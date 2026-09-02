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  4. India Post Begin Recruitment; AP, Karnataka, Telangana, TN, Keralam Vacancies Open
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 2 September 2026 (14:50 IST)

పోస్టాఫీసుల్లో నియామకాలు... ఏపీలో 917 పోస్టులు.. ఇండియా పోస్ట్ ప్రకటన

jobs
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (14:50 IST)
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ఆన్‌లైన్ ఎంగేజ్‌మెంట్ షెడ్యూల్-II (జూలై 2026) కింద గ్రామీణ డాక్ సేవక్ (జీడీఎస్) పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియను ఇండియా పోస్ట్ అధికారికంగా ప్రారంభించింది. దీనికి సంబంధించి తప్పనిసరి అయిన వన్-టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను శాఖ ప్రారంభించింది. 
 
అలాగే, అధికారిక దరఖాస్తుల సమర్పణ 2026 సెప్టెంబర్ 21 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ పోస్టల్ సర్కిళ్లలో బ్రాంచ్ పోస్ట్‌మాస్టర్ (బీపీఎం), అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్ట్‌మాస్టర్ (ఏబీపీఎం), డాక్ సేవక్ అనే మూడు ప్రధాన హోదాలకు సంబంధించి మొత్తం 23,757 పోస్టులను భర్తీ చేయడమే ఈ నియామక ప్రక్రియ లక్ష్యం. 
 
రాష్ట్రాల వారీగా ఖాళీల వివరాలను పరిశీలిస్తే, 2,297 మరాఠీ భాషా పోస్టులతో మహారాష్ట్ర అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో తమిళనాడు (2,118 తమిళ పోస్టులు), ఉత్తరప్రదేశ్ (1,691 హిందీ పోస్టులు) ఉన్నాయి. ఏపీలో 917 పోస్టులు, కర్ణాటకలో 1,116 పోస్టులు ఉండగా, కేరళలో 1,373 ఖాళీ పోస్టులు ఉన్నాయి. 
 
దరఖాస్తు ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 2, 2026 (సాయంత్రం 5:00 గంటలకు) ప్రారంభమవుతుంది. దరఖాస్తు, రుసుము చెల్లింపునకు చివరి తేదీ సెప్టెంబర్ 21, 2026 (సాయంత్రం 5:00 గంటలు).
 
ఎంపిక ప్రక్రియ: ఈ ఉద్యోగాలకు రాత పరీక్ష ఉండదు. ఎంపిక పూర్తిగా మెరిట్ ఆధారంగా జరుగుతుంది.
10వ తరగతి మార్కులను ఆధారంగా చేసుకుని సిస్టమ్ ద్వారా రూపొందించిన జాబితా ద్వారా అభ్యర్థులు ఎంపిక చేయబడతారు. తుది నియామకానికి ముందు, షార్ట్‌లిస్ట్ చేయబడిన అభ్యర్థులు ధృవపత్రాల పరిశీలన, ప్రాథమిక వైద్య పరీక్షకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. 
 
అర్హత ప్రమాణాలు - వయోపరిమితి: సెప్టెంబర్ 21, 2026 నాటికి 18 నుండి 40 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి (రిజర్వ్డ్ వర్గాలకు నిబంధనల ప్రకారం వయో సడలింపు వర్తిస్తుంది). 
 
విద్యార్హత: 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత (గణితం, ఆంగ్లంలో తప్పనిసరిగా ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి). 
అవసరమైన నైపుణ్యాలు: ఎంపికైన సర్కిల్ స్థానిక భాషలో ప్రావీణ్యం, ప్రాథమిక కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం, సైకిల్ తొక్కే సామర్థ్యం. 
 
వేతనం, సేవా నిబంధనలు: జీడీఎస్ ఉద్యోగాలు సాధారణ ఉద్యోగాలు కావు, ఇవి నిర్దిష్ట జీడీఎస్ నిబంధనల పరిధిలోకి వచ్చే కేంద్ర ప్రభుత్వ పార్ట్ టైమ్ నియామకాలు. నియమితులైన వారు సాధారణంగా రోజుకు 4 నుండి 5 గంటలు పని చేస్తారు. తద్వారా టైమ్ రిలేటెడ్ కంటిన్యూటీ అలవెన్స్ పొందుతారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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