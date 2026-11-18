తెలివిగా ఆలోచించండి, సురక్షితంగా చెల్లించండి: డిజిటల్ చెల్లింపులను సురక్షితం చేసుకోవడానికి మార్గదర్శకము
ఎస్బీఐ కార్డ్ ప్రకారం, వినియోగదారుల ఆదరణ పెరగడం, రోజువారీ లావాదేవీల కోసం డిజిటల్ చెల్లింపుల వినియోగం అధికమవడం వల్ల భారతదేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపులు స్థిరమైన, నిరంతర వృద్ధిని సాధిస్తున్నాయి. పరిశ్రమ నివేదికల ప్రకారం, డిజిటల్ చెల్లింపుల పరిమాణం FY30 నాటికి 617 బిలియన్ లావాదేవీలకు చేరుకుంటుందని అంచనా వేయబడింది, లావాదేవీ విలువలు ₹907 ట్రిలియన్లకు చేరుకుంటాయని అంచనా వేయబడింది మరియు అత్యుత్తమ క్రెడిట్ కార్డులు FY30 నాటికి సుమారు 210 మిలియన్లకు చేరుకుంటాయని అంచనా వేయబడింది.
ఆన్లైన్ షాపింగ్, ఇన్-స్టోర్ కొనుగోళ్ల నుండి యుటిలిటీ బిల్లులు చెల్లించడం, ప్రయాణాన్ని బుక్ చేయడం వరకు, వినియోగదారులు నేడు వారి రోజువారీ లావాదేవీల కోసం విభిన్న చెల్లింపు ఎంపికలను సజావుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఏదేమైనా, డిజిటల్ చెల్లింపుల పర్యావరణ వ్యవస్థ విస్తరిస్తున్నప్పుడు, ఆర్థిక మోసం స్వభావం కూడా అంతకంతకు మారుతోంది. మోసగాళ్ళు సందేహించని కస్టమర్లను దోపిడీ చేయడానికి మోసపూరిత మార్గాలను అవలంబిస్తారు.
అటువంటి వాతావరణంలో భద్రమైన, సురక్షితమైన లావాదేవీ అనుభవాన్ని నిర్ధారించడానికి ఆర్థిక సంస్థలు, వినియోగదారుల నుండి సమిష్టి కృషి అవసరం. డిజిటల్ లావాదేవీల భద్రత, భద్రతను బలోపేతం చేయడానికి సంస్థలు తమ సాంకేతిక, భద్రతా మౌలిక సదుపాయాలలో చురుగ్గా, స్థిరంగా పెట్టుబడి పెడుతున్నప్పటికీ, వినియోగదారుడి అవగాహన, అప్రమత్తత కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇందులో సురక్షితమైన చెల్లింపు అలవాట్లను అవలంబించడం, సంభావ్య మోసం ప్రయత్నాలను గుర్తించడం, లావాదేవీ చేసేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండటం వంటివి ఉన్నాయి.
దీనిపై సలిల పాండే, ఎండీ-సీఈఓ, ఎస్బిఐ కార్డ్, మాట్లాడుతూ, "ఎస్బిఐ కార్డ్ వద్ద, మా వినియోగదారులను రక్షించడం, వారి నమ్మకాన్ని సంపాదించడం మా వ్యాపారానికి ప్రాథమిక ఆవశ్యకతలుగా నిలిచాయి. రోజువారీ జీవితంలో డిజిటల్ చెల్లింపులు లోతుగా నాటుకుపోయిన ఈ రోజులలో, అభివృద్ధి చెందుతున్న మోసాల గురించి అవగాహన కలిగి ఉండడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మేము గుర్తించాము. సాంకేతిక-ఆధారిత రక్షణ, చురుకైన రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, నిరంతర వినియోగదారు అవగాహన చర్యల ద్వారా మేము సురక్షితమైన, సుస్థిరమైన చెల్లింపుల వ్యవస్థను నిర్మించడములో నిరంతరం కృషి చేస్తున్నాము. ఆర్థిక మోసాలను నివారించడంలో సాంకేతిక ఆవిష్కరణ మాదిరిగానే వినియోగదారుడి అవగాహన కూడా చాలా కీలకమని మేము నమ్ముతున్నాము. వినియోగదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, లావాదేవీ చేయడానికి ముందు ధృవీకరించుకోవాలని, వారి వ్యక్తిగత మరియు ఆర్థిక సమాచారాన్ని రక్షించుకోవాలని, అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలను వెంటనే నివేదించాలని మేము ప్రోత్సహిస్తున్నాము.”
సరళమైన, సమర్థవంతమైన భద్రతా పద్ధతులను అవలంబించడం అనేది వినియోగదారులకు ప్రమాదాలను తగ్గించడానికి,వారు ఎక్కువ విశ్వాసంతో లావాదేవీలు నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది. వినియోగదారులు అవగాహన కలిగి ఉండటానికి, ఆర్థిక మోసాన్ని నివారించడానికి, సురక్షితమైన డిజిటల్ చెల్లింపు అనుభవాన్ని ఆస్వాదించడానికి సహాయపడటానికి ఎస్బిఐ కార్డ్ సిఫార్సు చేసిన పది ముఖ్యమైన చర్యలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి.
1. విశ్వసనీయ ప్లాట్ఫార్మ్ల ద్వారా మాత్రమే కొనుగోళ్లు చేయండి: ఎల్లప్పుడూ అధికారిక బ్రాండ్ వెబ్సైట్ లు లేదా ప్రసిద్ధ మార్కెట్ల ద్వారా షాపింగ్ చేయండి. సోషల్ మీడియా మరియు మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫార్మ్ల ద్వారా భాగస్వామ్యం చేయబడిన అనుమానాస్పద లింక్ లు లేదా జోడింపులపై క్లిక్ చేయకుండా ఉండండి, ఎందుకంటే ఇవి మోసపూరిత వెబ్సైట్ లకు దారితీయవచ్చు.
2. ధృవీకరించబడిన మూలాల నుండి మాత్రమే అప్లికేషన్లను డౌన్లోడ్ చేయండి: అధికారిక యాప్ స్టోర్ ల ద్వారా మాత్రమే మొబైల్ అప్లికేషన్లను ఇన్స్టాల్ చేయండి. తెలియని వెబ్సైట్ల నుండి APK ఫైల్స్ లేదా వాట్సాప్, SMS, ఇమెయిల్, సోషల్ మీడియా లేదా QR కోడ్ ల ద్వారా షేర్ చేయబడిన ధృవీకరించబడని లింక్స్ ద్వారా అప్లికేషన్లను డౌన్లోడ్ చేయకండి, ఎందుకంటే ఇవి మీ పరికరం మరియు వ్యక్తిగత సమాచారానికి ముప్పు కలిగించవచ్చు.
3. ఆర్థిక సమాచారాన్ని ఎప్పుడూ బహిర్గతం చేయవద్దు: మీ కార్డు వివరాలు, PIN, OTP లేదా CVVని ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దు. లావాదేవీలతో ముందుకు సాగేముందు కాల్స్, ఈమెయిల్స్ లేదా మెసేజ్ ల ప్రామాణికతను ధృవీకరించుకోండి. సోషల్ మీడియా సైట్లలో ఫిర్యాదులు లేదా ప్రశ్నలను లేవనెత్తేటప్పుడు కార్డ్ వివరాలు లేదా ఫోన్ నంబర్లను షేర్ చేయకండి.
4. తెలియని వ్యక్తులతో స్క్రీన్ షేరింగ్ మానుకోండి: మొబైల్ ఫోన్, ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్ తో సహా పరికరాల స్క్రీన్ ను తెలియని వ్యక్తులతో పంచుకోవద్దు. స్క్రీన్-షేరింగ్ అప్లికేషన్ల ద్వారా పరికరాన్ని యాక్సెస్ చేయాలనే అభ్యర్థనల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి.
5. ఫిషింగ్ ఈమెయిల్స్, మెసేజ్లు మరియు కాల్స్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి: మీ ఖాతా సస్పెండ్ చేయబడిందని, రివార్డ్ పాయింట్లు లేదా ఆఫర్లు గడువు ముగియబోతున్నాయని లేదా నకిలీ డెలివరీ అప్డేట్ లు, ఈ-చలాన్లు, పన్ను నోటీసులు లేదా జరిమానా హెచ్చరికలను అందించడం వంటి అనుమానాస్పద కమ్యూనికేషన్ల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. అధికారిక కస్టమర్ కేర్ ఛానెల్స్ ద్వారా అటువంటి కమ్యూనికేషన్లను ఎప్పుడూ ధృవీకరించుకోండి. నిజమైన సంస్థలు మరియు క్రెడిట్ కార్డ్ జారీదారులు OTP, CVV, PIN లేదా పాస్వర్డ్స్ వంటి రహస్య సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయమని వినియోగదారులను ఎప్పుడూ అడగరు.
6. నకిలీ గుర్తింపు మోసాల కోసం చూడండి: మోసగాళ్ళు రహస్య సమాచారానికి ప్రాప్యత పొందడానికి బ్యాంకు అధికారులు, క్రెడిట్ కార్డ్ ప్రతినిధులు, కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లు లేదా ఆర్థిక సలహాదారులుగా నటించవచ్చు. కార్డు నవీకరణలు, క్రెడిట్ పరిమితి మెరుగుదలలు, రివార్డ్ రిడంప్షన్లు, సెటిల్మెంట్ ఆఫర్లు లేదా ఖాతా పునఃక్రియాశీలతను అందించడం ద్వారా వారు అత్యవసర పరిస్థితిని లేదా భయాన్ని సృష్టించవచ్చు. అటువంటి కాల్స్ ను డిస్కనెక్ట్ చేయండి మరియు అధికారిక కస్టమర్ సర్వీస్ ఛానెల్ ల ద్వారా సంస్థను సంప్రదించండి.
7. చెల్లింపులను ధృవీకరించండి మరియు అనుమానాస్పద లావాదేవీల గురించి వెంటనే తెలియజేయండి: మీరు ధృవీకరించబడని చెల్లింపు లేదా వాపసు నోటిఫికేషన్ ను అందుకుంటే, ఏదైనా చర్య తీసుకునే ముందు ఆ మొత్తం నిజంగా మీ ఖాతాకు జమ చేయబడిందో లేదో ధృవీకరించుకోండి. మీరు అనుకోకుండా ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని షేర్ చేస్తే, అనుమానాస్పద లింక్ పై క్లిక్ చేస్తే, ధృవీకరించబడని అప్లికేషన్ను డౌన్లోడ్ చేస్తే లేదా అనధికార కార్యాచరణను గమనిస్తే, వెంటనే మీ బ్యాంక్ లేదా కార్డ్ జారీదారుని సంప్రదించండి, ప్రభావిత కార్డు (లు) లేదా ఖాతా (లు) ను బ్లాక్ చేయండి మరియు సైబర్ నేరాల అధికారులకు సంఘటనను నివేదించండి.
8. ఆఫర్లు మరియు రివార్డ్ పాయింట్ల ప్రామాణికతను ధృవీకరించండి: అవాస్తవిక డిస్కౌంట్లు, వాపసు నోటిఫికేషన్ లు మరియు ఆకర్షణీయమైన లావాదేవీలతో వ్యవహరించేటప్పుడు, ముఖ్యంగా అధిక-విలువ కొనుగోళ్లలోజాగ్రత్తగా ఉండండి. చెల్లింపులు చేయడానికి ముందు బ్రాండ్ తో నేరుగా ఆఫర్స్ గురించి ధృవీకరించుకోండి. అదేవిధంగా, లింక్ ల ద్వారా లేదా వ్యక్తిగత లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ సమాచారాన్ని పంచుకోవడం ద్వారా రివార్డ్ పాయింట్లను రీడీమ్ చేయమని మిమ్మల్ని కోరే SMS, ఈమెయిల్స్ లేదా కాల్స్ ను ప్రామాణీకరించండి.
9. లావాదేవీ హెచ్చరికలను క్రియాశీలం చేయండి మరియు ఖాతాలను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించండి: ఖర్చులను వస్తవ సమయ ట్రాకింగ్ చేయడానికి ప్రతి కార్డ్ లావాదేవీ కోసం SMS, ఈమెయిల్ లేదా మొబైల్ అప్లికేషన్ నోటిఫికేషన్ లను క్రియాశీలం. ఖాతా కార్యాచరణను క్రమం తప్పకుండా సమీక్షించండి మరియు ఏదైనా అనధికార లేదా అనుమానాస్పద లావాదేవీలను వెంటనే మీ కార్డు జారీదారుకు నివేదించండి.
10. బలమైన, ప్రత్యేకమైన పాస్వర్డ్లను ఉపయోగించండి: మీ ఖాతా పాస్వర్డ్లను క్రమం తప్పకుండా అప్డేట్ చేయండి మరియు అవి బలంగా మరియు ప్రత్యేకమైనవిగా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోండి. ఎల్లప్పుడూ మీ ఈమెయిల్, సోషల్ మీడియా, ఆర్ధిక ఖాతాల నుండి భిన్నమైన పాస్వర్డ్ ను ఉపయోగించండి. మీ పాస్వర్డ్లను ఎవరికి షేర్ చేయకండి