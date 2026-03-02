సోమవారం, 2 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 2 మార్చి 2026 (18:58 IST)

ఆదిత్య యూనివర్సిటీతో మాక్వారీ యూనివర్సిటీ ఒప్పందం: డ్యూయల్ డిగ్రీ ఇంజినీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రారంభం

Students
ఆస్ట్రేలియాలోని టాప్ టెన్ యూనివర్సిటీల్లో ఒకటైన మాక్వారీ యూనివర్సిటీ, హైదరాబాద్‌కి చెందిన ఆదిత్య యూనివర్సిటీతో కలిసి డ్యూయల్ డిగ్రీ ఇంజినీరింగ్ ప్రోగ్రామ్‌ను డిజైన్ చేసేందుకు కీలక భాగస్వామ్యాన్ని ఈరోజు ప్రకటించింది. ఈ రెండు విద్యాసంస్థల మధ్య అంతర్జాతీయ విద్యా సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడంలో ఈ పరిణామం ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. 2+2 ఆర్టిక్యులేషన్ మోడల్ కింద, విద్యార్థులు తమ మొదటి రెండేళ్ల చదువును ఆదిత్య యూనివర్సిటీలో పూర్తి చేసి, ఆ తర్వాత చివరి రెండేళ్లు ఆస్ట్రేలియాలోని మాక్వారీ యూనివర్సిటీలో చదువుతారు.
 
ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, విద్యార్థులు ఆదిత్య యూనివర్సిటీలో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ ప్రోగ్రామ్‌తో తమ విద్యా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తారు. రెండేళ్ల చదువు పూర్తయిన తర్వాత, అర్హత సాధించిన విద్యార్థులు తమ మిగతా రెండేళ్ల కోర్సును పూర్తి చేయడానికి మాక్వారీ యూనివర్సిటీకి బదిలీ (ట్రాన్స్‌ఫర్) అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. విద్యార్థులు ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్, అలాగే సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీరింగ్ విభాగాల్లో తమకు నచ్చిన కోర్సును ఎంచుకోవచ్చు. కోర్సు విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన తర్వాత, విద్యార్థులకు రెండు యూనివర్సిటీల నుంచి వేర్వేరుగా రెండు డిగ్రీలు ప్రదానం చేస్తారు.
 
ఆదిత్య యూనివర్సిటీ అందించే బలమైన ఇంజినీరింగ్ ఫౌండేషన్‌తో పాటు, మాక్వారీ యూనివర్సిటీకి చెందిన రీసెర్చ్ ఆధారిత బోధన, ఇండస్ట్రీ అనుసంధానం, అత్యుత్తమ సదుపాయాలను జోడిస్తూ విద్యార్థులకు అద్భుతమైన అంతర్జాతీయ విద్యావకాశాన్ని కల్పించేలా ఈ డ్యూయల్ డిగ్రీని రూపొందించారు. మారుతున్న గ్లోబల్ ఇంజినీరింగ్ రంగంలో విద్యార్థులు విజయం సాధించేలా, వారికి అధునాతన సాంకేతిక నైపుణ్యాలు, వివిధ సంస్కృతుల పట్ల అవగాహన పెంచడం, కెరీర్‌కు వారిని సంసిద్ధం చేయడమే ఈ ప్రోగ్రామ్ ముఖ్య ఉద్దేశం.
 
మాక్వారీ యూనివర్సిటీ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డీన్, ప్రొఫెసర్ శామ్యూల్ ముల్లర్ స్పందన: మేము భారతదేశానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తున్నాము, ప్రపంచ స్థాయి ఆస్ట్రేలియన్ విద్యను అందరికీ చేరువ చేయాలనే మా నిబద్ధతకు ఆదిత్య యూనివర్సిటీతో మా భాగస్వామ్యమే నిదర్శనం. ప్రస్తుత ఇంజినీరింగ్ రంగంలో విద్యార్థులకు అవసరమైన సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, అంతర్జాతీయ అనుభవం, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను అందించే బలమైన గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్‌ను రూపొందించడమే మా ఉమ్మడి లక్ష్యం.

దుబాయ్‌లో ప్రశాంతంగా వుంది: మెగాస్టార్ చిరంజీవి కుమార్తె శ్రీజ

దుబాయ్‌లో ప్రశాంతంగా వుంది: మెగాస్టార్ చిరంజీవి కుమార్తె శ్రీజదుబాయ్ దేశంలో నివాసం వుంటున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి కుమార్తె శ్రీజ తమ పరిస్థితి గురించి వివరించారు. తన ఇన్ స్టాగ్రాం పేజీలో ఆమె ఇలా రాసారు. మాకోసం కాల్ చేసిన మరియు సందేశాలు పంపిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. మేము ఇక్కడ దుబాయ్‌లో సురక్షితంగా వున్నాము. ప్రస్తుతం చాలా ప్రశాంతంగా వుంది. ఆమె తన పోస్టుతో పాటు ఫోటోలో సూర్యోదయంలో బుర్జ్ ఖలీఫా, దుబాయ్ స్కైలైన్ జోడించారు. అక్కడ యుఎఇ జెండా ప్రముఖంగా ఎగురుతూ కనిపిస్తోంది. దానికింద ఆమె ఇలా రాసారు. మేము ఈ దేశాన్ని ఎంచుకున్నాము. ఈ దేశంతోనే నిలబడతాము అని పేర్కొన్నారు.

'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' రీమేక్ మూవీ కాదు : దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్

'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' రీమేక్ మూవీ కాదు : దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' రీమేక్ మూవీ అంటూ జరుగుతున్న ప్రచారంపై ఆ చిత్ర దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్ స్పందించారు. ఈ సినిమా తమిళ బ్లాక్ బస్టర్ "తెరి"కి రీమేక్‌ కాదని స్పష్టం చేశారు. ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, 'గబ్బర్ సింగ్‌'లో నేను పెట్టిన అంత్యాక్షరి ఎపిసోడ్‌ను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని 'తెరి'లో రౌడీలతో రైమ్స్ చెప్పించారు. నా సినిమాలోని సీన్‌‍ను వాళ్లు వాడుకుంటే ఇపుడు ఆ సినిమానే నేను రీమేక్ చేస్తున్నానని ప్రచారం చేయడం ఎంతవరకు సబబు అని ప్రశ్నించారు. ఏ పోలీస్ కథలో అయినా హీరో సంఘ విద్రోహ శక్తులపై పోరాడుతారని, 'తెరి', 'టెంపర్' వంటి సినిమాల్నీ ఆ కోవకే చెందుతాయని వెల్లడించారు.

దుబాయ్‌లో చిక్కుకున్న సినీ తారలు.. మంచు విష్ణు ఫ్యామిలీ దుబాయ్‌లో క్షేమంగా ఉండాలి

దుబాయ్‌లో చిక్కుకున్న సినీ తారలు.. మంచు విష్ణు ఫ్యామిలీ దుబాయ్‌లో క్షేమంగా ఉండాలితన కుటుంబంతో కలిసి సెలవుల్లో ఉన్న టాలీవుడ్ నటుడు మంచు విష్ణు ఈ దాడుల మధ్య చిక్కుకుపోయారు. తాము ఉంటున్న ఇంటికి అత్యంత సమీపంలో మిస్సైళ్లు పేలడంతో ఇల్లు ఒక్కసారిగా కంపించిందని, తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యామని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ శబ్దాలకు తన చిన్న కూతురు ఐరా తీవ్రంగా భయపడిందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కాగా, దుబాయ్ గగనతలంలో డ్రోన్లను ఇంటర్‌సెప్టర్లు అడ్డుకుంటున్న వీడియోను మంచు విష్ణు ఇప్పటికే షేర్ చేశారు. ఏ చిన్నారి కూడా ఇలాంటి యుద్ధ వాతావరణంలో, బాంబుల శబ్దాల మధ్య పెరగకూడదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

తండ్రిని అన్‌ఫాలో చేసిన విజయ్ కుమారుడు జాసన్ విజయ్

తండ్రిని అన్‌ఫాలో చేసిన విజయ్ కుమారుడు జాసన్ విజయ్కోలీవుడ్ అగ్రహీరో, తమిళగ వెట్రి కళగం అధ్యక్షుడు విజయ్‌కు కుటుంబ కలహాలు ఒక్కసారిగా చుట్టుముట్టాయి. విజయ్ నుంచి తనకు విడాకులు కావాలంటూ ఆయన సతీమణి సంగీత విజయ్ కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ పిటిషన్‌ను విచారణకు స్వీకరించిన కోర్టు... విజయ్ నేరుగా హాజరై విచారణ ఇవ్వాలంటూ ఆదేశించింది. తాజాగా విజయ్ కుమారుడు జాసన్ విజయ్ కూడా తండ్రికి షాకిచ్చారు. విజయ్‍‌కు చెందిన ఇన్‌స్టా ఖాతాను జాసన్ విజయ్ అన్‌ఫాలో చేశారు. తన తల్లికి ఎదరవుతున్న పరిస్థితులకు చలించిపోయిన సంజయ్.. ఆమెకు అండగా నిలబడే క్రమంలో తన తండ్రి విజయ్‌ను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అన్‍‌ఫాలో చేయడం ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

సూర్య, వెంకీ అట్లూరి కలయికలో సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మిస్తున్న చిత్రానికి విశ్వనాథ్- సన్స్ టైటిల్

సూర్య, వెంకీ అట్లూరి కలయికలో సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మిస్తున్న చిత్రానికి విశ్వనాథ్- సన్స్ టైటిల్సినీ ప్రియులంతా ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న సూర్య46 చిత్రానికి విశ్వనాథ్ & సన్స్ అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. ఈ పేరు విన్న తక్షణమే ఒక క్లాసీ, స్వచ్ఛమైన కుటుంబ కథా చిత్రాన్ని చూడబోతున్నామని స్పష్టమవుతోంది. సూర్య ఒక చిన్నారితో కలిసి కనిపించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు.. మధుర జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేస్తూ, సూర్యలోని పాతకాలపు మాధుర్యాన్ని మళ్లీ తెరపై చూపిస్తూ ప్రేక్షకులకు అందమైన అనుభూతిని కలిగిస్తున్నాయి. భారీ స్థాయి కుటుంబ కథా చిత్రంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో మమిత బైజు, రాధిక శరత్‌కుమార్, రవీనా టాండన్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

ఈ ఆహారాలతో శరీరంలోని చెడు కొవ్వు కరిగిపోద్ది

ఈ ఆహారాలతో శరీరంలోని చెడు కొవ్వు కరిగిపోద్దిచెడు కొవ్వు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని అనేక విధాలుగా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలకు ఇది ప్రధాన కారణంగా మారుతుంది. అయితే సరైన ఆహారం ద్వారా చెడు కొవ్వును తగ్గించుకోవడం సాధ్యమే. అదెలాగో తెలుసుకుందాము. ఆపిల్, బొప్పాయి, కివి, నారింజ వంటి పండ్లలోని ఫైబర్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది. పాలకూర, బ్రోకలీ వంటి ఆకుకూరలులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరాన్ని శుభ్రపరచి, చెడు కొవ్వును తగ్గించగలవు. బ్రౌన్ రైస్, ఓట్స్, క్వినోవా వంటి ధాన్యాలు లోని ఫైబర్‌ శరీరంలోని శక్తి స్థాయిలను పెంచి, చెడు కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసన

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసనహైదరాబాద్: భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఫార్మసీ నెట్‌వర్క్ అపోలో ఫార్మసీ తెలంగాణాలో తన 1,000వ స్టోర్‌ మైలురాయిని చేరుకుంది. హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ స్టోర్‌ను అపోలో హాస్పిటల్స్ సీఎస్ఆర్ వైస్ చైర్‌పర్సన్ ఉపాసన కామినేని కొణిదెల ప్రారంభించారు. తెలంగాణలోని 33 జిల్లాల్లో అపోలో ఫార్మసీ తన కార్యకలాపాలను విస్తరించింది. రిటైల్, డిజిటల్, సప్లై చైన్ విభాగాల ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10,000 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పిస్తోంది. ఈ నెట్‌వర్క్ ద్వారా 50,000 పైగా నాణ్యమైన మందులు, ఇతర వెల్నెస్ ఉత్పత్తులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇరవై ఐదు లక్షల మంది 24/7 వినియోగదారులు ఉన్నారు.

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యం

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యంటైప్ 2 డయాబెటిస్‌తో నివసించే వ్యక్తుల కోసం ఎక్స్‌టెన్సియర్‌ను వాణిజ్యీకరించడానికి నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ దిగ్గజం అబాట్ ఈరోజు ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం GLP-1లలో నోవో నార్డిస్క్ శాస్త్రీయ నాయకత్వాన్ని, అబాట్ బలమైన పంపిణీ నెట్‌ వర్క్‌ను ఉపయోగించుకుని, నోవో నార్డిస్క్ ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న ప్రాంతాలకు మించి భారతదేశంలో అధిక-నాణ్యత, సాక్ష్యా ధారిత డయాబెటిస్ చికిత్సకు ప్రాప్యతను విస్తరించింది. ఎక్స్‌ టెన్సియర్ అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంతగా సూచించబడిన GLP-1 RA (రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్) మాలిక్యూల్ అయిన ఓజెంపిక్ రెండో బ్రాండ్.

నిద్రలేమి ఎన్నో ఇబ్బందులు.. ఆరోగ్యానికి చేటు.. అమెరికా వైద్యులు

నిద్రలేమి ఎన్నో ఇబ్బందులు.. ఆరోగ్యానికి చేటు.. అమెరికా వైద్యులునిద్రలేమి, దీర్ఘకాలిక నిద్ర లేమి శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తాయని అమెరికాలోని వర్జీనియాకు చెందిన వైద్యులు మధుకర్ కలోజీ చెప్పారు. శుక్రవారం తిరుపతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (స్విమ్స్)లో జరిగిన ఉపన్యాసంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. రోజువారీ నిద్ర చాలా అవసరమని తెలిపారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టిటిడి) ప్రవేశపెట్టిన స్వచ్ఛంద వైద్య సేవా చొరవ అయిన శ్రీవారి వైద్య సేవలో భాగంగా డాక్టర్ కలోజీ స్విమ్స్‌ను సందర్శిస్తున్నారు

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?మన దైనందిన జీవితంలో ఆహారాల్లో బాదంను చేర్చుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. బాదంలో మెగ్నీషియం, ప్రోటీన్, రిబోఫ్లేవిన్, జింక్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మరిన్నింటితో సహా 15 ముఖ్యమైన పోషకాలకు మూలం. ఈ పోషకాలు మొత్తం ఆరోగ్యంకు దోహదం చేస్తాయి. బాదములతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ E యొక్క గొప్ప మూలం బాదం. ఇది ఆరోగ్యకరమైన, మెరిసే చర్మానికి తోడ్పడుతుంది. దీనిలోని యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలు మేలు చేస్తాయి. బాదంలోని ప్రోటీన్ కండర ద్రవ్యరాశి పెరుగుదల, నిర్వహణకు మద్దతు ఇచ్చే పోషకంగా నిలుస్తుంది.
