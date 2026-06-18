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Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Thursday, 18 June 2026 (16:20 IST)

ఇన్-బిల్ట్ స్టెబిలైజర్ అపోహ: భారతదేశపు ప్రీమియం స్మార్ట్ టీవీల మన్నికకు పొంచి ఉన్న ముప్పు

V-Gaurd
BY: ఐవీఆర్
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (16:20 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (16:22 IST)
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భారతీయ టెలివిజన్ మార్కెట్ పెద్ద స్క్రీన్లు, అత్యాధునిక OLED, QLED టెక్నాలజీల వైపు వేగంగా మళ్లుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో.. వినియోగదారుల్లో ఒక ప్రమాదకరమైన అపోహ పాతుకుపోతోంది, అదే టీవీలోనే స్టెబిలైజర్ ఉందనే అపోహ. ఆధునిక టీవీలు వోల్టేజ్ హెచ్చుతగ్గులను తట్టుకోగలవని చెబుతున్నప్పటికీ, కేవలం అంతర్గత ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్‌పై మాత్రమే ఆధారపడటం వల్ల భారతీయులు ఎంతో ఖర్చుపెట్టి కొనుగోలు చేసిన ఈ అత్యంత ఖరీదైన టీవీల జీవితకాలం గణనీయంగా తగ్గిపోవచ్చని పరిశ్రమ నిపుణులు, పనితీరు గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
 
ఎస్ఎంపీఎస్ పై ఉన్న అపోహ
ఆధునిక స్మార్ట్ టీవీలు ఏసీ కరెంట్‌ను డీసీగా మార్చడానికి స్విచ్ మోడ్ పవర్ సప్లై(ఎస్ఎంపీఎస్)ని ఉపయోగిస్తాయి. ఇది సమర్థవంతంగా పనిచేసినప్పటికీ, ఎస్ఎంపీఎస్ అనేది కేవలం టీవీ పనిచేయడానికి ఉపయోగపడే పరికరం మాత్రమే కానీ, రక్షణ కల్పించేది కాదు. వి-గార్డ్ ఇండస్ట్రీస్‌కు చెందిన సాంకేతిక ప్రతినిధి ఒకరు ఈ విషయమై మాట్లాడుతూ.. చాలాసార్లు పనిచేసే సామర్థ్యాన్ని, రక్షణతో పొరబడుతుంటారు. వోల్టేజ్ పెరిగినా, తగ్గినా ఎస్ఎంపీఎస్ టీవీని ఆన్‌లోనే ఉంచుతుంది, కానీ అలా చేయడానికి లోపల తీవ్రమైన మూల్యాన్ని చెల్లించుకుంటుంది. నిరంతర వోల్టేజ్ ఒత్తిడి వల్ల ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయి, ఇది కాలక్రమేణా టీవీలోని అత్యంత సున్నితమైన భాగాలను లోపలి నుంచే దెబ్బతీస్తుంది అని తెలిపారు.
 
విద్యుత్ సరఫరాలోని వాస్తవ పరిస్థితులు
మౌలిక సదుపాయాలు ఎంతగా మెరుగుపడినప్పటికీ, విద్యుత్ సరఫరాలో హెచ్చుతగ్గులు ఇప్పటికీ ఊహించని విధంగానే ఉంటున్నాయి. పట్టణ ప్రాంతాల్లో అధిక విద్యుత్‌ను వినియోగించే భారీ గృహోపకరణాల వల్ల లోడ్ అసమతుల్యత ఏర్పడుతుండగా, పట్టణ-గ్రామీణ ప్రాంతాలు తరచుగా “వోల్టేజ్ పడిపోయే సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నాయి. కరెంటు పోయి తిరిగి వచ్చిన వెంటనే, కొన్ని మైక్రోసెకన్ల పాటు అత్యధిక వోల్టేజ్ వస్తుంది. ఈ అధిక వోల్టేజ్ సర్జ్‌లు టీవీలోని సాధారణ అంతర్గత సర్క్యూట్లను దాటుకుని లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి. దీనివల్ల టీవీ బోర్డులు కాలిపోవడం, వారెంటీ పరిధిలోకి రాని అత్యంత ఖరీదైన రిపేర్లు చేయించుకోవాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తుతుంది.
 
నెమ్మదిగా క్షీణించే పనితీరు
టీవీలు పూర్తిగా పాడైపోవడం మాత్రమే కాకుండా, దీర్ఘకాలంలో వాటి పనితీరు మందగించడం మరో ప్రధాన సమస్య. తరచుగా వచ్చే వోల్టేజ్ హెచ్చుతగ్గుల వల్ల అంతర్గత విడిభాగాలపై నిరంతరం ఒత్తిడి పడినప్పుడు, టీవీ పనితీరు దాని జీవితకాలం తీరకముందే క్షీణించడం ప్రారంభమవుతుంది.
 
ఎక్స్‌టెండెడ్ వారెంటీ వల
ఎక్స్‌టెండెడ్ వారెంటీ ఉంటే టీవీకి పూర్తి భద్రత ఉంటుందనే నమ్మకంతో చాలామంది వినియోగదారులు స్టెబిలైజర్‌ను నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. అయితే, వారెంటీలు అనేవి నష్టం జరిగిన తర్వాత ఆదుకునేవే కానీ, నష్టం జరగకుండా నివారించే పరిష్కారాలు కావు. కొన్ని రిపేర్లు వారెంటీ కింద కవర్ అయినప్పటికీ, విద్యుత్ అస్థిరత వల్ల టీవీకి కలిగే భౌతిక నష్టం నుంచి అవి రక్షించలేవు. కేవలం వారెంటీ పాలసీపై మాత్రమే ఆధారపడటం వల్ల.. పర్యావరణ లేదా విద్యుత్ నష్టాలకు సంబంధించిన వారెంటీ మినహాయింపుల పట్ల వినియోగదారులు మోసపోయే ప్రమాదం ఉంది. నిరంతర వోల్టేజ్ ఒత్తిడి వల్ల టీవీ పాడైనప్పుడు ఆ ఖర్చులను వారెంటీలు కవర్ చేయకపోగా, ఊహించని విధంగా భారీ మొత్తంలో రిపేరు ఖర్చులను సొంత జేబులో నుంచి భరించాల్సి వస్తుంది.
 
ప్రీమియం అనుభూతికి రక్షణ
ఆధునిక గృహాల్లో స్మార్ట్ టీవీలు అత్యంత కీలకమైన వినోద సాధనాలుగా మారడంతో, వాటిపై పెడుతున్న ఆర్థిక పెట్టుబడులు కూడా భారీగానే ఉంటున్నాయి. ఉరుములు, మెరుపుల సమయంలో టీవీ కాలిపోకుండా నిరోధించడం మాత్రమే బాహ్య స్టెబిలైజర్ పని కాదని, లోపలి ఉష్ణోగ్రతలను నియంత్రించడం కూడా దాని ప్రధాన విధి అని విస్తృతమైన పరీక్షలు సూచిస్తున్నాయి. విద్యుత్ సరఫరాను నియంత్రించడం ద్వారా, ఒక ఎక్స్‌టర్నల్ స్టెబిలైజర్ ఎస్ఎంపీఎస్ ను సరైన ఉష్ణోగ్రత వద్ద పనిచేసేలా చూస్తుంది. ఇది టీవీ ప్యానెల్ యొక్క ప్రకాశాన్ని, ప్రాసెసర్ వేగాన్ని ఏళ్ల తరబడి పదిలంగా కాపాడుతుంది.
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ఐవీఆర్

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