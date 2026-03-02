ఆదిత్య యూనివర్సిటీతో మాక్వారీ యూనివర్సిటీ ఒప్పందం: డ్యూయల్ డిగ్రీ ఇంజినీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రారంభం
ఆస్ట్రేలియాలోని టాప్ టెన్ యూనివర్సిటీల్లో ఒకటైన మాక్వారీ యూనివర్సిటీ, హైదరాబాద్కి చెందిన ఆదిత్య యూనివర్సిటీతో కలిసి డ్యూయల్ డిగ్రీ ఇంజినీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ను డిజైన్ చేసేందుకు కీలక భాగస్వామ్యాన్ని ఈరోజు ప్రకటించింది. ఈ రెండు విద్యాసంస్థల మధ్య అంతర్జాతీయ విద్యా సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడంలో ఈ పరిణామం ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. 2+2 ఆర్టిక్యులేషన్ మోడల్ కింద, విద్యార్థులు తమ మొదటి రెండేళ్ల చదువును ఆదిత్య యూనివర్సిటీలో పూర్తి చేసి, ఆ తర్వాత చివరి రెండేళ్లు ఆస్ట్రేలియాలోని మాక్వారీ యూనివర్సిటీలో చదువుతారు.
ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, విద్యార్థులు ఆదిత్య యూనివర్సిటీలో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ ప్రోగ్రామ్తో తమ విద్యా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తారు. రెండేళ్ల చదువు పూర్తయిన తర్వాత, అర్హత సాధించిన విద్యార్థులు తమ మిగతా రెండేళ్ల కోర్సును పూర్తి చేయడానికి మాక్వారీ యూనివర్సిటీకి బదిలీ (ట్రాన్స్ఫర్) అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. విద్యార్థులు ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్, అలాగే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీరింగ్ విభాగాల్లో తమకు నచ్చిన కోర్సును ఎంచుకోవచ్చు. కోర్సు విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన తర్వాత, విద్యార్థులకు రెండు యూనివర్సిటీల నుంచి వేర్వేరుగా రెండు డిగ్రీలు ప్రదానం చేస్తారు.
ఆదిత్య యూనివర్సిటీ అందించే బలమైన ఇంజినీరింగ్ ఫౌండేషన్తో పాటు, మాక్వారీ యూనివర్సిటీకి చెందిన రీసెర్చ్ ఆధారిత బోధన, ఇండస్ట్రీ అనుసంధానం, అత్యుత్తమ సదుపాయాలను జోడిస్తూ విద్యార్థులకు అద్భుతమైన అంతర్జాతీయ విద్యావకాశాన్ని కల్పించేలా ఈ డ్యూయల్ డిగ్రీని రూపొందించారు. మారుతున్న గ్లోబల్ ఇంజినీరింగ్ రంగంలో విద్యార్థులు విజయం సాధించేలా, వారికి అధునాతన సాంకేతిక నైపుణ్యాలు, వివిధ సంస్కృతుల పట్ల అవగాహన పెంచడం, కెరీర్కు వారిని సంసిద్ధం చేయడమే ఈ ప్రోగ్రామ్ ముఖ్య ఉద్దేశం.
మాక్వారీ యూనివర్సిటీ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డీన్, ప్రొఫెసర్ శామ్యూల్ ముల్లర్ స్పందన: మేము భారతదేశానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తున్నాము, ప్రపంచ స్థాయి ఆస్ట్రేలియన్ విద్యను అందరికీ చేరువ చేయాలనే మా నిబద్ధతకు ఆదిత్య యూనివర్సిటీతో మా భాగస్వామ్యమే నిదర్శనం. ప్రస్తుత ఇంజినీరింగ్ రంగంలో విద్యార్థులకు అవసరమైన సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, అంతర్జాతీయ అనుభవం, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను అందించే బలమైన గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ను రూపొందించడమే మా ఉమ్మడి లక్ష్యం.