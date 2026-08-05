ఇండియాస్ బెస్ట్ కంపెనీస్ టు వర్క్ ఫర్ 2026లో ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్కు 8వ ర్యాంక్
భారత దేశంలోని ప్రముఖ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకుల్లో ఒకటైన ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ (Ujjivan SFB), భారతదేశ టాప్ 100 'బెస్ట్ కంపెనీస్ టు వర్క్ ఫర్ 2026' జాబితాలో 8వ స్థానాన్ని దక్కించుకున్నట్లు ఇవాళ ప్రకటించింది. ఇది గత ర్యాంకింగ్ కంటే భారీ పురోగతిని సూచిస్తుండగా, దేశంలోని అత్యంత ఆదరణ పొందిన కార్యాలయాల్లో ఒకటిగా తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంది.
ఈ ఘనతతో పాటు, ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ 'ఇండియాస్ బెస్ట్ వర్క్ప్లేసెస్ ఇన్ బీఎఫ్ఎస్ఐ (BFSI) 2026' టాప్ 25 జాబితాలోనూ, 'ఇండియాస్ బెస్ట్ వర్క్ప్లేసెస్ ఇన్ హెల్త్ & వెల్నెస్ 2026' టాప్ 10 జాబితాలోనూ చోటు సంపాదించుకుంది. ఉద్యోగులు వృద్ధి చెందడానికి, పురోగమించడానికి మరియు తమ అత్యుత్తమ ప్రతిభను కనబరిచేలా వాతావరణాన్ని నిర్మించడంలో బ్యాంకు నిబద్ధతకు ఇది నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.
ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్కు ఈ గుర్తింపు కేవలం ఒక ర్యాంకింగ్ మాత్రమే కాదు. ఇది నిరంతర పురోగతికి ప్రతీక. నాయకత్వంతో సులభంగా సంభాషించే అవకాశం, ఉద్యోగుల సంక్షేమం, కెరీర్ వృద్ధి అవకాశాలు, ఆవిష్కరణలు మరియు ఉద్యోగుల అభిప్రాయాలను వినడం వంటి అంశాల ద్వారా సంస్థ తన సంస్కృతిని క్రమంగా బలోపేతం చేసుకుంది. దీని ఫలితంగా ఏడాదికేడాది నమ్మకం మరింత బలపడే కార్యాలయ వాతావరణం ఏర్పడింది. ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ వరుసగా 16వ సంవత్సరం 'గ్రేట్ ప్లేస్ టు వర్క్' గుర్తింపును సాధించింది. ఇది ఉద్యోగులకు మొదటి ప్రాధాన్యతనిచ్చే దాని శాశ్వత విధానానికి నిదర్శనం.
ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ హెడ్, చంద్రలేఖ చౌదరి మాట్లాడుతూ, భారతదేశ ఉత్తమ కంపెనీల జాబితాలో లభించిన ఈ గుర్తింపు ఎంతో ప్రత్యేకమైనది, ఎందుకంటే ఇది ఉద్యోగుల అభిప్రాయాలు మరియు వారి అనుభవాల ఆధారంగా లభించింది. ఈ ర్యాంకింగ్ మా సిబ్బందికి సంస్థపై ఉన్న నమ్మకాన్ని, మన సంస్కృతిపై వారు ఇచ్చిన నిజాయితీతో కూడిన అంచనాను తెలియజేస్తోంది. కార్యాలయ వాతావరణంలో అత్యుత్తమ ప్రమాణాలకు ఇది ఒక నిజమైన కొలమానం. తమ అభిప్రాయాలు మరియు సహకారంతో ఈ ఘనత సాధించడంలో భాగస్వాములైన ప్రతి ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఉద్యోగికి మేము హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం. మా వృద్ధి ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూనే, నమ్మకంతో కూడిన సంస్కృతిని మరింత పెంపొందించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం అని పేర్కొన్నారు.
ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ర్యాంకింగ్లో వచ్చిన ఈ పురోగతి, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి అనేక కీలక స్తంభాలపై ఆధారపడి నిర్మితమైన కార్యాలయ సంస్కృతిని ప్రతిబింబిస్తోంది. ఉదాహరణకు:
వృద్ధికి ప్రాధాన్యం, నిరంతర అభ్యసనం: నిర్మాణాత్మకమైన లెర్నింగ్, లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్లు మరియు డిజిటల్ విధానాల ద్వారా ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఉద్యోగుల అభివృద్ధిపై నిరంతరం పెట్టుబడి పెడుతోంది. 99 శాతం ఎల్ఎమ్ఎస్ (LMS) వినియోగంతో ప్రతి ఉద్యోగికి సగటున 48 గంటలకు పైగా లెర్నింగ్ సమయాన్ని అందిస్తోంది.
అందరికీ సమాన అవకాశాలు, వైవిధ్యం: బోర్డులో 56 శాతం మంది మహిళల ప్రాతినిధ్యం మరియు టాప్ మేనేజ్మెంట్లో 20 శాతం మంది మహిళలతో బ్యాంక్ సమానత్వంతో కూడిన కార్యాలయాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది. విభిన్న రకాల ప్రతిభావంతులు రాణించడానికి ఇది చక్కని అవకాశాలను కల్పిస్తోంది.
ఉద్యోగుల అభిప్రాయాలకు ప్రాధాన్యం, అనుసంధానం: ఏఐ (AI) ఆధారిత ఫీడ్బ్యాక్ వేదికలు, లీడర్షిప్ టౌన్హాల్స్ మరియు ఉద్యోగ ఫోరమ్ల ద్వారా ఉద్యోగుల మాటలు వినే బలమైన సంస్కృతి అమలవుతోంది. ఇది 93 శాతం జీపీటీడబ్ల్యూ (GPTW) ట్రస్ట్ ఇండెక్స్ సాధించడంలో దోహదపడింది.
గుర్తింపు, కెరీర్ అభివృద్ధి: సంస్థలోనే లభించే కెరీర్ అవకాశాలు, నాయకత్వ వికాస కార్యక్రమాలు మరియు నిరంతర ప్రోత్సాహకం ద్వారా ఉద్యోగులు వృద్ధి చెందేందుకు తగిన అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు.
సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, సంక్షేమం: 26,500 మందికి పైగా ఉద్యోగులు మరియు వారి కుటుంబాలకు పూర్తిస్థాయి ఆరోగ్య, క్షేమకరమైన మద్దతును అందించడంతో పాటు, మానసిక ఆరోగ్యం మరియు వెసులుబాటుతో కూడిన పని విధానాలను అమలు చేస్తోంది. ఇది ఉద్యోగులకే ప్రథమ ప్రాధాన్యం ఇచ్చే ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ సంస్కృతిని మరింత బలోపేతం చేస్తోంది.
ఇవాళ, ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ దేశవ్యాప్తంగా 26,500 మందికి పైగా ఉద్యోగులను కలిగి ఉంది. ఉద్యోగులు స్వతంత్రంగా ఎదిగేందుకు, కొత్త ఆవిష్కరణలు చేసేందుకు మరియు మిలియన్ల మంది కస్టమర్ల జీవితాల్లో అర్ధవంతమైన మార్పు తీసుకువచ్చేందుకు తోడ్పడే సమానత్వంతో కూడిన సంస్కృతిని నిరంతరం నిర్మిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది.