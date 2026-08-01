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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 1 August 2026 (09:46 IST)

వాణిజ్య ఎల్‌పీజీ ధరల తగ్గింపు: వ్యాపారులకు ఊరట

gas cylinders
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (09:46 IST)
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వాణిజ్య ఎల్‌పీజీ ధరలు తగ్గాయి. దీంతో వ్యాపారులకు ఊరట లభించింది. శనివారం నుండి అమల్లోకి వచ్చేలా, 19 కిలోల వాణిజ్య ఎల్‌పిజి సిలిండర్ ధరను ఢిల్లీలో రూ. 202, కోల్‌కతాలో రూ. 209 మేర తగ్గించినట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. దీనితో కోల్‌కతాలో 19 కిలోల సిలిండర్ ధర ఇకపై రూ. 2,872.50గా ఉంటుంది. అయితే, గృహ వినియోగ సిలిండర్ల ధరలలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. 
 
గత నెలలో కూడా చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలు 19 కిలోల వాణిజ్య ఎల్‌పిజి సిలిండర్ల ధరలను తగ్గించి, ఢిల్లీలో వాటి రిటైల్ ధరను సిలిండర్‌కు రూ. 2,930కి చేర్చాయి. జూలై 1 నుండి అమలులోకి వచ్చేలా ధరలను రూ. 183.50 మేర తగ్గించారు. వాణిజ్య ఎల్‌పిజి ధరల తగ్గింపుతో పాటు, చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలు 5 కిలోల ఫ్రీ ట్రేడ్ ఎల్‌పిజి సిలిండర్ ధరను కూడా రూ. 13 మేర తగ్గించాయి. 
 
ఈ సవరణ తర్వాత, ఢిల్లీలో 5 కిలోల ఎఫ్‌టీఎల్ సిలిండర్ రిటైల్ ధర ఇప్పుడు రూ. 808.50గా ఉంది. ఇటీవలి నెలల్లో ధరలలో జరిగిన అనేక మార్పుల తర్వాత వాణిజ్య ఎల్‌పిజి ధరలలో ఈ తాజా తగ్గింపు చోటుచేసుకుంది. అంతకుముందు జూన్‌లో, గృహ వినియోగ ఎల్‌పిజి ధరలను సిలిండర్‌కు రూ. 29 మేర పెంచారు. దీనివల్ల ఢిల్లీలో 14.2 కిలోల గృహ వినియోగ ఎల్‌పిజి సిలిండర్ ధర రూ. 913 నుండి రూ. 942కి పెరిగింది. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్లలో అంతరాయాలు ఏర్పడటంతో, చమురు కంపెనీలు మార్చి 7న ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ ధరలను రూ. 60 మేర పెంచాయి. 
 
ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ నెలలో, పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో చమురు విక్రయ సంస్థలు ప్రధాన నగరాల్లో వాణిజ్య ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ల ధరలను రూ. 195.50 మేర పెంచాయి. ఈ పెంపుతో వాణిజ్య ఎల్‌పీజీ ధరలు కోల్‌కతాలో రూ. 2,208కి, ముంబైలో రూ. 2,031కి, చెన్నైలో రూ. 2,246.50కి చేరాయి. జనవరిలో చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు 19 కిలోల వాణిజ్య (కమర్షియల్) ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ ధరను రూ. 111 మేర పెంచాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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