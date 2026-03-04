మార్చి 3, 2026న చంద్ర గ్రహణం రోజున, జావా యెజ్డీ మోటార్ సైకిల్స్ కొత్త యెజ్డీ రోడ్ స్టర్ రెడ్ ఉల్ఫ్ను విడుదల చేసింది. బోర్న్ అవుట్ ఆఫ్ లైన్ రోడ్ స్టర్ యొక్క ఆధిపత్య స్ఫూర్తితో తయారుచేయబడిన రెడ్ ఉల్ఫ్ ప్రపంచంలోనే భారతదేశంలో తయారైన ఏకైక క్లాసిక్ మోటార్ సైకిల్ బ్యాడ్జీ నుండి ధైర్యంగా వచ్చిన రెట్రో లాంగ్-హౌల్ రోడ్స్టర్. యెజ్డీ రోడ్స్టర్ యొక్క తాజా వ్యాఖ్యానం తిరగబడే ఎరుపు రంగులో మునిగింది, క్రోమ్ రంగులో మెరిసింది. తన ప్రసిద్ధి చెందిన డిమాండ్కు ప్రోత్సాహమిచ్చిన ప్రత్యేకంగా కనిపించే కోర్ క్రూయిజర్ డిజైన్తో, ఉత్తమమైన పనితీరు గల ఇంజనీరింగ్తో లభిస్తోంది.
ప్రత్యేకంగా కనిపించే రెట్రో రెడ్ ఉల్ఫ్ లోతైన, మెరిసే ఎరుపు రంగును కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఎగ్జ్ హాస్ట్, ఇంజన్, హ్యాండిల్ బార్ అంతటా మెరిసే క్రోమ్ ద్వారా అలంకరించబడింది, ఇది ఈ శ్రేణిలో మొదటిసారి తయారైంది. బోర్న్ అవుట్ ఆఫ్ లైన్ యొక్క సిగ్నేచర్ యెజ్డీ రోడ్ స్టర్ డిజైన్ లక్షణం అనేది తీర్చిదిద్దబడిన ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, వెడల్పైన రియర్ ఫెండర్, హగ్గర్ ఫెండర్, శ్రేణిలోనే వెడల్పు రియర్ టైర్స్లో సూచించబడుతోంది. రెడ్ ఉల్ఫ్ బొబ్బర్ టైల్, సుసంపన్నమైన కాఫీ రంగు సీట్ రంగు, మాడ్యులార్/సోలో పిలియన్ సెట్ అప్ రైడర్ యొక్క సొంత బ్రాండ్ ఆధిపత్యానికి చిహ్నంగా నిలుస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ గేర్ బాక్స్, అసిస్ట్ మరియు స్లిప్పర్ క్లచ్తో 350 ఆల్ఫా 2 లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజన్ను నిలుపుకుంటుంది, ఇది డ్యూయల్-ఛానల్ ABS, LED లైటింగ్, పర్యటన-హితమైన ఎర్గోనోమిక్స్తో పూర్తి చేయబడింది. ట్విన్-బారెల్ ఎగ్జ్ హాస్ట్ నుండి క్రాకల్, బూమ్లు రెడ్ ఉల్ఫ్ రాకను విలక్షణం చేస్తుంది.
అనుపమ్ థరేజా, సహ-స్థాపకులు, జావా యెజ్డీ మోటార్ సైకిల్స్, ఇలా అన్నారు, ద రెడ్ ఉల్ఫ్ యెజ్డీ నుండి రోడ్ స్టర్స్ ప్యాక్ లో చేరింది, ప్రపంచంలోనే కేవలం భారతదేశంలో తయారైన నిజమైన క్లాసిక్ మోటార్ సైకిల్ బ్రాండ్. కథలను కనిపెట్టవలసిన అవసరం లేని పేరు ఇది. ప్రతి దశాబ్దంలో వాటిల్లో ఉంది. భారతదేశంలో నిజమైన యెజ్డీ రూపొందిన విధంగా, ఎక్కువ కష్టపడకుండానే రైడర్ దాదాపు ఉత్సాహవంతంగా, బాగా కనిపించేలా చేసే సామర్థ్యం రోడ్ స్టర్ రెడ్ ఉల్ఫ్కు ఉంది. దీని వింటేజ్ స్వగ్గర్ 1970ల దశకాలలోని యెజ్డీ యొక్క లోతైన ఎరుపు రంగులు, మెటాలిక్స్కి చెందినవి. కేవలం ఈసారి మాత్రమే, దీని విలక్షణమైన క్రోమ్ క్రింద భారతదేశపు రహదారులు, ఆధునిక రైడర్స్ కోసం పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంజనీరింగ్ రూపొందించబడింది. ప్యాక్ను అనుసరించని వారి కోసం మేము యెజ్డీ రోడ్స్టర్స్ను రూపొందించాము. రెడ్ ఉల్ఫ్ తనదైన సొంత గుర్తింపును సంపాదించడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
లాంగ్-హౌల్ పర్యటన కోసం రూపొందించబడిన, యెజ్డీ రోడ్ స్టర్ రెడ్ ఉల్ఫ్ 350 కిమీ కంటే ఎక్కువ రేంజ్తో 12.5- లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ను కలిగి ఉంది. సెంటర్-ఫార్వర్డ్ ఫుట్ పెగ్స్ విశ్రాంతిదాయకమైన రైడింగ్ త్రికోణం సృష్టించి రహదారి వచ్చినప్పుడు రైడర్ను సౌకర్యంగా ఉంచుతుంది. ప్రతిస్పందించేలా చేస్తుంది. కాంటినెంటల్ నుండి శ్రేణిలో ఉత్తమమైన డ్యూయల్-ఛానల్ ABS, 320 మీమీ ఫ్రంట్, 240 మీమీ రియర్ డిస్క్లు హామీతో కూడిన స్టాపింగ్ పవర్ను అందిస్తాయి. టెలీస్కోపిక్ ఫ్రంట్ ఫోర్క్స్, డ్యూయల్ రియర్ షాక్స్ స్థిరత్వం, సౌకర్యం కోసం ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి, కాగా రెడ్ ఉల్ఫ్ యొక్క హామీతో కూడిన రోడ్డు ఉనికితో 795 మీమీ సీటు ఎత్తు, అనుకూలమైన 171 మీమీ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ సమతుల్యత యాక్సెసబిలిటీ ఉంటుంది.
యెజ్డీ రోడ్స్టర్ రెడ్ ఉల్ఫ్ భారతదేశంలో అథీకృత యెజ్డీ డీలర్షిప్లో లభిస్తుంది. దీని ప్రారంభపు ధర రూ. 2,09,950 (ఎక్స్-షోరూం ఢిల్లీ)కి లభిస్తోంది.
ప్రతి రైడర్ కోసం యజమాని హామీ కార్యక్రమం
జావా యెజ్డీ మోటార్ సైకిల్స్ పరిశ్రమలోనే మొదటి యజమాని హామీ కార్యక్రమం యెజ్డీ రోడ్ స్టర్ రెడ్ ఉల్ఫ్కు మద్దతు ఇస్తోంది. కస్టమర్ సంతృప్తికి, ఇబ్బందిరహితమైన యాజమాన్యానికి ప్రాధాన్యతనిస్తోంది. దీనిలో ఇవి భాగంగా ఉన్నాయి:
4-సంవత్సరాలు/50,000-కిమీ స్టాండర్డ్ వారంటీ.
6 సంవత్సరాల వరకు దీర్ఘకాలం వారంటీ ఎంపికలు.
8 సంవత్సరాల వరకు రోడ్డు సైడ్ సహాయం.
దేశవ్యాప్తంగా కవరేజ్తో 5 సంవత్సరాల వరకు AMC.
దేశవ్యాప్తంగా 450+ సేల్స్ మరియు సర్వీస్ టచ్ పాయింట్స్లో సమగ్రమైన యజమాని ప్రయోజనాలు.