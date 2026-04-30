ప్రజా అవసరాలను గాలికి వదిలేశారు.. ఇంధన ధరలపై మండిపడ్డ షర్మిల
పెట్రోల్, డీజిల్ కోసం సామాన్య ప్రజలు గంటల తరబడి క్యూలైన్లలో వేచి చూస్తుంటే ప్రభుత్వం మాత్రం కాంట్రాక్టర్ల ప్రయోజనాల కోసం పాకులాడుతోందని ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల మండిపడ్డారు. ప్రజా అవసరాలను గాలికి వదిలేసి కేవలం అమరావతి పనులకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం దారుణమని ఆమె విమర్శించారు.
డీజిల్ దొరక్క రైతులు పొలాల్లో పనులు చేసుకోలేక అల్లాడిపోతుంటే ప్రభుత్వం వారిని పట్టించుకోవడం లేదని షర్మిల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ముందుగా రైతులకు, సామాన్యులకు ఇంధనం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని షర్మిల డిమాండ్ చేశారు.
ప్రజా సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేస్తూ కేవలం నిర్మాణ పనుల మీద దృష్టి పెడితే భవిష్యత్తులో ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెబుతారని హెచ్చరించారు. సామాన్యుల ఇబ్బందుల కంటే బడా కాంట్రాక్టర్ల లాభాలే ప్రభుత్వానికి ముఖ్యం అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు.