రమే సృష్టించగలరు, ప్రత్యేకత, అర్థవంతమైన ఉపయోగాన్ని నిర్ధారిస్తారు, అయితే క్రియేట్ చేసి కూపన్ సృష్టించబడిన తేదీ నుండి 30 రోజుల వరకు చెల్లుబాటులో ఉంటుంది.
రెడ్బస్లో కూపన్ను ఎలా సృష్టించాలి
మీ పర్సనలైజ్డ్ ప్రయాణ కూపన్ను సృష్టించడానికి, భాగస్వామ్యం చేయడానికి ఈ సాధారణ దశలను అనుసరించండి:
1. రెడ్బస్ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ను తెరవండి.
2. హోమ్ పేజీలో కూపన్ క్రియేటర్ ఫీచర్కి వెళ్లండి
3. ఆఫర్ కార్డ్ లను అనుకూలీకరించడం, సందర్భ థీమ్ను ఎంచుకోండి. పుట్టినరోజు, వివాహం, కళాశాల ఉత్సవం, వేడుకలు వంటి ఎంపికల నుండి ఎంచుకోండి.
4. మీ ప్రత్యేకమైన ఆఫర్ కోడ్ను సృష్టించండి(ఉదాహరణకు, ట్రావెల్హోమ్), మీ కాంటాక్ట్ నంబర్ను ఇవ్వండి.
5. మీ కూపన్ను మీ స్నేహితులు లేదా కుటుంబ సభ్యులతో తక్షణమే షేర్ చేయండి, తద్వారా వారు WhatsApp ద్వారా తమ బస్సు ప్రయాణాల్లో డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
ఒక వినియోగదారుడు రెడ్ బస్లో కూపన్ కోడ్ను సృష్టించినప్పుడు, అది ప్లాట్ఫామ్ యొక్క బ్యాకెండ్ సిస్టమ్ ద్వారా సురక్షితంగా ప్రాసెస్ చేయబడుతుంది. ఇది క్రియేటర్, గ్రహీత వివరాలను ట్రాక్ చేసి సజావుగా డిస్కౌంట్ను అందిస్తుంది. ఈ సాంకేతికత కొత్త, ఇప్పటికే ఉన్న వినియోగదారుల మధ్య తేడాను ఆటోమేటిగ్గా చూపుతుంది, తదనుగుణంగా సంబంధిత తగ్గింపును వర్తింపజేస్తుంది.
ఈ సందర్భంగా రెడ్ బస్ చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ పల్లవి చోప్రా గారు మాట్లాడారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... రెడ్ బస్లో, మేము టిక్కెట్లను మాత్రమే కాకుండా అనుభవాలను పంచుకోవడం అంటే ఏమిటో తిరిగి ఊహించుకుంటున్నాము. కూపన్ క్రియేటర్తో, మేము అత్యంత వ్యక్తిగతీకరించిన కూపన్ సృష్టి, భాగస్వామ్య అనుభవాన్ని అందించే పరిశ్రమలో మొదటి ఫీచర్ను ప్రారంభిస్తున్నాము. ఈ సమర్పణ కొత్తది ఎందుకంటే వినియోగదారులు ప్రత్యేకమైన కోడ్లను సృష్టించగలరు, ఇవి వ్యక్తి, కుటుంబం లేదా స్నేహితుల సమూహ స్థాయిలో వారికి అర్థవంతంగా ఉంటాయి, హైపర్-వ్యక్తిగతీకరించిన అనుకూలీకరణలో అంతిమతను అందిస్తాయి. మార్గదర్శక, ఇంతకుముందు ఎన్నడూ చూడని లక్షణాలను ప్రారంభించడానికి సాంకేతికతను ఉపయోగించడంలో రెడ్ బస్ ఎల్లప్పుడూ ముందంజలో ఉంది. ఈ ఆవిష్కరణ కస్టమర్ ఎంగేజ్ మెంట్ కు కొత్త మార్గాన్ని తెరుస్తుంది, భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్న డిజిటల్ ప్రయాణ పర్యావరణ వ్యవస్థను రూపొందించడంలో redBus పాత్రను మరింతగా పెంచుతుంది, అదే సమయంలో ప్రజలు బ్రాండ్తో ఎలా కనెక్ట్ అవుతారో బలోపేతం చేస్తుంది.