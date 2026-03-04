బుధవారం, 4 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 4 మార్చి 2026 (20:05 IST)

క్రోమ్ అమర్చిన రోడ్‌స్టర్ రెడ్ ఉల్ఫ్ విడుదల చేసిన క్లాసిక్ మోటార్ సైకిల్స్ బ్రాండ్ యెజ్డీ

Yezdi Roadster Red Wolf
మార్చి 3, 2026న చంద్ర గ్రహణం రోజున, జావా యెజ్డీ మోటార్ సైకిల్స్ కొత్త యెజ్డీ రోడ్ స్టర్ రెడ్ ఉల్ఫ్‌ను విడుదల చేసింది. బోర్న్ అవుట్ ఆఫ్ లైన్ రోడ్ స్టర్ యొక్క ఆధిపత్య స్ఫూర్తితో తయారుచేయబడిన రెడ్ ఉల్ఫ్ ప్రపంచంలోనే భారతదేశంలో తయారైన ఏకైక క్లాసిక్ మోటార్ సైకిల్ బ్యాడ్జీ నుండి ధైర్యంగా వచ్చిన రెట్రో లాంగ్-హౌల్ రోడ్‌స్టర్. యెజ్డీ రోడ్‌స్టర్ యొక్క తాజా వ్యాఖ్యానం తిరగబడే ఎరుపు రంగులో మునిగింది, క్రోమ్ రంగులో మెరిసింది. తన ప్రసిద్ధి చెందిన డిమాండ్‌కు ప్రోత్సాహమిచ్చిన ప్రత్యేకంగా కనిపించే కోర్ క్రూయిజర్ డిజైన్‌తో, ఉత్తమమైన పనితీరు గల ఇంజనీరింగ్‌తో లభిస్తోంది.
 
ప్రత్యేకంగా కనిపించే రెట్రో రెడ్ ఉల్ఫ్ లోతైన, మెరిసే ఎరుపు రంగును కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఎగ్జ్ హాస్ట్, ఇంజన్, హ్యాండిల్ బార్ అంతటా మెరిసే క్రోమ్ ద్వారా అలంకరించబడింది, ఇది ఈ శ్రేణిలో మొదటిసారి తయారైంది. బోర్న్ అవుట్ ఆఫ్ లైన్ యొక్క సిగ్నేచర్ యెజ్డీ రోడ్ స్టర్ డిజైన్ లక్షణం అనేది తీర్చిదిద్దబడిన ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, వెడల్పైన రియర్ ఫెండర్, హగ్గర్ ఫెండర్, శ్రేణిలోనే వెడల్పు రియర్ టైర్స్‌లో సూచించబడుతోంది. రెడ్ ఉల్ఫ్ బొబ్బర్ టైల్, సుసంపన్నమైన కాఫీ రంగు సీట్ రంగు, మాడ్యులార్/సోలో పిలియన్ సెట్ అప్ రైడర్ యొక్క సొంత బ్రాండ్ ఆధిపత్యానికి చిహ్నంగా నిలుస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ గేర్ బాక్స్, అసిస్ట్ మరియు స్లిప్పర్ క్లచ్‌తో 350 ఆల్ఫా 2 లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజన్‌ను నిలుపుకుంటుంది, ఇది డ్యూయల్-ఛానల్ ABS, LED లైటింగ్, పర్యటన-హితమైన ఎర్గోనోమిక్స్‌తో పూర్తి చేయబడింది. ట్విన్-బారెల్ ఎగ్జ్ హాస్ట్ నుండి క్రాకల్, బూమ్‌లు రెడ్ ఉల్ఫ్ రాకను విలక్షణం చేస్తుంది.
 
అనుపమ్ థరేజా, సహ-స్థాపకులు, జావా యెజ్డీ మోటార్ సైకిల్స్, ఇలా అన్నారు, ద రెడ్ ఉల్ఫ్ యెజ్డీ నుండి రోడ్ స్టర్స్ ప్యాక్ లో చేరింది, ప్రపంచంలోనే కేవలం భారతదేశంలో తయారైన నిజమైన  క్లాసిక్ మోటార్ సైకిల్ బ్రాండ్. కథలను  కనిపెట్టవలసిన అవసరం లేని పేరు ఇది. ప్రతి దశాబ్దంలో వాటిల్లో ఉంది. భారతదేశంలో నిజమైన యెజ్డీ రూపొందిన విధంగా, ఎక్కువ కష్టపడకుండానే రైడర్ దాదాపు ఉత్సాహవంతంగా, బాగా కనిపించేలా  చేసే సామర్థ్యం రోడ్ స్టర్ రెడ్ ఉల్ఫ్‌కు ఉంది. దీని వింటేజ్ స్వగ్గర్ 1970ల దశకాలలోని యెజ్డీ యొక్క లోతైన ఎరుపు రంగులు, మెటాలిక్స్‌కి చెందినవి. కేవలం ఈసారి మాత్రమే, దీని విలక్షణమైన క్రోమ్ క్రింద భారతదేశపు రహదారులు, ఆధునిక రైడర్స్ కోసం పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంజనీరింగ్ రూపొందించబడింది. ప్యాక్‌ను అనుసరించని వారి కోసం మేము యెజ్డీ రోడ్‌స్టర్స్‌ను రూపొందించాము. రెడ్ ఉల్ఫ్ తనదైన సొంత గుర్తింపును సంపాదించడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
 
లాంగ్-హౌల్ పర్యటన కోసం రూపొందించబడిన, యెజ్డీ రోడ్ స్టర్ రెడ్ ఉల్ఫ్ 350 కిమీ కంటే ఎక్కువ రేంజ్‌తో 12.5- లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్‌ను కలిగి ఉంది. సెంటర్-ఫార్వర్డ్ ఫుట్ పెగ్స్ విశ్రాంతిదాయకమైన రైడింగ్ త్రికోణం సృష్టించి రహదారి వచ్చినప్పుడు రైడర్‌ను సౌకర్యంగా ఉంచుతుంది.  ప్రతిస్పందించేలా చేస్తుంది. కాంటినెంటల్ నుండి శ్రేణిలో ఉత్తమమైన డ్యూయల్-ఛానల్ ABS, 320 మీమీ ఫ్రంట్, 240 మీమీ రియర్ డిస్క్‌లు హామీతో కూడిన స్టాపింగ్ పవర్‌ను అందిస్తాయి. టెలీస్కోపిక్ ఫ్రంట్ ఫోర్క్స్, డ్యూయల్ రియర్ షాక్స్ స్థిరత్వం, సౌకర్యం కోసం ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి, కాగా రెడ్ ఉల్ఫ్ యొక్క హామీతో కూడిన రోడ్డు ఉనికితో 795 మీమీ సీటు ఎత్తు, అనుకూలమైన 171 మీమీ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ సమతుల్యత యాక్సెసబిలిటీ ఉంటుంది.
 
యెజ్డీ రోడ్‌స్టర్ రెడ్ ఉల్ఫ్ భారతదేశంలో అథీకృత యెజ్డీ డీలర్షిప్‌లో లభిస్తుంది. దీని ప్రారంభపు ధర రూ. 2,09,950 (ఎక్స్-షోరూం ఢిల్లీ)కి లభిస్తోంది.
 
ప్రతి రైడర్ కోసం యజమాని హామీ కార్యక్రమం
జావా యెజ్డీ మోటార్ సైకిల్స్ పరిశ్రమలోనే మొదటి యజమాని హామీ కార్యక్రమం యెజ్డీ రోడ్ స్టర్ రెడ్ ఉల్ఫ్‌కు మద్దతు ఇస్తోంది. కస్టమర్ సంతృప్తికి, ఇబ్బందిరహితమైన యాజమాన్యానికి ప్రాధాన్యతనిస్తోంది. దీనిలో ఇవి భాగంగా ఉన్నాయి:
 
4-సంవత్సరాలు/50,000-కిమీ స్టాండర్డ్ వారంటీ.
6  సంవత్సరాల వరకు దీర్ఘకాలం వారంటీ ఎంపికలు.
8 సంవత్సరాల వరకు రోడ్డు సైడ్ సహాయం.
దేశవ్యాప్తంగా కవరేజ్‌తో 5 సంవత్సరాల వరకు AMC.
దేశవ్యాప్తంగా 450+ సేల్స్ మరియు సర్వీస్ టచ్ పాయింట్స్‌లో సమగ్రమైన యజమాని ప్రయోజనాలు.

Pawan kalyan: మార్చి నెల ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్‌కు కలిసి వచ్చేలా వుంది

Pawan kalyan: మార్చి నెల ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్‌కు కలిసి వచ్చేలా వుందిపవర్ స్టార్ కళ్యాణ్ సినిమా ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్ చిత్రానికి సంగీత దర్శకులు థమన్, దేవీశ్రీ ప్రసాద్ సంయుక్తంగా పనిచేయడం విశేషం. ఈ విషయాన్ని చిత్ర నిర్మాత ప్రకటించారు. ఇదిలా వుండగా, ఏదైనా సినిమా పెద్ద సినిమా విడుదల అంటే చిన్న సినిమాలు కూడా వాయిదా పడుతుండేవి. ఇప్పుడు పెద్ద సినిమాలు కూడా వాయిదా పడ్డారు. కారణం ఏదైనా యశ్ సినిమా టాక్సిక్.. సినిమా జూన్ కు వెళ్ళిపోయింది.

Sathya: నాగ చైతన్య చిత్రం వృషకర్మ లో సత్య లుక్‌

Sathya: నాగ చైతన్య చిత్రం వృషకర్మ లో సత్య లుక్‌సోషల్ మీడియాలో సినిమా అధికారిక హ్యాండిల్‌ని ఉపయోగించి, బాలాజీగా సత్య యొక్క ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేసి, "టీం వృషకర్మ వారి బాలాజీ అకా సూపర్ టాలెంటెడ్ సత్యకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తోంది. వృషకర్మ రేపు, మార్చి 5, 2026న మధ్యాహ్నం 12:12 గంటలకు విడుదల అవుతుంది. ఉదయం 10:30 గంటల నుండి ప్రసాద్ PCX స్క్రీన్‌లో లాంచ్ ఈవెంట్ జరుగుతుంది."

Srinath: మెన్షన్ హౌస్ మల్లేష్ నిజాయితీగా తీసిన సినిమా: శ్రీనాథ్ మాగంటి

Srinath: మెన్షన్ హౌస్ మల్లేష్ నిజాయితీగా తీసిన సినిమా: శ్రీనాథ్ మాగంటిశ్రీనాథ్ మాగంటి హీరోగా బాల సతీష్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మెన్షన్ హౌస్ మల్లేష్’. గాయత్రి రమణ, సాయి కామాక్షి భాస్కర్ల హీరోయిన్స్. కనకమేడల ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై రాజేష్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలలై టీజర్, ట్రైలర్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ చిత్రం మార్చి 6న గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రీరిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు.

Anantha Sriram: యూత్ కి ఒక యాంథమ్ లాగా ఉండాలనే రై రై రారా. పాట రాశాం : అనంత శ్రీరామ్

Anantha Sriram: యూత్ కి ఒక యాంథమ్ లాగా ఉండాలనే రై రై రారా. పాట రాశాం : అనంత శ్రీరామ్రామ్ చరణ్ మ్యాసీవ్ మాస్ ఎక్స్‌ట్రావగాంజా 'పెద్ది' సెకండ్ సింగిల్ ‘రై రై రా రా’ పాట దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. రికార్డింగ్ బ్రేకింగ్ వ్యూస్ తో టాప్ వన్ లో ట్రెండ్ అవుతోంది. రామ్ చరణ్ గ్రేస్, చరిష్మా, ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ అందరినీ అలరిస్తున్నాయి. దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా అద్భుతమైన పిక్చరైజేషన్‌, ఏఆర్ రెహ్మాన్ మ్యూజిక్, అనంత శ్రీరామ్ లిరిక్స్, జానీ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ అన్నీ కలసి ఈ సాంగ్ వైరల్ హిట్ గా అదరగొట్టింది.

Bandla Ganesh: ఓటీటీ వద్దని సాయి, నితిన్‌కు ఫోన్‌ చేసి థియేటర్‌లో చేయమని చెప్పా : బండ్ల గణేష్‌

Bandla Ganesh: ఓటీటీ వద్దని సాయి, నితిన్‌కు ఫోన్‌ చేసి థియేటర్‌లో చేయమని చెప్పా : బండ్ల గణేష్‌తమ్ముడు శివాజీ నాకు అత్యంత ఆప్తుడైన వ్యక్తి. యంగ్‌ బ్యాచ్‌ అంతా కలిసి ఓ మంచి సినిమాను చేశారు. అలీ అన్న శివాజీ సినిమా ఫంక్షన్‌కు వెళదాం రా అన్నాడు. వెంటనే ఆలోచించకుడా వచ్చాను. గతంలో శివాజీ నిర్మించిన సినిమాలతో పాటు ఆయనతో కలిసి నటించాను. ఇలాంటి పండగ వాతావరణం ఉన్న ఫంక్షన్‌లో పాల్గొనడం నాకు ఉత్సాహంగా ఉంది. ఈ సినిమాలో ఎంతో మంది ప్రతిభ ఉన్న కమెడియన్స్‌ నటించారు. ఇంత మంది టాలెంటెడ్‌ ఆర్టిస్టులు ఒకే సినిమాలో కనిపించడం చాలా అరుదు. అది ఈసినిమాకు దక్కింది అని బ్రహ్మానందం అన్నారు.

రంజాన్‌లో శక్తివంతం కావటానికి మార్గదర్శకాలు: ఉపవాసం ద్వారా చురుగ్గా...

రంజాన్‌లో శక్తివంతం కావటానికి మార్గదర్శకాలు: ఉపవాసం ద్వారా చురుగ్గా...పవిత్ర రంజాన్ మాసం ఆధ్యాత్మికత, మననం మరియు సమాజానికి సంబంధించిన సమయం. ముఖ్యంగా తల్లులు, కళాశాల విద్యార్థులు, నిపుణులు రోజువారీ బాధ్యతలను సమతుల్యం చేసుకుంటూనే, తెల్లవారుజాము నుండి సాయంత్రం వరకు 30 రోజుల పాటు ఉపవాసం ఉండటం శారీరకంగా శ్రమతో కూడుకున్నదిగా అనిపిస్తుంది. రోజంతా స్థిరమైన రీతిలో శక్తిని నిర్వహించడానికి కీలకమైంది, ఆలోచనాత్మకంగా ప్రణాళిక చేయబడిన సెహ్రీ. సెహ్రీలో మనం ఎక్కువగా దృష్టి సారించవలసినది, సమతుల్య, నెమ్మదిగా విడుదల చేసే ఆహారాలపై. ఇవి శక్తిని నిలుపుకోవటానికి, అలసటను నివారించడానికి సహాయపడతాయి. పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాలు స్థిరమైన రీతిలో శక్తిని అందించటంతో పాటుగా దీర్ఘకాలిక సంతృప్తిని అందించడంలో సహాయపడతాయి.

పాలు తాగడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పాలు తాగడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఏమిటి?రోజుకు ఒక గ్లాసు పాలు తాగడం వల్ల మన శరీరానికి అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో కాల్షియం, భాస్వరం, విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది ఎముకలను బలపరుస్తాయి. పాలు దంతాల ఎనామిల్‌ను బలపరుస్తాయి, దంతక్షయం నుండి రక్షిస్తాయి. పాలలో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది, ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. పాలలో ఉండే ప్రోటీన్ మనకు ఎక్కువసేపు ఆకలిగా అనిపించకుండా చేస్తుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. పాలలో ఉండే యాంటీబాడీలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి, తద్వారా జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలతో పోరాడే శక్తిని ఇస్తాయి.

మాన్యవర్ మోహే మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్‌తో రష్మిక మందన, విజయ్ దేవరకొండ

మాన్యవర్ మోహే మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్‌తో రష్మిక మందన, విజయ్ దేవరకొండభారతదేశపు అత్యుత్తమ వివాహ ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ మాన్యవర్ మోహే, రష్మిక మందన మరియు విజయ్ దేవరకొండలను తన నూతన వాణిజ్య ప్రచార చిత్రం మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా నియమించుకుంది. ఇది కేవలం ఒక ప్రకటన కాదు; ఇది అధిక శక్తితో కూడిన, ఫ్యాషన్‌తో నిండిన సంగీత కార్యక్రమం. ఇది విరోష్ అభిమానులు వేచి చూస్తున్నదాన్ని అందిస్తుంది. ఈ జంట హాస్యాస్పదంగా సాపేక్షంగా ఉండే హాస్యం, ఎవరూ కాదనలేనని కెమిస్ట్రీతో గతంలో ఎన్నడూ చూడని కలెక్షన్‌తో మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ క్షణానికి దారితీస్తుంది.

ఈ ఆహారాలతో శరీరంలోని చెడు కొవ్వు కరిగిపోద్ది

ఈ ఆహారాలతో శరీరంలోని చెడు కొవ్వు కరిగిపోద్దిచెడు కొవ్వు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని అనేక విధాలుగా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలకు ఇది ప్రధాన కారణంగా మారుతుంది. అయితే సరైన ఆహారం ద్వారా చెడు కొవ్వును తగ్గించుకోవడం సాధ్యమే. అదెలాగో తెలుసుకుందాము. ఆపిల్, బొప్పాయి, కివి, నారింజ వంటి పండ్లలోని ఫైబర్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది. పాలకూర, బ్రోకలీ వంటి ఆకుకూరలులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరాన్ని శుభ్రపరచి, చెడు కొవ్వును తగ్గించగలవు. బ్రౌన్ రైస్, ఓట్స్, క్వినోవా వంటి ధాన్యాలు లోని ఫైబర్‌ శరీరంలోని శక్తి స్థాయిలను పెంచి, చెడు కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసన

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసనహైదరాబాద్: భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఫార్మసీ నెట్‌వర్క్ అపోలో ఫార్మసీ తెలంగాణాలో తన 1,000వ స్టోర్‌ మైలురాయిని చేరుకుంది. హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ స్టోర్‌ను అపోలో హాస్పిటల్స్ సీఎస్ఆర్ వైస్ చైర్‌పర్సన్ ఉపాసన కామినేని కొణిదెల ప్రారంభించారు. తెలంగాణలోని 33 జిల్లాల్లో అపోలో ఫార్మసీ తన కార్యకలాపాలను విస్తరించింది. రిటైల్, డిజిటల్, సప్లై చైన్ విభాగాల ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10,000 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పిస్తోంది. ఈ నెట్‌వర్క్ ద్వారా 50,000 పైగా నాణ్యమైన మందులు, ఇతర వెల్నెస్ ఉత్పత్తులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇరవై ఐదు లక్షల మంది 24/7 వినియోగదారులు ఉన్నారు.
