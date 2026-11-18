దేశ వ్యాప్తంగా పెళ్లిళ్ళ సీజన్ : దిగివచ్చిన బంగారం ధరలు
దేశ వ్యాప్తంగా వివాహాల సీజన్ వచ్చింది. దీంతో దేశంలో బంగారు, వెండి ధరలు కూడా దిగివచ్చాయి. ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు పెంచుతున్న అంచనాలు, అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ ప్రతిఫలాలు పెరగడంతో పసిడి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఫలితంగా హైదరాబాద్ మార్కెట్లో బుధవారం 10 గ్రాముల మేలిమి బంగారం రూ.2,500 వరకు పడిపోయింది.
24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పుత్తడి ప్రస్తుతం రూ.1,35,910కి దిగొచ్చింది. క్రితం రోజు ముగింపు ధర 1,38,400తో పోలిస్తే రూ.2,500కి పైగా తగ్గింది. మరోవైపు వెండి పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. కిలో వెండి రూ.1,74,749 నుంచి రూ.1,69,510కి పడింది. మొత్తంగా రూ.5 వేలకుపైగా తగ్గింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర 1.8 శాతం వరకు పతనమై.. ఔన్సు ధర 3789 డాలర్లకు దిగొచ్చింది. ఇక, వెండి కూడా ఔన్సు ధర 46.02 డాలర్లకు పడిపోయింది. కమొడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 10 గ్రాముల ధర రూ.1,31,512 గా ఉంది. సిల్వర్ ఫ్యూచర్ కేజీ ధర రూ. 1,64,279గా కొనసాగుతోంది.
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ డిసెంబర్లో వడ్డీ రేట్లు పెంచుతుందనే అంచనాలు బలంగా ఉన్నాయి. దాంతో బంగారం. వెండి లాంటి వడ్డీ ఇవ్వని లోహాలపై మదుపర్లకు ఆసక్తి తగ్గింది. దేశీయంగా రూపాయి బలపడటం మరో కారణం. డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ నేడు 93.27 వద్ద ప్రారంభమైంది.